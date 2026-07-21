Sintana Energy avanza en proyectos de exploración costa afuera en Uruguay y Argentina

Barril De Petróleo Oxidado ©Adobe Colección de imágenes

Sintana Energy (LSE:SEI) ha alcanzado dos hitos importantes en su cartera de exploración costa afuera en América Latina, asegurando tiempo adicional para trabajos sísmicos en Uruguay mientras avanza en una nueva oportunidad de exploración en Argentina. Los desarrollos fortalecen la presencia de la compañía en cuencas marinas emergentes y respaldan su estrategia de exploración a largo plazo en la región del Atlántico Sur.

En Uruguay, las autoridades aprobaron una suspensión por un año del subperíodo de exploración inicial para la licencia costa afuera AREA OFF-1, extendiendo el plazo hasta el 23 de agosto de 2027. La extensión se produce tras demoras en la obtención de aprobaciones ambientales para un estudio sísmico 3D planificado y brinda al operador Chevron tiempo adicional para completar un programa de dos temporadas de adquisición, procesamiento e interpretación sísmica. Se espera que el trabajo mejore la comprensión del potencial de recursos del bloque y ayude a optimizar las decisiones de perforación futuras al tiempo que reduce el riesgo de exploración.

Mientras tanto, en Argentina, la filial de Sintana, Challenger Energy Group, ha avanzado en sus planes en la Cuenca Norte Argentina tras iniciar una Licitación Pública Internacional para el permiso de exploración costa afuera CAN-200. El proceso sigue a la publicación del Decreto 590/2026 y la expresión de interés anterior de Challenger presentada en 2025. De tener éxito, la licitación ampliaría la cartera de exploración costa afuera de Sintana en América Latina y fortalecería aún más su exposición a cuencas de hidrocarburos fronterizas con potencial de desarrollo a largo plazo.

Acerca de Sintana Energía

Sintana Energy Inc. es una empresa de exploración de petróleo y gas centrada en el Margen Atlántico con intereses en varias cuencas costeras fronterizas, incluidas Namibia, Uruguay y Angola, junto con activos heredados en Colombia y las Bahamas. La empresa cotiza en Canadá, el Reino Unido y los Estados Unidos.

La estrategia de exploración de Sintana se centra en asociarse con importantes empresas energéticas internacionales y beneficiarse de los intereses mantenidos en licencias clave, lo que le permite buscar oportunidades de exploración de alto impacto y al mismo tiempo limitar la exposición de capital. Su cartera se centra en el margen conjugado del Atlántico Sur, donde la compañía cree que aún queda por desbloquear un importante potencial de hidrocarburos a largo plazo.