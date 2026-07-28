El dos veces campeón de la NBA demuestra que los 76ers merecen un sacrificio

In order to execute a buyout with the Memphis Grizzlies, the two-time NBA champion Kentavious Caldwell-Pope agreed to give back $3.9 million to the team, according to HoopsHype's Michael Scotto.

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Para ejecutar una compra con los Memphis Grizzlies, el dos veces campeón de la NBA Kentavious Caldwell-Pope acordó devolver 3,9 millones de dólares al equipo, según Michael Scotto de HoopsHype.

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Caldwell-Pope will soon clear waivers, and when he does, he is expected to execute a one-year contract to join the Philadelphia 76ers. When he signs, the veteran wing is expected to go on the books for the same amount of money he sent back to the Grizzlies.

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Caldwell-Pope pronto aprobará las waivers y, cuando lo haga, se espera que firme un contrato de un año para unirse a los Philadelphia 76ers. Cuando firme, se espera que el ala veterana entre en los libros por la misma cantidad de dinero que envió a los Grizzlies.

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The Sixers are getting a player with career averages of 11.0 points, 1.1 steals, 2.9 rebounds, and 1.9 assists, with 36.5% averages from three on the veteran's minimum.

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Los Sixers están consiguiendo un jugador con promedios de por vida de 11,0 puntos, 1,1 robos, 2,9 rebotes y 1,9 asistencias, con promedios de 36,5% de tres sobre el mínimo de veterano.

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The Sixers are worth the financial sacrifice

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Los Sixers merecen el sacrificio financiero

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Doesn't it feel good, Philly? Multi-time champions are making financial sacrifices just to get to the City of Brotherly Love, with hopes of competing for an NBA championship.

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¿No te sientes bien, Filadelfia? Los múltiples campeones están haciendo sacrificios financieros solo para llegar a la Ciudad del Amor Fraternal, con la esperanza de competir por un campeonato de la NBA.

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While Philadelphia has always been a strong market, it surely wasn't seen as a top hot spot in the past. There are many factors that play into markets being desirable, and it doesn't always have to do with basketball reasons. In this case, the Sixers have one of the more desirable rosters on paper.

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Si bien Filadelfia siempre ha sido un mercado fuerte, seguramente no fue vista como un punto de gran actividad en el pasado. Hay muchos factores que influyen en que los mercados sean deseables, y no siempre tiene que ver con razones de baloncesto. En este caso, los Sixers tienen una de las plantillas más deseables sobre el papel.

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A star-studded starting five

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Un quinteto inicial repleto de estrellas

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Three out of five starters were already on the team heading into the offseason. Tyrese Maxey just wrapped up a season where he was an All-Star for the second time in his career. The ex-Kentucky standout has proven to be one of the top guards in the league, with or without the ball in his hands.

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Tres de cinco titulares ya estaban en el equipo de cara a la temporada baja. Tyrese Maxey acaba de concluir una temporada en la que fue All-Star por segunda vez en su carrera. El ex destacado de Kentucky ha demostrado ser uno de los mejores escoltas de la liga, con o sin el balón en las manos.

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Joel Embiid didn't earn All-Star honors last year (though his snub status was up for debate), but the star center is clearly one of the best bigs when he's healthy and available. Then, the second-year guard VJ Edgecombe just earned respect as the third-best rookie throughout the 2025-2026 season. The NBA world is convinced he's poised to take a positive step next year.

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Joel Embiid no ganó los honores del Juego de Estrellas el año pasado (aunque su estado de desaire fue objeto de debate), pero el centro estrella es claramente uno de los mejores grandes cuando está sano y disponible. Luego, el escolta de segundo año VJ Edgecombe acaba de ganarse el respeto como el tercer mejor novato durante la temporada 2025-2026. El mundo de la NBA está convencido de que está preparado para dar un paso positivo el próximo año.

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The Sixers outdid themselves this offseason. When they realized that Paul George hadn't been consistently available or living up to his expensive contract, they struck a deal to acquire the superstar forward Jaylen Brown from the Boston Celtics. Adding LeBron James was just the cherry on top.

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Los Sixers se superaron a sí mismos esta temporada baja. Cuando se dieron cuenta de que Paul George no había estado constantemente disponible ni había cumplido con su costoso contrato, llegaron a un acuerdo para adquirir al delantero superestrella Jaylen Brown de los Boston Celtics. Agregar a LeBron James fue solo la guinda del pastel.

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The Sixers went from looking stuck to massively improved in all of the right places. They are now the type of team that former champions gladly give money back for and celebrate with a spontaneous dance on the golf course when they find out they are headed to Philly.

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Los Sixers pasaron de parecer estancados a mejorar enormemente en todos los lugares correctos. Ahora son el tipo de equipo por el que los ex campeones devuelven dinero con gusto y celebran con un baile espontáneo en el campo de golf cuando descubren que se dirigen a Filadelfia.