El último intercambio de la NBA confirma una sospecha de los Knicks con Pacome Dadiet

As the Knicks head into August, their focus is on maximizing the back end of their roster. While third-string center and two-way deals are the biggest agenda items, New York could also explore a trade to free up additional roster and financial resources.
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A medida que los Knicks se acercan a agosto, su atención se centra en maximizar la parte trasera de su plantilla. Si bien los acuerdos bilaterales y de centro de tercera fila son los temas más importantes de la agenda, Nueva York también podría explorar un intercambio para liberar plantilla adicional y recursos financieros.
<!–qv q:id=70 q:key=vcaa:
Pacôme Dadiet stands out as one option to accomplish both. However, his guaranteed $2.98 million contract for 2026-27 is an obstacle, without much solo value to his name. As a result, it's long been thought Dadiet would need to be packaged with picks or another player to get him off the books.
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PacÃ´me Dadiet se destaca como una opción para lograr ambos. Sin embargo, su contrato garantizado de 2,98 millones de dólares para 2026-27 es un obstáculo, sin mucho valor individual a su nombre. Como resultado, durante mucho tiempo se pensó que Dadiet necesitaría estar equipado con selecciones u otro jugador para sacarlo de los libros.
<!–qv q:id=73 q:key=vcaa:
Well, the Knicks have now received some confirmation on that front. Tuesday's trade between the Clippers and 76ers saw Philadelphia give up not just second-year big man Johni Broome, but also attach a second-round pick with him for Los Angeles to take him on.
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Bueno, los Knicks ahora han recibido cierta confirmación en ese frente. En el intercambio del martes entre los Clippers y los 76ers, Filadelfia cedió no solo al gran hombre de segundo año, Johni Broome, sino que también le adjuntó una selección de segunda ronda para que Los Ángeles lo aceptara.
<!–qv q:id=79 q:key=vcaa:
Given the comparable standings of both Broome and Dadiet, this provides a starting point for other teams if they're to take on the Frenchman in a salary dump—but it's possible the latter may require New York to give up an extra sweetener, too.
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Dadas las posiciones comparables de Broome y Dadiet, esto proporciona un punto de partida para otros equipos si quieren enfrentarse al francés en una caída salarial, pero es posible que este último requiera que Nueva York también renuncie a un edulcorante extra.
<!–qv q:id=7c q:key=vcaa:
Knicks now have clear idea of the cost it'd take to dump Pacome Dadiet in trade
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Los Knicks ahora tienen una idea clara del costo que implicaría deshacerse de Pacome Dadiet en el intercambio
<!–qv q:id=7f q:key=vcaa:
The similarities between Broome and Dadiet are undeniable.
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Las similitudes entre Broome y Dadiet son innegables.
<!–qv q:id=7i q:key=vcaa:
Both fell into the same draft range, with Dadiet going No. 25 in 2024 and Broome being the No. 35 selection in 2025. Neither played much as rookies—Dadiet saw 18 games, Broome played 11—nor have they shown much in the early stages of their careers. They're also both on four-year rookie deals.
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Ambos cayeron en el mismo rango de draft, con Dadiet en el puesto 25 en 2024 y Broome en la selección n.° 35 en 2025. Ninguno jugó mucho como novato (Dadiet vio 18 juegos, Broome jugó 11) ni ha demostrado mucho en las primeras etapas de sus carreras. Ambos también tienen acuerdos de novato por cuatro años.
<!–qv q:id=7l q:key=vcaa:
But where Broome could be perceived as a more appetizing player to take on is the fact that he's fresh off his rookie campaign. It's understandable if a second-round pick doesn't set the league on fire while adjusting to a new team and game from the collegiate ranks. Also helping Broome's case is that he's making around $8.68 million over the entire length of his four-year contract
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Pero lo que podría percibir a Broome como un jugador más apetitoso es el hecho de que acaba de salir de su campaña de novato. Es comprensible si una selección de segunda ronda no prende fuego a la liga mientras se adapta a un nuevo equipo y juego desde las filas universitarias. También ayuda al caso de Broome el hecho de que está ganando alrededor de $8,68 millones durante toda la duración de su contrato de cuatro años.
