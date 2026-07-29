La temporada de F1 terminará en Europa si la guerra continúa, dice Stefano Domenicali

Los nuevos motores de este año, con una proporción nominal de 50-50 entre combustión interna y energía eléctrica, han sido criticados por los conductores por reducir su capacidad para conducir al límite.

Esto se debe a la necesidad de recargar constantemente las baterías, lo que está reduciendo el desafío de las curvas rápidas al convertirlas en lo que el bicampeón Fernando Alonso ha llamado “estaciones de carga”.

Pero Domenicali dijo: “Hay mucha acción en la pista. A la gente le encanta. Están concentrados en lo que sucede en la pista”.

“No entienden nuestra tecnología, división de ‘recorte’ o lo que sea, porque es demasiado técnica para la base más amplia que tenemos. Por lo tanto, el efecto en la pista ha sido muy positivo para los aficionados”.

Reconoció que las medidas tomadas para reducir el efecto de la recuperación de energía en la conducción durante las próximas dos temporadas son “lo correcto para el deporte”.

Y admitió que había pedido a los conductores que fueran “constructivo” en sus comentarios después de los comentarios abiertos de Max Verstappen, Lando Norris y otros.

“No estamos aquí para poner cinta adhesiva en la boca de nadie”, afirmó Domenicali. “La belleza del automovilismo es que todo el mundo puede tener una opinión, pero la opinión es una opinión. Prefiero discutir las cosas a ese respecto entre cuatro paredes para encontrar soluciones”.

Los nuevos motores han presentado una oportunidad para que Mohammed Ben Sulayem, presidente del organismo rector de la F1, la FIA, impulse su plan para regresar a los motores V8 de aspiración natural para el próximo conjunto de reglas de motores en 2030 o 2031.

Ben Sulayem ha amenazado con imponer sus deseos unilateralmente para 2031, porque en ese momento la FIA es libre de hacer lo que quiera, ya que todos los contratos de los equipos expiran en 2030.

Pero Domenicali dijo que el deporte estaba en camino de tener un plan general para las próximas reglas de motores para finales de este año.

“El objetivo principal del futuro reglamento es mantener las cosas lo más simples posible, para llevar la F1 a una categoría más ligera. [of car weight]con un combustible sostenible, con, por supuesto, electrificación, y en torno a esto dar a los conductores la oportunidad, sobre todo, en un determinado modo, de esforzarse lo más que puedan”, afirmó.

“Creo que a finales de este año estaremos en condiciones de tener un paquete listo para ser discutido.

“Porque hay dos opciones.

“Si esperamos a que termine el ciclo, en 2031, no hay nada que impida a la FIA presentar un reglamento totalmente diferente. Y, por supuesto, si los equipos quieren formar parte de él, pueden hacerlo; en caso contrario, no. Estoy exagerando, pero se entiende el principio.

“Si hay un consenso sobre lo que estamos haciendo, para anticiparlo, es necesario encontrar la gobernanza con los equipos y los fabricantes.

“Hay muchas buenas conversaciones en marcha ahora. Como se puede imaginar, hay muchos ángulos diferentes que todos están impulsando por diferentes razones, pero a finales de año estaremos en condiciones de tener el paquete adecuado para el futuro”.

La mayoría de los fabricantes de motores están abiertos a la idea de una arquitectura V8, pero tanto Mercedes como Audi quieren que se mantengan los turbocompresores y se dice que las conversaciones van en esa dirección.

También se espera que los motores retengan una proporción relativamente significativa de energía eléctrica para garantizar que sean relevantes para la carretera.