La pancarta del Mundial de Malvinas en Argentina impulsa el auge de las mercancías

BUENOS AIRES, Argentina (AP) â€” It took a copa del mundo para transformar un grupo remoto de islas que albergan más ovejas que personas en un gigante cultural.

Una decisión de los jugadores argentinos de desplegar una pancarta sobre las disputadas Islas Malvinas tras derrotar a Inglaterra en la semifinales del mundial llevó una causa histórica a las camisetas, las paredes de los dormitorios y los feeds de Instagram de una nueva generación. En las semanas posteriores, la imagen que ha perdurado del torneo en enloquecido por el fútbol Argentina no ha sido de Lionel Messi. Ha sido el cartel toscamente pintado que dice: “Las Malvinas son argentinas”.

El archipiélago del Atlántico sur, conocida en Argentina como las Malvinas, es reclamada tanto por Argentina como por Gran Bretaña, que lucharon guerra de 10 semanas sobre el territorio en 1982.

La pancarta generó una bonanza de marketing en Argentina, apareciendo en pegatinas, bolsos, zapatillas, obras de arte y camisetas de fútbol. Estaba colgado sobre barrotes, pintado en las paredes del metro y tatuado en pantorrillas y antebrazos. Miles de argentinos descargaron “Malvinas Sans”, un tipo de letra inspirado en las letras pintadas a mano del cartel. Aparecieron por todo el país coloridos murales de las islas y de los veteranos de guerra.

“La Copa del Mundo ya terminó y, sin embargo, la gente sigue hablando de las Malvinas porque de alguna manera las Malvinas se convirtieron en parte de la Copa del Mundo”, dijo Edgardo Esteban, autor y veterano de la guerra. “Los niños en las escuelas me preguntan: ‘¿Qué es esto de Malvinas?’ Ahora hay un paso de antorcha”.

Del trauma reprimido al símbolo de Estado

Ninguno de los jugadores de Argentina había nacido cuando la dictadura militar del país invadió las Malvinas en 1982, controlando las islas durante 73 días antes de que las fuerzas británicas las recuperaran en una guerra que mató a 649 soldados argentinos y 255 británicos.

Pero crecieron en un país atormentado por la humillación de esa desafortunada invasión, ampliamente vista como un intento desesperado por ganar popularidad por parte de la debilitada junta que cayó un año después. Cuando Argentina salió de la trauma de la brutal dictaduramuchos veteranos y familias de reclutas muertos en la guerra sintieron que sus sacrificios habían sido marginados por una democracia incipiente que buscaba distanciarse del desastre.

“Como veteranos, pasamos mucho tiempo sintiéndonos silenciados, olvidados, apartados”, dijo Esteban.

Fue necesaria una Copa del Mundo diferente para romper ese silencio. Cuando Argentina jugó contra Inglaterra en cuartos de final en la ciudad de México en 1986, grande del fútbol argentino Diego Maradona anotó dos objetivos – incluyendo su famoso balonmano conocido como el â€œMano de Diosâ€ que dedicó a los muertos en la guerra y dijo que era venganza por las Malvinas.

Con el paso de las décadas, el reclamo de Argentina sobre las islas quedó consagrado en su constitución. Las Malvinas aparecieron en las señales viales. Cada año, los líderes del país honran a los muertos en la guerra con ceremonias de colocación de ofrendas florales.

Gran Bretaña ha administrado las Islas Malvinas desde 1833 y dice que las personas que viven en las islas debe determinar su estadoseñalando un referéndum de 2013 en el que los residentes votaron abrumadoramente a favor de seguir siendo un protectorado británico.

Las islas, que se encuentran a 480 kilómetros (300 millas) de la costa de Argentina, albergan a unas 3.600 personas, aproximadamente 450.000 ovejas y más de 1 millón de pingüinos, según cifras del gobierno.

