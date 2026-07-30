Duško Todorović | Listo para hacer historia en UFC Belgrado

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 DuÅ¡ko Todorovi| 
 

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<div class="campo de campo--campo de nombre-subtítulo--campo de cadena de tipo--campo oculto de etiqueta__item">El peso mediano veterano abraza el histórico debut de Serbia en UFC Persiguiendo otra victoria definitiva.
 
 

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<p>Cuando DuÅ¡ko “Thunderâ€ Todorović más de una década, Todorović ha construido su carrera una pelea a la vez, ascendiendo de los espectáculos regionales al UFC. 

 </p>
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 </p>
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<p>Es el tipo de oportunidad que nunca imaginó cuando comenzó su andadura profesional.
</p>
<p>“Cuando empezaba a formarme y competir profesionalmente, no puedo decir que alguna vez tuve en mente que UFC iba a estar aquí y que yo iba a estar en la cartelera principal, dijo Todorovi. href=”https://ufc.ac/4uWtKjZ”><strong>Mire esto y todos los eventos de UFC en Paramount+Â 
</p>
<p>El camino hacia este momento no fue nada sencillo. Todorovi estaba originalmente programado para competir a principios de este año antes de volver a lesionarse una rodilla que ya se había lesionado. le causó problemas. El revés retrasó su regreso, pero también lo posicionó para lo que ahora cree que es la oportunidad perfecta.

 párrafo–view-mode-inline ds-1col clearfix”>

 

 
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 2025 en San Antonio, Texas. (Foto de Cooper Neill/Zuffa LLC vía Getty Images)


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<p>“Creo que todo salió bien, dijo. “Logré curarme al 100 por ciento y tuve un gran campamento. primer UFC en Serbia, creo que todo salió como se suponía”. Aquí
</p>
<p>El momento también llega en un punto importante en su carrera en UFC. 
</p>
<p>Después de firmar un nuevo contrato de cuatro peleas con UFC alrededor de su cumpleaños, Todorovi ve esta pelea como el comienzo de un nuevo capítulo en lugar de simplemente otra aparición dentro del octágono. 

 




 

 
 </p>
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 src=”https://ufc.com/images/styles/inline/s3/2026-07/GettyImages-2235271248.jpg?itok=avBIXENd” ancho=”804″ alto=”536″ alt=”Dusko Todorovic somete a José Daniel Medina en una pelea de peso mediano durante el evento Noche UFC en el Frost Bank Center el 13 de septiembre, 2025 en San Antonio, Texas. (Foto de Cooper Neill/Zuffa LLC a través de Getty Images)” cargando=clase”lazy”=”image-style-inline”/>




 

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 2025 en San Antonio, Texas. (Foto de Cooper Neill/Zuffa LLC vía Getty Images)


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<p>“Fue un muy lindo regalo de cumpleaños, dijo. “Esta es la primera pelea en mi contrato de cuatro peleas, el primer evento de UFC en Serbia. ganar.Voy a hacer lo mejor que pueda para conseguir la victoria porque no creo que haya otra opción para mí.â€ 
</p>
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</p>
<p>Frente a él estará Valentin, un peso mediano atlético y versátil que presenta desafíos en cada fase del campeonato. pelea.
</p>
<p>“Definitivamente es un tipo que no puedes pasar por alto,â€ Todorović Estoy 100 por ciento concentrado en él. No diría que es solo un delantero o solo un luchador. todos, y creo que esa es su fortaleza. Pero mi equipo y yo nos preparamos muy seriamente, y creo que tengo las herramientas para hacer el trabajo.â€ 

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 class=”video-player__fullscreen-header__title e-t3″>DuÅ¡ko Todorovi: ‘Estoy haciendo todo lo posible aquí’ | 

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 DuÅ¡ko Todorović: ‘I’m Going All Out Here’ | UFC Belgrade 
 
 
 
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<p>While victory remains his primary focus, Todorović understands the event extends far beyond one matchup.
</p>
<p>Mixed martial arts has rapidly grown throughout Serbia and the surrounding region, and he believes the UFC’s arrival represents another leap forward for the sport.Â 
</p>
<p>“Football is number one here, then basketball, and after that is MMA,â€ Todorović said. “But football and basketball are already at their ceiling. MMA is still growing.â€ 
</p>
<p><a><strong>Purchase Tickets For UFC 330 In Philadelphia!
</p>
<p>He believes the effects of this weekend will continue long after the final fight.Â 
</p>
<p>“I’m not sure myself and all the guys fighting are aware how big this really is,â€ he said. “I think only after August 1 we’re going to see the effects. Maybe not after one event, but in a year or two, I believe MMA can be right there with football and basketball.â€ &NewL ine;</p>
<p>The excitement surrounding the event has already been impossible to ignore. Tickets disappeared almost immediately, creating overwhelming demand from fans eager to witness history.Â 

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 Dusko Todorovic reacts after submitting Jose Daniel Medina in a middleweight fight during the Noche UFC event at Frost Bank Center on September 13, 2025 in San Antonio, Texas. (Photo by Cooper Neill/Zuffa LLC via Getty Images)
 
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<p>“The cards were sold out in like 20 minutes,â€ Todorović said. “Everyone’s been sending me messages trying to get tickets, but it doesn’t work like that.â€ 
</p>
<p>He expects the atmosphere inside the arena to leave a lasting impression on UFC executives and fans around the world, pointing to Serbia’s reputation for passionate crowds at football and basketball games.
</p>
<p><a><strong>Zuffa Boxing Comes To London September 26! Register Your Interest Here.
</p>
<p>Still, once the cage door closes, Todorović plans to treat the night like every other assignment.Â 
</p>
<p>“I’m going to try to look at it as any other fight before and keep my focus on the opponent,â€ he said. “After the fight, I can let it all sink in.â€ 
</p>
<p>For one of Serbia’s longest-tenured UFC athletes, the moment has finally arrived. Now healthy, motivated and fighting in front of a sold-out home crowd, Todorović can add another chapter to his career while helping introduce a new era of UFC competition in his homeland.

 




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<p>Don’t miss a moment of <a><em><strong>UFC Fight Night: Medić vs Rodriguez, live from Belgrade Arena in Belgrade, Serbia on August 1, 2026. <strong>This event starts at a special time: prelims begin at 10am ET/7am PT, followed by the main card at 1pm ET/10am PT. Stream the entire event <a><strong>live on Paramount+.

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 Dusko Todorovic
 
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 Fight Night
 
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<div>Welterweight Bout
 &NuevaLínea; </p>
<div>Medic
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<div><span>vs
 </p>
<div>Rodriguez
 &NuevaLínea; </p>
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 2026.08.01 / 18:00 BST
 
 

 </p>
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 </p>
<div>Belgrade Arena, &NuevaLínea; BG
Serbia



 
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