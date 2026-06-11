Más allá de SpaceX: Dónde ven las oportunidades de compra las oficinas familiares en la economía espacial

Desde el Canaveral National Seashore, un cohete SpaceX Falcon 9 llevando 60 satélites Starlink se lanza desde la plataforma 39A en el Centro Espacial Kennedy el 6 de octubre de 2020 en Cabo Cañaveral, Florida. Esta es la 13ª serie de satélites colocados en órbita por SpaceX como parte de una constelación diseñada para proporcionar servicios de Internet de banda ancha en todo el mundo.

Una versión de este artículo apareció por primera vez en el boletín Inside Wealth de CNBC con Robert Frank, una guía semanal para inversores y consumidores de alto patrimonio neto. Suscríbase para recibir futuras ediciones directamente en su bandeja de entrada.

Las firmas de inversión de multimillonarios como el ex presidente de eBay Jeff Skoll y Pitt Hyde de AutoZone están listas para cosechar recompensas con la salida a bolsa de SpaceX este viernes.

Sin embargo, mientras el perfil de SpaceX eclipsa el de casi todas las demás compañías espaciales privadas, inversores familiares le dijeron a CNBC que ven otras oportunidades en el sector, incluso para empresas sin el nombre de Elon Musk. Además, afirmaron que ven las startups relacionadas con el espacio como oportunidades para invertir en infraestructura y defensa en lugar de apuestas ostentosas en la exploración espacial.

Tune in a las 5 a.m. ET del viernes para escuchar a la presidenta y directora de operaciones de SpaceX, Gwynne Shotwell, en una discusión exclusiva sobre la histórica salida a bolsa. Vea en tiempo real en CNBC+ o en la transmisión de CNBC Pro.

Gary Lauder, heredero de cosméticos convertido en capitalista de riesgo, ha invertido en SpaceX a través de un vehículo de propósito especial y dos fondos de capital riesgo. Dijo a CNBC que fue atraído por la fuerza de la tecnología de satélites Starlink, no por la perspectiva del turismo espacial.

Gran parte de las inversiones tempranas de Lauder fueron en telecomunicaciones, y tomó un seminario sobre comunicaciones satelitales a principios de los años 90.

“Jamás soñé con ser astronauta”, dijo. “Es simplemente un modo importante de comunicación.”

Jason Blanck, un inversor que comenzó su propia oficina familiar en 2024, dijo que está interesado en los componentes clave del espacio, como el hardware crítico de misión y las redes de datos.

“Creo que los mercados públicos se centran mucho en debatir sobre las cadencias de lanzamiento de cohetes, los costos en torno al desarrollo de vuelos, pero desde mi perspectiva y desde donde estoy, gestionando un capital familiar permanente, la verdadera narrativa ha evolucionado bastante”, dijo.

Infinitas Capital de Robin Lauber invirtió en SpaceX a principios de 2025 a través de una oferta secundaria. Citó el historial de Musk y el éxito de Starlink como razones para invertir. Lauber también mencionó que la valoración era “razonable” en comparación con los más de 1,75 billones de dólares esperados ahora.

Dijo a CNBC que Infinitas habría vendido algunas acciones antes de la salida a bolsa si hubiera encontrado un comprador dispuesto a la valuación con descuento adecuada. Lauber está abierto a vender acciones retenidas con descuento para recuperar el costo inicial de la inversión y ver cómo les va a las demás acciones.

En el futuro, Lauber está considerando más inversiones en empresas espaciales europeas como Isar Aerospace, un proveedor de servicios de lanzamiento alemán. También está considerando participar en un nuevo fondo de Alpine Space Ventures, que cuenta con un exalumno de SpaceX como socio fundador.

“La soberanía europea es un tema importante en todas partes”, dijo.

Invertir en empresas relacionadas con el espacio era impopular no hace mucho tiempo, según Jon Kutler de Admiralty Partners. Pasó 10 años en la Marina de los EE. UU. antes de convertirse en banquero de inversiones especializado en aeroespacial y defensa a principios de los años 80.

Kutler vendió su firma de inversiones en 2002 para enfocarse en su oficina familiar, Admiralty Partners. Sus inversiones incluyen Firefly Aerospace, un fabricante de cohetes con clientes como Lockheed Martin y la Fuerza Espacial de los EE. UU.

Invertir en empresas aeroespaciales que lideran nuevas tecnologías requiere paciencia, dijo Kutler. Aquí es donde las oficinas familiares tienen una ventaja sobre las firmas tradicionales de capital privado, ya que no están bajo presión para obtener rendimientos en un plazo fijo.

Si bien la perspectiva de viajar a Marte es emocionante, las empresas de exploración espacial enfrentan un camino más difícil hacia el éxito financiero porque el gasto del gobierno federal es menos consistente, dijo.

“El gasto en defensa va a ser un tema recurrente. Tendrá altibajos basados en las prioridades de la administración, pero siempre va a existir un mercado final”, dijo.

Kutler dijo que el entusiasmo en torno a la salida a bolsa de SpaceX oculta riesgos considerables al invertir en aeroespacial, como los cambios en el gasto federal. Añadió que le preocupa que los recortes federales en financiamiento para la investigación pongan en peligro la línea de futuro de nuevas empresas.

“Existe la tentación debido a lo que está sucediendo en este momento de pensar que las compañías comerciales espaciales son la respuesta a todo”, dijo Kutler. “Quizás con el tiempo la industria comercial pueda hacerlo más barato, pero si se amortiza todo, lleva mucho tiempo para que eso suceda, y estas primeras inversiones del gobierno fueron clave para que estas cosas sucedieran.”