<!–qv q:id=7o q:key=vcaa:
However, despite these positives, plus a premium being put on backup center help this offseason, the Sixers still had to attach a second to trade a young piece with upside. That's a bad sign for the Knicks regarding Dadiet's case.
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Sin embargo, a pesar de estos aspectos positivos, además de la importancia que se le dio a la ayuda del centro suplente esta temporada baja, los Sixers aún tuvieron que adjuntar un segundo para intercambiar una pieza joven con potencial. Esa es una mala señal para los Knicks respecto al caso de Dadiet.
<!–qv q:id=82 q:key=vcaa:
His poor rookie year could be excused, but a dip in NBA production as a sophomore last season makes him a serious worry. He's also making more as a first-round pick, with his deal being about $4.5 million richer than Broome's. And he didn't dominate at Summer League despite being a third-year player who's been developed in-house by the reigning champions.
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Su pobre año de novato podría disculparse, pero una caída en la producción de la NBA en su segundo año la temporada pasada lo convierte en una seria preocupación. También está ganando más como selección de primera ronda, siendo su acuerdo alrededor de $4.5 millones más rico que el de Broome. Y no dominó en la Liga de Verano a pesar de ser un jugador de tercer año desarrollado internamente por los actuales campeones.
<!–qv q:id=85 q:key=vcaa:
If the 76ers had to give up a draft pick to dump the slightly more palatable Broome, New York is surely going to have to do the same with Dadiet. In fact, it very well could require multiple seconds, given the aforementioned warts that any prospective franchise is going to use against the Knicks in any talks.
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Si los 76ers tuvieron que renunciar a una selección de draft para deshacerse de Broome, un poco más apetecible, Nueva York seguramente tendrá que hacer lo mismo con Dadiet. De hecho, muy bien podría requerir varios segundos, dadas las deficiencias antes mencionadas que cualquier posible franquicia utilizará contra los Knicks en cualquier conversación.
<!–qv q:id=88 q:key=vcaa:
While trading Dadiet will surely be difficult, it shouldn't be impossible. He's still a newly minted 21-year-old at the end of the day, and teams love taking flyers on youth with upside. His 22.2 ppg in the G-League this past season does give some hope that he could turn into a worthwhile NBA player one day.
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Si bien negociar con Dadiet seguramente será difícil, no debería ser imposible. Al final del día, todavía es un joven de 21 años recién creado, y a los equipos les encanta aprovechar la juventud con ventajas. Sus 22,2 puntos por partido en la G-League la temporada pasada dan cierta esperanza de que algún día pueda convertirse en un jugador valioso de la NBA.
<!–qv q:id=8b q:key=vcaa:
Still, New York doesn't quite have time to see if that dream ever comes true. There's even more pressure trying to defend a title, and that means every roster spot needs to bring something to the table in case the long playoff run drags some players down throughout 2026-27.
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Aún así, Nueva York no tiene tiempo para ver si ese sueño alguna vez se hace realidad. Hay aún más presión al tratar de defender un título, y eso significa que cada puesto en la plantilla debe aportar algo en caso de que la larga carrera en los playoffs arrastre a algunos jugadores a lo largo de 2026-27.
<!–qv q:id=8e q:key=vcaa:
That's why pursuing a Dadiet trade is at least a likely consideration for the Knicks, who could free up some money by letting go of a wing they don't really need or trust in. Then they could reroute that extra space into signing a more playable veteran, or add it to the budget to acquire a more premium third center.
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Es por eso que buscar un intercambio con Dadiet es al menos una consideración probable para los Knicks, quienes podrían liberar algo de dinero al desprenderse de un ala que realmente no necesitan o en el que no confían. Luego podrían redirigir ese espacio adicional para contratar a un veterano más jugable, o agregarlo al presupuesto para adquirir un tercer centro más premium.
<!–qv q:id=8h q:key=vcaa:
Regardless, it seems like New York will have to pay up first if it's going to see the rewards of a Dadiet trade.
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De todos modos, parece que Nueva York tendrá que pagar primero si quiere ver las recompensas del intercambio de Dadiet.
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