Policía de La Plata obtiene tercera acreditación CALEA

El Departamento de Policía de La Plata obtuvo la acreditación nacional de la Comisión de Acreditación de Agencias de Aplicación de la Ley por tercera vez consecutiva el 25 de julio, una distinción que ostenta sólo una pequeña fracción de las agencias policiales a nivel nacional.

La Junta de Comisionados de CALEA otorgó la reacreditación durante la conferencia de la organización en Omaha, Nebraska, luego de una autoevaluación de varios años y una revisión in situ de las políticas, capacitación, operaciones, participación comunitaria y prácticas de rendición de cuentas del departamento. El jefe de la Policía de La Plata, Matthew Norris, calificó la designación como algo más que un premio periódico. â€œLa acreditaciÃ³n CALEA no es simplemente un premio que se obtiene cada pocos aÃ±os; es una hoja de ruta operativa que guía todos los aspectos de nuestra organización”, dijo Norris. â€œRequiere el compromiso de cada miembro de nuestro Departamento, el apoyo de nuestra comunidad y la colaboraciÃ³n con nuestras partes interesadas. Mantener la acreditación garantiza que el Departamento de Policía de La Plata continúe operando según las mejores prácticas reconocidas a nivel nacional y al mismo tiempo brinde el más alto nivel de servicio, profesionalismo y responsabilidad a los ciudadanos a los que tenemos el privilegio de servir”.

El departamento fue acreditado por primera vez en 2018 y obtuvo la reacreditación en 2022, lo que significa que el premio de este año extiende una racha que ahora abarca la participación de La Plata en el ciclo de acreditación de cuatro años de CALEA desde que obtuvo la credencial por primera vez. Ese ciclo requiere que las agencias acreditadas completen cuatro revisiones anuales remotas de archivos basadas en la web seguidas de una evaluación completa en el sitio en el cuarto año, un proceso que el departamento ha completado hasta ahora tres veces. En el momento de su reacreditación en 2022, el entonces jefe Carl Schinner señaló que La Plata tenía la distinción de ser la agencia policial más pequeña de Maryland en poseer la acreditación CALEA.

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Crédito: Departamento de Policía de La Plata

La acreditación CALEA sigue siendo relativamente rara entre las aproximadamente 18.000 agencias policiales que operan en los Estados Unidos; Algunas agencias acreditadas por CALEA han citado cifras que sugieren que sólo alrededor del 4% de los departamentos de policía del país poseen la credencial en un momento dado. La comisión, creada en 1979 a través de una asociación de cuatro importantes asociaciones de aplicación de la ley (la Asociación Internacional de Jefes de Policía, la Organización Nacional de Ejecutivos Negros de Aplicación de la Ley, la Asociación Nacional de Sheriffs y el Foro de Investigación Ejecutiva de la Policía) exige que las agencias participantes demuestren el cumplimiento de cientos de estándares profesionales que cubren áreas que van desde la política de uso de la fuerza hasta la gestión de registros y la participación comunitaria.

Los funcionarios del departamento atribuyeron el esfuerzo de acreditación a un amplio grupo de personal, incluida la Gerente de Acreditación Jacquelyn DeSoto y el Mayor Michael Payne, quienes han estado involucrados en el proceso CALEA del departamento a lo largo de múltiples ciclos de acreditación, junto con los funcionarios juramentados y el personal profesional del departamento. El anuncio también agradeció a los residentes, empresas, funcionarios electos y socios comunitarios de La Plata por su continuo apoyo, enmarcando el logro como un logro compartido y no únicamente interno.

Los partidarios del proceso CALEA argumentan que la acreditación proporciona beneficios operativos tangibles más allá de la propia credencial, incluidas políticas estandarizadas que brindan a los nuevos líderes un marco claro a seguir, una menor exposición a la responsabilidad y, en algunos casos, mejoras mensurables en los tiempos de respuesta y la prestación de servicios. Debido a que el proceso de acreditación es voluntario y requiere un cumplimiento continuo en lugar de una revisión única, las agencias que mantienen la acreditación durante múltiples ciclos (como lo ha hecho ahora La Plata) generalmente son vistas dentro de la profesión como demostrando un compromiso institucional sostenido con los estándares en lugar de una única auditoría exitosa.

La acreditación continua de La Plata se produce mientras el departamento, al igual que muchas agencias policiales locales, trabaja para generar confianza pública y transparencia en medio de un escrutinio nacional más amplio de las prácticas policiales. Los estándares de CALEA incluyen requisitos específicos en torno a la presentación de informes sobre el uso de la fuerza, procedimientos de asuntos internos y procesos de quejas públicas, áreas que han atraído una mayor atención tanto de los defensores comunitarios como de las asociaciones profesionales encargadas de hacer cumplir la ley en los últimos años.

El próximo ciclo de revisión de CALEA del departamento comenzará de inmediato, y se espera que la primera de cuatro revisiones anuales de archivos se realice durante el próximo año, antes de otra evaluación completa basada en el sitio programada para 2030.

El departamento de policía de La Plata, que atiende a aproximadamente 10.000 residentes de la sede del condado de Charles, opera como una agencia municipal relativamente pequeña en comparación con la Oficina del Sheriff del condado de Charles a nivel de condado que patrulla las áreas circundantes no incorporadas. Los departamentos municipales del tamaño de La Plata enfrentan una carga relativa más pronunciada al buscar la acreditación CALEA, ya que el proceso exige aproximadamente el mismo volumen de documentación de políticas y revisión de archivos independientemente del nivel de personal de una agencia, un factor que los líderes del departamento han señalado al enmarcar la acreditación como un logro notable para una agencia del tamaño de la ciudad.

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