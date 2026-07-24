Motociclista trasladado en avión y un conductor hospitalizado tras accidente de varios vehículos en La Plata – The BayNet

Foto de archivo

LA PLATA, MD. — Dos personas resultaron heridas el viernes por la mañana en un accidente de varios vehículos que involucró a una motocicleta cerca de Crain Highway y Mitchell Road en La Plata.

Los equipos de emergencia fueron enviados poco antes de las 9 am del 24 de julio de 2026, después de que varias personas llamaran reportaron que había un motociclista en la carretera.

Un paciente de 20 años sufrió fracturas abiertas y lesiones graves. Se solicitó una evacuación médica y el soldado 7 del Comando de Aviación de la Policía Estatal de Maryland llevó al paciente al MedStar Washington Hospital Center.

Un hombre de 74 años fue transportado en ambulancia al Centro Médico Regional Charles de la UM con heridas que no ponen en peligro su vida.

Partes de Crain Highway se cerraron temporalmente cerca de Rockwick Road y Turkey Hill Road mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar.

La causa del accidente sigue bajo investigación.

Este fue el segundo accidente grave de motocicleta reportado en el condado de Charles el viernes, luego de un accidente anterior en Waldorf.

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