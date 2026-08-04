Scania supera los 600 vehículos en minas argentinas y sigue creciendo

Con más de 600 vehículos operando en la minería argentina y una creciente presencia en proyectos como Vicuña, Scania Argentina se prepara para atender el aumento de la demanda que promete una ola de inversiones.

El panorama podría ser el inicio de un ciclo de crecimiento sostenido en el país, aunque se requiere estabilidad macroeconómica, afirma Juan Pablo Cagnola, gerente del sector minero de la empresa.

BNamericas conversó con Cagnola sobre las perspectivas de la inversión minera, el papel de los proveedores y cómo los camiones pueden convertirse en herramientas para la optimización operativa y la reducción de costos.

BNamericas: ¿Cuáles son sus perspectivas para la ola de inversiones anunciada en el sector minero argentino?

perra: Hay un panorama muy fuerte para lo que viene en minería, y lo que estamos viviendo hoy podría ser el comienzo de un crecimiento muy fuerte. Algunas empresas mineras ya están haciendo sus primeras inversiones y construcciones, y como empresa hemos venido recibiendo varios pedidos importantes, aunque alcanzar el nivel de experiencia que tiene Chile o Perú llevará tiempo.

BNamericas: ¿Cree que el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) es suficiente para apalancar proyectos mineros?

perra: Históricamente, Argentina ha tenido una ley minera muy fuerte y la RIGI la fortalece al brindar un marco para inversiones que requieren mucho capital y tiempo. Sin embargo, existen cuestiones críticas fuera de la RIGI y de la Ley de Inversiones Mineras. Para asegurar el futuro de la minería en Argentina se requiere estabilidad macroeconómica, cambiaria e inflacionaria, entre otras variables, para tener certeza sobre lo que sucederá más allá de seis meses.

Mientras estas variables sigan evolucionando, las empresas muchas veces prefieren desarrollar proyectos de corto plazo, pero si finalmente se logra la estabilidad, las grandes inversiones que se han anunciado podrán materializarse, como vemos con el proyecto minero Vicuña, que se encuentra en construcción y prevé iniciar producción en 2030.

BNamericas: ¿Cómo se involucra Scania en el proyecto Vicuña?

perra: Nuestra relación con este proyecto viene de muchos años atrás, incluso desde antes de que se llamara Vicuña. Hemos brindado apoyo en etapas críticas de su análisis económico y, finalmente, este año concretamos la venta del primer camión para Vicuña Corp: 28 unidades del modelo XT que se utilizarán para los primeros trabajos y movimientos en la mina.

Además, hemos incorporado un taller para dar servicio 24 horas en el mismo recinto, que funciona desde el mes de abril con nuestro personal, realizando el mantenimiento de los vehículos. Ya hemos entregado a Vicuña 24 unidades, principalmente volquetes o volquetes, que ya se encuentran en operación. También entregaremos 4 unidades de apoyo (la primera ya está en el lugar) incluido un camión cisterna de gran capacidad. [cistern] y quitanieves. Vicuña es un proyecto integral y nos muestra que estamos en un momento clave para la minería argentina.

BNamericas: Además de Vicuña, ¿en qué otros proyectos mineros participa Scania en Argentina?

perra: Tenemos una amplia presencia en la minería argentina, ya que cubrimos casi toda la cadena de valor del sector, desde el transporte de material dentro de la mina y camiones de apoyo en sitio hasta el apoyo a las operaciones fuera del yacimiento. También son nuestros clientes muchos proveedores mineros, a quienes suministramos vehículos de apoyo para operar y traer material dentro o fuera de la mina, entre otros fines.

Además de camiones y autobuses preparados para el transporte de personal en operaciones mineras, contamos con otros productos, como motores y soluciones de generación de energía, presentes en diversos proyectos, entre ellos Vicuña, Pirquitas, Lindero, Don Nicolás y Veladero.

BNamericas: ¿Cuántas unidades Scania están operando actualmente en la minería argentina?

perra: En los sitios mineros tenemos dos grupos. Uno corresponde a los vehículos de producción y manejo de materiales dentro de la mina, de los cuales son más de 100, en gran parte de la línea Heavy Tipper. El otro grupo desempeña funciones de servicios, que van desde camiones cisterna [water trucks] hasta equipos para el suministro de combustibles, grúas sobre camión y lubricadores, y comprende alrededor de 100 unidades adicionales.

