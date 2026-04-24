Trump advierte de un gran arancel si el Reino Unido no elimina el impuesto sobre servicios digitales a las empresas tecnológicas de EE. UU.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado una severa advertencia al Reino Unido, amenazando con imponer aranceles elevados al país a menos que elimine su impuesto sobre servicios digitales a las empresas tecnológicas estadounidenses.

El impuesto, que se introdujo por primera vez en 2020, es un gravamen del 2% sobre los ingresos de los motores de búsqueda, servicios de redes sociales y plataformas en línea que obtienen valor de los usuarios del Reino Unido. Esto incluye varias empresas estadounidenses como Google de Alphabet, Meta y Apple.

Hablando desde la Oficina Oval el jueves, Trump criticó a aquellos que dijo estaban buscando ganar dinero fácilmente atacando a empresas estadounidenses.

“Lo hemos estado analizando, y podemos solucionarlo muy fácilmente simplemente imponiendo un gran arancel al Reino Unido, así que mejor que tengan cuidado”, dijo Trump.

“Si no eliminan el impuesto, probablemente impondremos un gran arancel al Reino Unido”, agregó, sin proporcionar una cifra específica.

CNBC se ha puesto en contacto con el Departamento de Comercio y Negocios del Reino Unido y está esperando una respuesta.

El gobierno laborista de Gran Bretaña ha defendido previamente el impuesto, que considera una medida fiscal importante dado que recaudó alrededor de £800 millones ($1.08 mil millones) en el año financiero 2024-2025.

La medida no cambió cuando Estados Unidos y el Reino Unido acordaron un acuerdo comercial en mayo del año pasado, aunque Trump le dijo a Sky News a principios de mes que los términos del acuerdo “siempre pueden cambiar”.

Los comentarios de Trump siguen a una serie de críticas públicas sobre el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, en las últimas semanas, avivando las tensiones comerciales transatlánticas antes de una visita de estado de cuatro días a Estados Unidos por parte del rey Carlos III y la reina Camila.

Se espera que el rey y la reina viajen a Estados Unidos el lunes y se encuentren con Trump en la Casa Blanca.