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Una exhibición atrevida provoca reacciones violentas

Antes de este año semifinal Contra Inglaterra, la ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, advirtió a los aficionados que no se permitirían carteles con el tema de Malvinas en el interior del estadio debido a la prohibición de la FIFA de enviar mensajes políticos.

Mientras los jugadores argentinos corrían al campo para celebrar su victoria, los aficionados arrojaron al campo lo que parecía ser una sábana blanca. El mediocampista Giovani Lo Celso la abrió para revelar el mensaje pintado a mano en letras negras y llamativas: “Las Malvinas son Argentinas” o “Las Malvinas son argentinas”. Sus compañeros de equipo Cristian Romero y Lisandro Martínez ayudaron a extender la pancarta ante las cámaras de televisión y los fanáticos que lo vitoreaban.

Después del partido, los políticos y aficionados británicos recurrieron a las redes sociales para expresar su ira, lo que ayudó a amplificar una ola de publicaciones en línea. criticando a Argentina y su equipo nacionaldijeron investigadores digitales.

El miércoles la FIFA acusó a la Federación Argentina de Fútbol por los jugadores que desfilaban con la pancarta y cobró a dos jugadores por Golpear a los oponentes de España. Momentos después de la final.

El gobierno británico instó el jueves a la FIFA a investigar al equipo argentino después de que los jugadores posaran con una pancarta que reclamaba soberanía sobre las disputadas Islas Malvinas. Argentina venció a Inglaterra 2-1 en la semifinal del Mundial el miércoles en Atlanta.

â€˜Malvinas mania’ grips Argentina

En Argentina, la pancarta se convirtió en una sensación, eclipsando para muchos tanto la decepción por la derrota del equipo a España y la avalancha de comentarios hostiles.

“A pesar de no haber ganado el torneo ni haber traído a casa el trofeo, cada jugador fue recibido como un héroe popular”, dijo Juan Rattenbach, un experto político argentino en las Malvinas.

Iván Marcasiano, de 36 años, es dueño de una imprenta en Buenos Aires que ha tenido dificultades para satisfacer la explosiva demanda de camisetas estampadas con jugadores sosteniendo el cartel.

â€œLos jugadores tuvieron el coraje de exhibir una bandera en el campo que los aficionados tenÃan prohibido llevar al estadio. Ese gesto, que muestra que corresponde a los argentinos comunes y corrientes llevar adelante nuestras demandas, realmente resonó entre los jóvenes”, dijo Marcasiano.

“Llegaron a una audiencia que tal vez nunca antes hubiera participado en este tipo de activismo o recuerdo histórico”.

Cuando Marcasiano ofreció en Instagram serigrafiar la imagen en las camisetas de los fanáticos de Argentina de forma gratuita, 3.500 personas, desde adolescentes hasta veteranos de guerra, se presentaron en su tienda en un solo día, dijo.

Cuando la cultura pop se encuentra con la política

Aún no está claro si el frenesí de Malvinas es una obsesión por el flash-in-the-pan o evidencia de un resurgimiento duradero de la causa política.

Los activistas se han apresurado a aprovechar el impulso. Están invocando la soberanía nacional para generar oposición a los libertarios. El presidente Javier Milei agenda de libre mercado, incluyendo legislación que flexibilizaría las restricciones a la propiedad extranjera de tierras en Argentina.

Pero los expertos dijeron que el verdadero impacto político podría estar más allá de Argentina: introducir decenas de millones de espectadores de todo el mundo a una disputa sobre una cadena de islas que pocos podrían haber encontrado en un mapa. Las búsquedas globales en Google sobre las Malvinas aumentaron un 2.400% después de la semifinal de Argentina contra Inglaterra, según Google Trends, el mayor aumento en el interés de búsqueda desde que la plataforma comenzó a rastrear datos.

“La estrategia de Gran Bretaña desde 1982 ha sido mantener la cuestión de las Malvinas fuera del foco de atención”, dijo Rattenbach. “Ahora, nadie puede negar su visibilidad”.