Entre los equipos específicos para minería, que tienen mayor capacidad y mayor vida útil, superamos las 200 unidades. Sumando los equipos utilizados por los contratistas mineros para retirar material o transportar combustibles, entre otros fines, se suman otras 200 a 300 unidades adicionales. También tenemos casos como el de Mina Alumbrera, que ahora se reactivará y donde cuando estaba operando vendimos hasta 100 unidades en una sola negociación. Actualmente las solicitudes de cotizaciones son cada vez más frecuentes en el sector minero.

BNamericas: ¿Qué vehículos mineros Scania tienen actualmente mayor demanda?

perra: Entre los vehículos destinados a producción predomina la línea Heavy Tipper: se encuentran entre los más pesados ​​del segmento de camiones y tienen capacidad para transportar más de 40 toneladas. Entre los vehículos de apoyo, que podemos adaptar a las necesidades de cada operación, hay una fuerte demanda de los modelos 8×4, 6×4 y 4×4. La potencia depende en gran medida del lugar donde serán operados.

Al igual que en Chile, muchas operaciones en Argentina están ubicadas a gran altura, por lo que requieren ciertos niveles de potencia. La demanda de vehículos y equipos depende en gran medida de la operación y de los estándares de operación, comodidad y seguridad del cliente.

BNamericas: ¿Qué desafíos existen en el despliegue de vehículos y equipos en sitios mineros de alta montaña?

perra: La altitud es un desafío importante, especialmente para proyectos ubicados por encima de los 4.000 o 4.500 metros, ya que la potencia disminuye con la altura. Por tanto, debemos configurar los vehículos y ajustar las especificaciones de seguridad. Nuestro departamento de ingeniería analiza cada proyecto, evaluando el sitio, el acceso, el clima, los vientos y otros factores para mitigar los riesgos. Si un vehículo que transporta 60 toneladas no está configurado correctamente, existen riesgos que deben mitigarse.

Otro desafío es brindar el servicio a proyectos ubicados a más de 12 horas de los centros urbanos. Cuando el volumen de vehículos es elevado, instalamos talleres en la propia mina para operar las 24 horas del día y realizar el mantenimiento. En el caso de vehículos de menor uso, coordinamos el mantenimiento periódicamente y subimos al sitio con nuestros equipos y herramientas.

BNamericas: ¿Existen diferencias entre los vehículos que operan en la minería subterránea y los de las minas a cielo abierto?

perra: La minería subterránea es más exigente en términos de niveles de servicio y logística, porque el acceso es más complicado y los espacios de circulación más limitados. En general se requieren vehículos más pequeños, con menos ejes y cabinas más pequeñas.

BNamericas: ¿Cómo una buena decisión en la adquisición de vehículos puede impactar la productividad de una operación minera y lograr menores costos?

perra: Al tratarse de una solución integral que tiene en cuenta la seguridad, el consumo de combustible y el servicio, se consigue un alto nivel de disponibilidad de los vehículos, lo que maximiza las operaciones a un menor coste.

Los camiones de la línea Heavy Tipper tienen esta característica, ya que permiten transportar cargas más pesadas con el mismo vehículo, los mismos costos fijos y el mismo conductor. Si a esto le sumamos el tren motriz, el sistema de propulsión del vehículo y los bajos niveles de consumo de combustible, se logra una alta disponibilidad del vehículo, lo que también optimiza la rentabilidad de la operación.

BNamericas: La electrificación y la implementación de sistemas híbridos en los medios de transporte avanzan en el mercado. ¿Qué soluciones estáis barajando para adaptar vuestros vehículos a esta tendencia?

perra: Todavía estamos en una etapa inicial en Argentina. Si bien estamos viendo casos de incorporación de autos y buses eléctricos en el país, todavía queda un largo camino por recorrer. Electrificar un vehículo de pasajeros o un automóvil normal es diferente a electrificar un camión para minería, ya que la demanda y los requisitos de energía son mayores. El mantenimiento de un vehículo diésel también es diferente al de un vehículo eléctrico.

A diferencia de los mercados europeos, Argentina es un país vasto y con grandes distancias, por lo que se deben preparar suficientes matrices energéticas. Como Argentina tiene gas, esta podría ser una solución antes de alcanzar la electromovilidad total. Existen alternativas rentables, como los vehículos propulsados ​​por gasolina o los que utilizan diésel combinado con combustibles alternativos. Otra opción es ofrecer vehículos que, aunque sigan funcionando con diésel, consuman menos y generen menos emisiones. Todavía tenemos que pasar por ese proceso de adaptación para llegar allí de la mejor manera posible.

(La versión original de este contenido fue escrita en español)