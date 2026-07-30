Mundial: ¿Qué imputó la FIFA a Argentina, cuál podría ser el castigo?

La aparición de Argentina en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó mucho que desear.

La victoria de España por 1-0, después de la prórroga, no contó la historia de lo que fue una exhibición dominante que apenas permitió a los argentinos ver portería, y mucho menos disparar.

Historias recomendadas lista de 4 artículosfin de la lista

Sin embargo, lo que siguió al pitido final convirtió una mala actuación en una actuación lamentable y patética de una de las naciones futbolísticas más importantes del mundo.

La pelea, liderada por jugadores argentinos, fue la última de una serie de decisiones y acciones dudosas que dejaron a los campeones defensores enfrentando dudas sobre su conducta durante todo el torneo.

Ahora la FIFA, el organismo rector mundial del fútbol, ​​ha presentado cargos contra los sudamericanos y sus aficionados. Al Jazeera Sport explora cuáles son esos cargos y qué podrían significar para el equipo que celebró la victoria en Qatar 2022.

¿Qué le ha cobrado la FIFA a Argentina después del Mundial?

Hay numerosos cargos contra Argentina y su asociación de fútbol, ​​la AFA, que se relacionan con la final, la semifinal y la conducta de los jugadores y aficionados durante todo el torneo.

Dos jugadores argentinos enfrentan cargos disciplinarios, mientras que la AFA ha sido acusada por una pancarta política exhibida por los jugadores.

También se incluyen en la lista de casos disciplinarios abiertos por la FIFA contra Argentina el miércoles “cánticos y gestos discriminatorios” por parte de aficionados, presunta agresión por parte de un entrenador asistente y “lanzamiento de objetos por parte de espectadores en relación con varios partidos” del Mundial.

¿Qué acusaciones de la FIFA contra Argentina se relacionan con la final?

La imagen que se asociará con el fútbol argentino en el Mundial 2026 es la trifulca que siguió a la final contra España.

Mientras el equipo español y los entrenadores saltaban al campo al sonar el pitido final para celebrar con los jugadores en el campo, se vio al argentino Leandro Paredes arremetiendo contra el español Gavi.

El mediocampista ahora enfrenta tres cargos de agresión, mientras que su compañero Nahuel Molina enfrenta dos cargos y el entrenador asistente Roberto Ayala uno, todos bajo el mismo cargo que Paredes.

Gavi cayó al suelo en el incidente, mientras otros jugadores españoles se apresuraron a defenderlo. El centrocampista ha sido acusado de conducta antideportiva por su participación en el tumulto que siguió, al igual que Molina y Thiago Almada.

¿Cuál fue la pancarta por la que la FIFA le cobró a Argentina?

Tras la victoria de Argentina en la semifinal contra Inglaterra, se vio a varios jugadores con una pancarta que decía: “Las Malvinas son Argentinas” – “Las Malvinas son Argentina”.

El lema se relaciona con las Islas Malvinas, a las que Argentina se refiere como Islas Malvinas.

La nación sudamericana, bajo las órdenes de la entonces dictadura militar de Argentina, invadió las Malvinas en 1982, desencadenando una guerra de 10 semanas ganada por Gran Bretaña.

La acusación formal entregada el miércoles a la AFA fue la de “utilizar un evento deportivo para manifestaciones de carácter no deportivo”.

La acción violó las reglas de la FIFA que prohíben las protestas y exhibiciones políticas, y funcionarios del gobierno británico instaron a la FIFA a investigar.

¿Cuáles son los cargos contra Argentina en relación con su afición?

Aunque la imagen de la pelea al final de la final se asociará durante mucho tiempo con Argentina, las numerosas acusaciones de racismo contra el país en su conjunto perseguirán a los sudamericanos.

El actor de Hollywood Samuel L Jackson estuvo entre las voces destacadas que se pronunciaron sobre el tema, y ​​el estadounidense de 77 años instó a los negros en una historia de Instagram a no apoyar a Argentina, al que calificó como uno de “los países más racistas del mundo”.

Durante el torneo, la FIFA condenó el racismo en un comunicado después de que un seguidor argentino le dijera a un influencer negro estadounidense, conocido como IShowSpeed, que luego actuó en la final de la Copa del Mundo, que fuera a “llorar al zoológico” durante una transmisión en vivo.

Posteriormente, la FIFA emitió cargos disciplinarios contra la AFA por “cánticos y gestos discriminatorios” por parte de los aficionados.

También se han presentado cargos contra Argentina por “lanzamiento de objetos por parte de espectadores en relación con varios partidos”.

¿Qué medidas disciplinarias podrían enfrentar los jugadores de Argentina por parte de la FIFA?

Las posibles sanciones contra jugadores individuales si se confirman las acusaciones de agresión incluyen que Paredes reciba una suspensión de varios partidos y potencialmente una suspensión extendida si la FIFA concluye que hubo múltiples actos de conducta violenta.

Nahuel Molina también podría recibir una suspensión, aunque es poco probable que sea tan severa como la que posiblemente enfrenta Paredes, mientras que Ayala podría enfrentar una prohibición en la línea de banda o una suspensión de los estadios por una cierta cantidad de partidos.

Es probable que los cargos de Almada y Gavi resulten en suspensiones o advertencias más breves si se los declara culpables de conducta antideportiva en lugar de conducta violenta.

¿Qué acción disciplinaria podría enfrentar la Federación Argentina por parte de la FIFA?

La lista de opciones disponibles para la FIFA para sancionar a la AFA es extensa, incluyendo una multa financiera sustancial, una advertencia o amonestación formal y una orden para mejorar el control de multitudes y la organización de los partidos.

En el pasado, los equipos internacionales se han visto obligados a jugar partidos a puerta cerrada o enfrentar limitaciones en la asistencia de aficionados a las competiciones de la FIFA.

¿Argentina podría ser suspendida de futuros Mundiales?

Esta es, por supuesto, una opción para la FIFA, pero es extremadamente improbable.

Si los cargos se relacionan directamente con Argentina y sus fanáticos, a diferencia de los cargos contra sus jugadores y entrenador, entonces cualquier reincidencia en competencias continentales o en futuras Copas del Mundo podría conllevar la amenaza de suspensión de competir en esos niveles.

¿Existen precedentes de la suspensión de naciones?

El mejor ejemplo de una nación suspendida de competiciones se produjo en las décadas de 1980 y 1990, cuando el fútbol inglés sufrió una suspensión nacional del fútbol europeo.

La prohibición se relacionaba con numerosos ejemplos de problemas con el público que involucraban a fanáticos de clubes ingleses tanto a nivel nacional como en el continente durante competencias europeas.

La selección inglesa también se vio afectada por problemas de público en ese momento, pero no hubo sanciones internacionales que derivaran en la exclusión de la Copa del Mundo o de la Eurocopa.