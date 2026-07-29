Rassie Erasmus da pistas sobre la selección para el choque con Argentina después del doble golpe de los Springboks: “No es ideal”

Rassie Erasmus ha confirmado que sólo dos de los actuales miembros del plantel de los Springboks no estarán disponibles para enfrentar a Argentina el próximo fin de semana en Buenos Aires.

El choque contra Los Pumas será un partido crucial para Sudáfrica antes de la serie de Rugby’s Greatest Rivalry (RGR) contra los All Blacks en agosto y septiembre.

Varios jugadores regresarán de sus lesiones y el choque brinda la oportunidad para que muchas de esas estrellas tengan algo de tiempo de juego, con Erasmus llamando a 10 jugadores a su equipo después de los partidos del Campeonato de Naciones.

Si bien inicialmente se nombraron 43 jugadores en el equipo, la retirada de Ntuthuko Mchunu significó que ese número aumentó en uno, y la última actualización sobre lesiones explica la inclusión del cabeza suelta de los Stormers, con el entrenador en jefe confirmando que el pilar estrella Ox Nche no estará disponible para el partido único contra Argentina.

Doble golpe de lesión para los Springboks

Nche es uno de los dos únicos jugadores que no han sido autorizados para enfrentar a Los Pumas y se le une en el banquillo el doble ganador de la Copa del Mundo, Franco Mostert. Con Eben Etzebeth y Lood de Jager recuperados y con sus compañeros de segunda línea y delanteros Ruan Nortje, Pieter-Steph du Toit, Vincent Tshituka, Ben-Jason Dixon, Cobus Wiese y Elrigh Louw también en el equipo, no había necesidad de que Erasmus agregara más cobertura de segunda línea para Mostert.

Erasmus también reveló que muchos de los Springboks que no participaron en los partidos del Campeonato de Naciones en julio o sufrieron lesiones en ese período probablemente aparecerán en el choque contra Los Pumas el próximo fin de semana.

“Sólo hay dos muchachos que no estarán disponibles debido a lesiones de larga duración, y son Ox Nche y Franco Mostert”, dijo Erasmus.

â€œAparte de ellos, todos estÃ¡n listos para jugar. No diría que sea ideal (que ahora todos estén regresando de una lesión). Nos hubiera gustado que los muchachos no se lesionaran y hubieran podido gestionar su tiempo desde el principio.

Eben Etzebeth explica cómo terminó su carrera como extremo y recuerda sus infames “peleas” contra los Wallabies y Gales.

â€œLo mismo se aplica a AndrÃ© (Esterhuizen), Eben (Etzebeth), Wilco (Louw) y Sacha (Feinberg-Mngomezulu), pero este juego es una muy buena oportunidad.

“Argentina es un equipo de calidad y rápidamente verás quién está listo para jugar contra Nueva Zelanda dos semanas después. Dicho esto, este partido no fue planeado con esa razón en mente: siempre fue para honrar nuestra relación con Argentina, pero sí, la mayoría de esos muchachos estarán involucrados”.

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Panorama más amplio más allá de 2026

El equipo de Bok se reunió en Johannesburgo el domingo y tuvo dos días de entrenamiento, siendo el miércoles un día libre antes de concluir sus preparativos en el campo el jueves. Luego, el grupo regresará a casa por unos días, mientras que el plantel que viajará a Argentina, que se anunciará el sábado, viajará a Sudamérica en dos grupos diferentes ese día.

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El resto de los jugadores regresará a su base de entrenamiento en Johannesburgo para comenzar sus preparativos para la serie de cuatro pruebas contra los All Blacks, confirmó SA Rugby.

“En primer lugar, queremos vencer a Argentina; al igual que cualquier otro equipo, queremos ganar todos los partidos de prueba que jugamos”, añadió Erasmus.

“Luego está el panorama más amplio, la Copa Mundial de Rugby, para la cual falta casi un año, pero también hay que respetar al equipo con el que jugarás la próxima semana”.

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