Landon’s Ices & Creams comparte actualización sobre cierre temporal y reabre en La Plata – The BayNet

Crédito: Anuncio de reapertura de Landon’s Ices & Creams

LA PLATA, MD. — Las primicias están de vuelta en Landon’s Ices & Creams.

La heladería del centro de La Plata reabrió sus puertas el viernes 31 de julio, luego de un cierre temporal que comenzó el miércoles 15 de julio, cuando el Departamento de Salud del Condado de Charles suspendió su licencia de establecimiento de servicio de alimentos.

El Departamento de Salud le dijo anteriormente a The BayNet que la inspección fue motivada por una queja de un cliente y que la suspensión de la licencia se emitió en aras de la seguridad pública.

En una declaración proporcionada a The BayNet, Landon’s dijo que el cierre involucró un problema de refrigeración y que desde entonces el equipo afectado ha sido reemplazado.

“Tras el cierre temporal, trabajamos estrechamente con el Departamento de Salud del Condado de Charles para abordar el problema de la refrigeración, reemplazar el equipo afectado y completar todas las acciones correctivas necesarias”, dijo la empresa. “Apreciamos la orientación del Departamento de Salud durante todo el proceso y nos complace haber cumplido con los requisitos necesarios para reabrir”.

Landon’s dijo que también utilizó el cierre para fortalecer sus procedimientos internos y reforzar su compromiso con la seguridad alimentaria y la calidad del producto.

“Nuestra prioridad siempre ha sido servir a nuestros clientes helados seguros y de alta calidad en un entorno en el que pueden confiar”, afirmó la empresa.

Crédito: Helados y cremas de Landon

Los propietarios reconocieron que el cierre creó desafíos importantes para la pequeña empresa, pero dijeron que el aliento recibido de los clientes, amigos y vecinos sirvió como un recordatorio del apoyo de la comunidad.

“Estamos profundamente agradecidos por el aliento, la paciencia y la amabilidad que nos han mostrado nuestros clientes, amigos y vecinos durante este tiempo”, dice el comunicado.

La seguridad alimentaria tiene una conexión personal con la familia detrás de Landon’s. Los propietarios, Lamar y Shannon Hinson, fundaron el negocio después de buscar opciones de helado que fueran seguras para sus hijos, que tienen alergias al maní y a las nueces. La tienda familiar abrió su ubicación en el centro de La Plata en 505 Charles St. el 5 de octubre de 2019.

“Hacer helado casero y servir a nuestra comunidad es lo que nos encanta hacer, y estamos encantados de volver a hacer lo que más disfrutamos”, dijo la empresa. “Esperamos darles la bienvenida a todos nuevamente a través de nuestras puertas y crear muchos más dulces recuerdos juntos”.

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