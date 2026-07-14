Declan Rice gana la batalla de acondicionamiento físico para ser titular con Inglaterra contra Argentina

Declan Rice está listo para superar una enfermedad y conservar su lugar para la semifinal de la Copa Mundial de Inglaterra contra Argentina el miércoles.

El centrocampista del Arsenal fue sustituido en el descanso de la victoria de Inglaterra sobre Noruega en los cuartos de final, y Thomas Tuchel reveló que había pasado la mayor parte de los tres días anteriores en cama debido a una enfermedad. Pero se entiende que Rice se ha sentido mucho mejor después de que Inglaterra regresó a su base en Kansas City por última vez antes de partir hacia Atlanta el martes y se espera que el jugador de 27 años comience junto a Elliot Anderson en el mediocampo contra los actuales campeones del mundo.

Inglaterra también tiene preocupaciones sobre el estado físico de Ezri Konsa, quien tuvo que ser sustituido contra Noruega debido a un calambre, pero se espera que el defensa del Aston Villa esté en la pelea por volver a ser titular como lateral derecho. Existe la posibilidad de que Tuchel convoque a Reece James después de que el capitán del Chelsea entrara como suplente en la segunda parte contra Noruega, mientras que Bukayo Saka también podría ser titular después de impresionar desde el banquillo.

Mientras tanto, Jordan Pickford ha dicho que los jugadores de Inglaterra saben que deben mantener la cabeza fría contra Argentina e insistió en que no se dejarán distraer por la intensa rivalidad entre los dos países. La semifinal en Atlanta será la primera vez que se enfrenten a Argentina en la Copa del Mundo desde 2002 en un encuentro lleno de historia. Pero el portero inglés cree que no perder la calma podría ser la clave de la victoria.

“Lo habéis visto durante todo el torneo, habéis visto nuestro deseo de ganar títulos, no nos hemos metido en ninguna pelea ni nada parecido”, dijo. “Hemos sido muy respetuosos dentro del juego: si las decisiones van a nuestra manera o no, simplemente reiniciamos, volvemos a empezar y dejamos que el fútbol hable por sí solo. Simplemente muestra nuestra mentalidad, no nos dejamos envolver en cosas así, nos mantenemos concentrados”.

Cuando se le preguntó si tenía ganas de enfrentarse a Lionel Messi por primera vez en su carrera, el portero del Everton añadió: “Es genial finalmente enfrentarse a él; lo vi mucho cuando era niño. Todos sabemos lo bueno que es Messi, pero también sabemos lo buenos que es Argentina, así que no podemos centrarnos únicamente en él”.

Jordan Pickford: “Somos nosotros contra ellos y otra gran nación contra la cual jugar”. Fotografía: Charlie Riedel/AP

Las autoridades de Atlanta están en alerta máxima antes de la semifinal del miércoles y se esperan miles de seguidores de ambos países en un estadio donde muchos de los asientos no están segregados. Pickford reconoció la importancia del partido, pero cree que es crucial que Inglaterra no se deje atrapar por la ocasión.

“Es sólo un partido de fútbol con dos grupos de fanáticos apasionados que estarán presentes. “Eso es lo que hace el fútbol: une a los fanáticos y a las naciones. Somos dos naciones orgullosas, pero el fútbol hablará por sí solo. Nosotros, Argentina, España y Francia somos las cuatro primeras naciones del mundo en la clasificación y todos tenemos el escenario para llegar a la final. Somos nosotros contra ellos y otra gran nación contra la cual jugar. Qué juego va a ser y se trata de vencerlos”.

Pickford formó parte del equipo de Inglaterra que llegó a las semifinales de la Copa del Mundo de 2018 con Gareth Southgate y perdió en la final del Campeonato de Europa en 2021 y 2024. Aún no ha ganado ningún trofeo importante a nivel de clubes, pero afirmó que no ha empezado a pensar si Inglaterra podrá llegar hasta el final este año.

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Arroz Declan

“Ese es el sueño, pero todo se trata del miércoles”, dijo. “Son un equipo con mucho talento y, independientemente de la rivalidad, creo que se trata de dar lo mejor de nosotros para intentar pasar una final del Mundial, ese es el desafío.

“En 2018, se trataba de conectar a la nación. Ahora que estamos otra vez en la semifinal, queremos volver a poner sonrisas en los rostros de nuestra gente”.

La FIFA ha confirmado el nombramiento de Ismail Elfath como árbitro para el partido de Atlanta, ya que el estadounidense que arbitra en la MLS ya dirigió la victoria de Noruega sobre Brasil en octavos de final.