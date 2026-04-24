La actividad económica de Argentina se hunde a nuevas peores marcas bajo el gobierno de Milei

(ARCHIVO) El presidente argentino Javier Milei. Foto: EFE.

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La crisis económica de Argentina se profundizó en enero cuando la actividad cayó un 2,6% respecto al mes anterior, marcando otro mínimo histórico bajo el gobierno libertario del presidente Javier Milei, según datos oficiales publicados el miércoles por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

El estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró su contracción más pronunciada desde diciembre de 2023, lo que subraya la incapacidad de sectores clave como la manufactura y el comercio para recuperarse a pesar de las ganancias en la agricultura y las finanzas.

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La comparación interanual no dio respiro: la actividad económica cayó un 2,1% respecto al mismo mes de 2025, peor que la caída del 2,4% registrada en septiembre de 2024. El INDEC también informó que los impuestos netos después de subsidios cayeron un 4,2%, mientras que los servicios públicos (electricidad, gas y agua) se contrajeron un 6%.

Los transportes y las comunicaciones cayeron un 0,3%, las actividades inmobiliarias y empresariales un 0,5% y la construcción un 0,6%.

Citando datos de la Agencia Argentina de Noticias, medios locales señalaron que ocho de los quince sectores del EMAE registraron ganancias en febrero, liderados por la pesca (14,8%) y la minería (9,9%). Pero esos avances se vieron eclipsados ​​por fuertes colapsos en la manufactura (-8,7%) y el comercio mayorista y minorista, incluidas las reparaciones (-7%), sectores que hasta ahora no han logrado recuperarse.