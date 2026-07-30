Después de la audiencia de Fauci en el Senado, los expertos se preocupan por el ‘efecto paralizador’ en la salud pública

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Al Drago/Bloomberg/Getty Images

El miércoles por la mañana, durante casi tres horas, el Dr. Anthony Fauci se sentó ante el Comité Senatorial de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales y se negó a responder preguntas sobre los orígenes de la pandemia de COVID-19 .

En cambio, invocó su derecho de la Quinta Enmienda más de cien veces, lo que más tarde llevó al senador Rand Paul, republicano por Kentucky, a decir que presionaría para que Fauci fuera declarado culpable de desacato al Congreso la próxima semana.

Estas medidas han puesto una vez más en primer plano las afirmaciones no comprobadas de Paul de que el virus SARS-Cov-2 provino de una fuga de laboratorio y que Fauci lo encubrió, una acusación que el científico ha negado a gritos, pero los nuevos ataques contra Fauci, quien alguna vez fue el principal experto en enfermedades infecciosas del país, han hecho que los demócratas, los trabajadores de la salud y los investigadores se preocupen de que estos eventos puedan erosionar aún más el personal y la infraestructura de la salud pública en los EE. UU.

“Estos despidos y estos recortes están creando un efecto paralizador, honestamente”, dijo Andy Kim, DN.J., en la audiencia, al tiempo que agradeció a Fauci y denunció lo que llamó la demonización de los servidores públicos. “Un efecto paralizador para la próxima generación de personas que podrían considerar dar un paso al frente para servir a nuestra nación, para ser la próxima generación de investigadores que ahora se preguntan si esto es lo correcto para ellos en un momento en el que ven a algunos de sus colegas, o aquellos a quienes admiraban, siendo atacados”.

Otros profesionales de la salud pública coinciden en que lo que ocurrió en el Capitolio a principios de esta semana es parte de una corrosión mayor del campo al que han dedicado sus vidas, poniendo en peligro su futuro y socavando los resultados de salud en los EE. UU.

“Pensé que nos estábamos recuperando como país en torno al COVID-19”, dice epidemiólogo Katelyn Jetelina . “Creo que lo que hizo ayer fue abrir algunas heridas muy profundas”.

Libertad de salud

Durante la pandemia, hubo un aumento de personas haciendo valer su derecho a rechazar varios tratamientos medicos e intervenciones de salud pública. Es un movimiento que a menudo se llama libertad de salud.

“La gente rechazaba cosas como que las escuelas exigieran que los niños fueran vacunados contra el COVID antes de regresar a la escuela”, dice Nicole Huberfeld profesora de derecho sanitario en la Universidad de Boston. Pero esas afirmaciones, afirma, no se basaron en evidencia empírica. “Más bien, tenían su origen en objeciones a menudo religiosas o morales a la vacunación”.

Hubo otras políticas pandémicas que se volvieron cada vez más impopulares: el uso de mascarillas, el distanciamiento social y el cierre de escuelas y lugares de trabajo. Es posible que la gente haya aceptado estas restricciones inicialmente, pero “ese momento no duró mucho, en parte porque hubo un rechazo bastante rápido desde arriba durante la primera administración Trump”, dice Huberfeld.

Ella dice que el interés en la “libertad de salud” disminuyó durante la presidencia de Biden, pero volvió a aumentar durante la segunda administración Trump. “Creo que es porque la gente recibe las señales de los líderes que les hablan”, dice. Y en la audiencia de esta semana, Huberfeld dice que es posible que los legisladores republicanos hayan estado hablando tanto con miembros de su base como con Fauci.

Pero en su opinión, tales ataques contra el hombre que alguna vez ayudó a liderar la respuesta federal al COVID-19, combinados con un vaciamiento de agencias como la Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. se suman a un ataque más amplio contra las personas y los programas que mantienen saludables a los estadounidenses.

“Creo que estas audiencias reflejan un panorama más amplio”, dice Huberfeld, “que es que el campo de la salud pública ha sido devaluado significativamente por el liderazgo en este momento. Y esa devaluación hará que sea mucho más difícil hacer el trabajo de la salud pública y hará que el público no confíe en los profesionales de la salud pública”.

El Dr. Georges Benjamin, director del Asociación Americana de Salud Pública afirma que las consecuencias de esa erosión ya son evidentes. “Estamos menos sanos”, dice. “Lo hemos visto todos los días, ¿verdad? Esta incapacidad de responder eficazmente al hantavirus, al sarampión y a la ciclospora”.

Los resultados pueden volverse rápidamente nefastos, sobre todo, afirma Huberfeld, ahora que este escenario se ve agravado por los recientes recortes y cambios radicales en la atención sanitaria: “Creo que habrá más enfermedades y lesiones, lo que conducirá a muertes evitables”, afirma.

Problemas en el tintero

Benjamin sostiene que los profesionales de la salud pública deben poder proporcionar información educada y basada en evidencia a los legisladores y otros funcionarios. Pero le preocupa que la audiencia de esta semana y los desafíos políticos que sigue enfrentando Fauci puedan resultar intimidantes.

“Si los miembros del Congreso te amenazan, estarás mucho menos dispuesto a ser franco y decirle la verdad al poder y darle a la gente la información que necesitan desesperadamente para tomar decisiones”, dice. “No podemos dejarnos contaminar por el temor de que si decimos algo, harán algo que destruya nuestras carreras y tal vez ponga nuestras vidas en riesgo”.

Jetelina, que también es profesora adjunta en la Escuela de Salud Pública de Yale, está preocupada por el proceso de salud pública en general. Ha sido testigo de la caída en el número de inscripciones y ha tenido conversaciones con sus estudiantes sobre sus preocupaciones sobre cómo sería el futuro en la profesión.

“Somos sólo científicos”, dice. “Se supone que nunca debemos estar en la televisión y que nos arrojen croissants y amenazas de muerte. Es un nivel de riesgo completamente nuevo, y con el riesgo vienen cálculos realmente reales que la gente debe hacer”.

Jetelina cree que el entorno actual está obligando a las personas a tomar decisiones difíciles sobre qué hacer profesionalmente, especialmente a la luz de lo que le pasó a Fauci esta semana. “Si ves a alguien así, un servidor público durante los últimos 50 años, completamente vilipendiado”, dice, “me hace pensar en la próxima emergencia. Por ejemplo, ¿quiero levantar la mano y exponer mi cuello?”.

En términos de cómo superar este momento de desconfianza y antagonismo, Jetelina sostiene que el siguiente paso es desarrollar sistemas en los que los profesionales de la salud y el público entablen conversaciones, “donde realmente escuchemos las preguntas, preocupaciones y confusión sobre temas de salud en el terreno y luego los integremos no sólo en las comunicaciones sino también en las operaciones”, dice. “La gente exige un enfoque mucho más participativo”.

Y quiere ver algo parecido a una Comisión del 11 de septiembre para COVID-19 para descubrir “qué hicimos mal, qué hicimos bien y cómo vamos a solucionarlo en el futuro”.

No hay tiempo que perder, dice Benjamin, ya que cuestionar la legitimidad de la ciencia “nos hace menos saludables como nación”, más vulnerables a los patógenos actuales y futuras pandemias, e interfiere con el objetivo esencial del campo: tratar y sanar a las comunidades.