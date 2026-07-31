MLB® The Show™: gana en grande con la ruta XP de la sexta entrada, el Weekend Classic 5, el Spotlight de julio y más este fin de semana en MLB The Show 26

La caída de contenido de hoy en MLB The Show 26 trae el 6th Inning XP Path, que incluye todas las recompensas nuevas, Weekend Classic 5, un nuevo programa Cornerstone, el programa y paquete Spotlight de julio – Drop 3, así como una actualización de la colección Lightning de julio que seguramente será un gran éxito.

Vea algunas de las mayores recompensas disponibles hoy:

Serie de premios Dustin Pedroia y Serie exclusiva Ken Singleton en el 6 th Ruta de XP de entrada

Ruta de XP de entrada La serie Milestone Johan Santana y la serie Signature Ray Durham en Weekend Classic 5

Serie Cornerstone Alan Trammell en el programa Cornerstone del mismo nombre

Serie Spotlight Kazuma Okamoto en el programa Spotlight de julio – Lanzamiento 3

Serie Milestone Salvador Pérez en la Colección Rayo de Julio

Ruta de XP de la sexta entrada

Disponible hoy, el 6th Inning XP Path trae recompensas completamente nuevas que incluyen paquetes, talones y tarjetas de jugador exclusivas para MLB The Show 26.

Juega en tus modos favoritos para ganar XP y progresar a través de la ruta de recompensas para ganar jugadores destacados en la ruta: Pipeline Series Max Clark, CF, DET (99 OVR), Finest Series Keith Foulke, CP, BOS (99 OVR) y Milestone Series George Kell, 3B, DET (99 OVR).

Dirígete hasta el final del camino para ganar un 6th Inning XP Path Boss Choice Pack que te permite elegir entre 1 de 2 6 destacadosth Jefes de entradas: Serie de premios Dustin Pedroia, 2B, BOS (99 OVR) y Serie Signature Ken Singleton, RF, BAL (99 OVR).

Clásico de fin de semana 5

El Weekend Classic 5 comienza hoy, en modo clasificado, enfrentándote a otros jugadores en línea de tu liga, según tus clasificaciones clasificatorias, en enfrentamientos 1 contra 1 (individual).

Gana tantos juegos como puedas en tus primeros seis enfrentamientos del Weekend Classic y luego sigue jugando para ascender en la clasificación del Weekend Classic.

Gane paquetes, talones y tarjetas de jugador, incluidas la serie Milestone Johan Santana, SP, NYM (99 OVR) y la serie Signature Ray Durham, 2B, CWS (99 OVR).

Programa Cornerstone: Alan Trammell

Agrega Cornerstone Series Alan Trammell, SS, DET (99 OVR) a tu equipo Diamond Dynasty completando Momentos y Misiones que destacan la carrera del 6 veces All-Star y MVP de la Serie Mundial de 1984 en el programa Cornerstone más nuevo, disponible en programas variados.

Programa y paquete Spotlight de julio: entrega 3

Los jugadores de la MLB que realizan grandes actuaciones continúan siendo convertidos en nuevas tarjetas de jugador en el Programa Destacado de julio – Drop 3, que incluye:

Kazuma Okamoto, 3B, TOR (99 OVR)

Wilyer Abreu, RF, BOS (97 OVR)

Zach Thornton, SP, Nueva York (97 OVR)

Agrega aún más jugadores de Topps Now y Spotlight a tu plantilla con el paquete Spotlight de julio – Drop 3 que incluye:

Gavin Williams, SP, CLE (99 OVR)

Esteury Ruiz, RF, MIA (99 OVR)

Heliot Ramos, LF, SF (97 OVR)

Eduardo Valencia, C, DET (97 OVR)

Petey Halpin, CF, CLE (97 OVR)

Colección Lightning de julio: actualización

Queda menos de una semana para descubrir quién ocupará el codiciado puesto de Spotlight Lightning Player durante el mes de julio en MLB The Show 26, pero antes de eso, tenemos una gran recompensa nueva que puedes reclamar en la Colección Lightning de julio.

Recoge el programa Spotlight de julio: entrega 1 a 3 tarjetas de jugador de la serie Spotlight (Brayan Rocchio, Esmerlyn Valdez y Kazuma Okamoto) en la colección Lightning de julio, disponible en las colecciones Spotlight, para ganar el recién coronado rey de los jonrones de los Kansas City Royals: Salvador Perez, C, KC (99 OVR) de la serie Milestone.

Paquete de persecución 20

Chase Pack 20 presenta al siete veces All-Star y miembro del Salón de la Fama del Béisbol – Finest Series Billy Wagner, CP, PHI (99 OVR).

Gana un Chase Pack 20 en la rueda de ruta de recompensas de XP de la sexta entrada, en cada compra del paquete The Show 50-Pack, y existe la posibilidad de encontrar un Chase Pack 20 en cada paquete The Show individual. El Chase Pack garantiza 1 tarjeta de jugador Diamante con la posibilidad de encontrar la tarjeta de jugador destacada del Chase Pack 20, Finest Series Billy Wagner.

Lo siguiente en MLB The Show 26

Hay aún más contenido nuevo en camino la próxima semana.

Desde los jugadores Lightning y Retro Lightning de julio, hasta las recompensas determinantes de la fecha límite de cambios de MLB, hasta un Takeover completamente nuevo que presenta un fenómeno del “Gran Norte Blanco”, no falta contenido increíble para que disfrutes en MLB The Show 26.