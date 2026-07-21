Inglaterra vs. Argentina: Más que una rivalidad futbolística

Yo, como probablemente muchos de ustedes, me he dejado arrastrar por el Mundial.

Para alguien que sabe poco sobre fútbol o futbol, ​​todavía he disfrutado muchos de los juegos, aunque debo admitir que a veces todavía no tengo idea de lo que constituye un penalti.

Por mucho que disfruté los partidos, también disfruté siguiendo las historias de tantas personas que viajaron a nuestra nación y experimentaron lo que hace que Estados Unidos sea tan grande. También tengo un hijo que vive actualmente en Brasil y ha sido divertido escuchar sobre su experiencia allí y lo loca que se pone esa nación por este evento.

Vi el partido entre Inglaterra y Argentina el miércoles por la noche y pensé que era un partido emocionante.

Sin embargo, no fue hasta el día siguiente que me enteré de que el equipo argentino sostenía una pancarta que decía “Las Malvinas son Argentinas” (“Las Malvinas son Argentinas”) después del partido. Si bien no estoy en condiciones de comentar sobre el juego en sí, o si Argentina debería ser castigada por la FIFA por hacer declaraciones políticas, pensé que al menos podría explicar algo de la historia detrás de por qué estas dos naciones se desagradan tan intensamente. Sólo una parte tiene que ver con lo ocurrido en el terreno de juego.

De alguna manera, las hostilidades entre las dos naciones se pueden rastrear hasta 1806. En ese año, y nuevamente en 1807, los británicos invadieron durante las Guerras Napoleónicas mientras Gran Bretaña intentaba apoderarse de la colonia española y asegurar nuevos mercados comerciales. Durante la primera invasión en junio de 1806, las tropas británicas capturaron fácilmente Buenos Aires, pero las milicias locales se organizaron rápidamente y obligaron a los británicos a rendirse apenas dos meses después. Gran Bretaña regresó en 1807 con una fuerza mucho mayor de alrededor de 8.000 soldados, pero los lugareños lucharon ferozmente hasta que los británicos se rindieron nuevamente.

La bandera que perdieron los británicos todavía se exhibe en la Basílica de Santo Domingo como símbolo de la victoria. Irónicamente, estas victorias demostraron a los pueblos de la región que podían defenderse sin la ayuda de España, lo que ayudó a inspirar la Revolución de Mayo de 1810 y, finalmente, la independencia argentina.

Por extraño que parezca, después de que los españoles fueron expulsados, fue la influencia británica la que en gran medida ocupó su lugar económica y culturalmente durante el siglo XIX y principios del XX. El capital británico financió, construyó y fue propietario de gran parte de la red ferroviaria, los servicios públicos y la enorme industria frigorífica de Argentina, que exportaba enormes cantidades de carne vacuna al Reino Unido. Esta relación económica también dejó una huella cultural duradera. Los inmigrantes británicos introdujeron deportes como el fútbol, ​​el rugby y el polo, mientras que los argentinos ricos adoptaron costumbres británicas, establecieron escuelas de estilo inglés e incluso nombraron a muchos suburbios de Buenos Aires con el nombre de figuras británicas.

Esta estrecha relación comenzó a desvanecerse en la década de 1940 por varias razones. A medida que los precios de la carne bajaban, perjudicando a la economía argentina, los políticos necesitaban a alguien a quien culpar, y Gran Bretaña se convirtió en un blanco conveniente.

Pero no llores por Argentina. El presidente Juan Perón, el que estaba casado con Madonna, me refiero a Eva Perón, simpatizaba con las potencias del Eje y por eso en 1948 tomó la decisión popular de nacionalizar muchas empresas e infraestructuras de propiedad británica. Perón también ayudó a convertir las Islas Malvinas en un símbolo del nacionalismo argentino, introduciendo nuevos libros de texto escolares que enseñaban que las islas pertenecían legítimamente a Argentina.

Finalmente, en 1982, las fuerzas argentinas invadieron las Islas Malvinas. En respuesta, el Reino Unido envió un grupo de trabajo naval para retomar el territorio.

Después de aproximadamente 10 semanas de intensos combates, las fuerzas británicas recuperaron el control de las islas y Argentina se rindió el 14 de junio de 1982. La guerra se cobró la vida de 255 militares británicos y 649 militares argentinos, y ambas naciones honraron a quienes murieron como héroes.

Desde la guerra, las Malvinas siguen siendo un territorio británico de ultramar, aunque Argentina sigue reclamando soberanía sobre ellas.

El Reino Unido ha aumentado su presencia militar en las islas al mismo tiempo que invierte en infraestructura y apoya el autogobierno de las islas.

En marzo de 2013, los isleños votaron si deseaban seguir siendo británicos.

Alrededor del 92% de los votantes elegibles participaron y el 99,8% votó a favor de seguir siendo británicos. El Reino Unido citó el resultado como prueba de que los isleños habían ejercido su derecho a la autodeterminación.

Argentina rechazó el referéndum, argumentando que no afectaba su reclamo territorial de larga data. La disputa ha continuado diplomáticamente, pero en ningún lugar es más visible emocionalmente que en el campo.

He aprendido que Inglaterra y Argentina comparten una de las rivalidades más intensas en la historia de la Copa del Mundo con algunos partidos verdaderamente icónicos. Realmente comenzó durante los cuartos de final de 1966, cuando el capitán de Argentina recibió una controvertida tarjeta roja y el técnico de Inglaterra, Alf Ramsey, se refirió a los jugadores argentinos como “animales” después del partido. La rivalidad se volvió aún más acalorada después de la Guerra de las Malvinas, culminando en los legendarios cuartos de final de 1986, cuando el jugador estrella de Argentina, Diego Maradona, anotó el infame gol ilegal “Mano de Dios” antes de seguirlo minutos más tarde con el impresionante “Gol del Siglo”. El drama continuó en la Copa del Mundo de 1998, cuando David Beckham recibió una tarjeta roja por patear durante un partido tenso que Inglaterra finalmente perdió en los penales. Beckham encontró la redención en su encuentro de la fase de grupos de 2002 al convertir el penalti ganador en la victoria inglesa por 1-0.

Toda esa historia hizo que la dramática remontada de Inglaterra por 2-1 la semana pasada fuera aún más significativa. No sólo fue la pancarta después del partido, en el vestuario, los jugadores argentinos fueron filmados cantando una de las canciones de su equipo favorito, que incluye la frase “Por las Malvinas, por el Diego, por la última de Leo” o “Por las Malvinas, por Diego, por la última de Leo”, una referencia a las Islas Malvinas, al fallecido Diego Maradona y al último Mundial de Lionel Messi.

Si bien la mayor parte del mundo sabe poco sobre la Guerra de las Malvinas, estos dos equipos claramente no la han olvidado.

___ James Finck es profesor de historia estadounidense en la Universidad de Ciencias y Artes de Oklahoma. Puede comunicarse con él en james.finck@swoknews.com.