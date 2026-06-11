Celtic: Martin O’Neill es la apuesta más segura, ya que los campeones de la Premiership optan por no apostar

El Celtic se ha salido con la suya en el mercado de fichajes. Todo eso debe haber sido irritante para O’Neill. Como parte de sus negociaciones para permanecer en el cargo, seguramente lo planteó como un tema importante.

Con O’Neill, el Celtic fichó a cinco jugadores cedidos: Benjamin Arthur, Joel Mvuka, Junior Adamu, Tomas Cvancara y Alex Oxlade-Chamberlain.

Oxlade-Chamberlain no fue titular en muchos partidos, pero contribuyó con dos ganadores, por lo que se lo consideraría un éxito. Los otros cuatro no funcionaron.

Se pueden añadir a la lista de otros fracasos recientes: Shin Yamada, Michel-Ange Balikwisha, Jahmai Simpson-Pusey, Hayato Inamura. El Celtic también podría haber esperado más de Sebastian Tounekti.

Gran parte del dolor en torno al Celtic comienza con su reclutamiento. Ha habido éxitos notables, pero se ha convertido en algo de última hora y disperso. O’Neill necesita que mejore. Necesita evolucionar en lugar de estancarse.

De todos los jugadores que tuvieron tiempo de juego contra el Hearts en el último día de la temporada liguera, nueve de ellos llegaron bajo el mando de Brendan Rodgers y otros tres fueron reclutados por Postecoglou.

O’Neill reconoce a un jugador cuando lo ve, pero en su segunda y tercera llegada al Celtic la temporada pasada nunca dio la impresión de ser un hombre que está buscando a estos muchachos. Realmente no es su trabajo.

Es difícil ver debajo del capó de la operación de reclutamiento del Celtic. ¿Se están alineando buenos jugadores pero se están bloqueando acuerdos desde arriba? Ese es el sentimiento entre algunos, seguro.

Terminar con Adamu y Mvuka en enero, y Balikwisha y otros antes de eso, debería ser una línea en la arena para el Celtic. Si no prestan atención a las lecciones del pasado reciente, sus seguidores deben temer que esos errores simplemente se repitan.

O’Neill volverá a ir, así que tal vez haya recibido las garantías que necesita.

Tiraron los dados con Nancy y cometieron un error terrible. Ahora, en lugar de apostar por un extraño, han recurrido una vez más a las apuestas más seguras.