Chile protestará por declaraciones de jefe militar argentino sobre Estrecho de Magallanes

Mariam Ashalem De Andres

Chile enviará una protesta diplomática formal a Argentina por declaraciones de un jefe militar argentino sobre la soberanía y la importancia estratégica del Estrecho de Magallanes, según informó la Cancillería.

“Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía. tenemos que mantener [a presence] ahí porque esa es una clave bioceánica, Atlántico-Pacífico”, dijo el domingo el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina, general de brigada Gustavo Javier Valverde, sobre el Estrecho de Magallanes que conecta los océanos Atlántico y Pacífico en el extremo sur de América del Sur y sigue siendo estratégicamente importante para la navegación marítima y la seguridad regional.

Cuando se le preguntó si persistían las tensiones en las Islas Malvinas, Valverde dijo que la disputa “ya estaba superada” y que las fuerzas armadas en el hemisferio sur deberían trabajar de manera coordinada respetando el territorio soberano de cada país.

El Ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, rechazó los comentarios del lunes y dijo que la soberanía de Chile en el Estrecho de Magallanes es “indiscutible”.

Dijo que la soberanía de Chile sobre la hidrovía está establecida en tratados bilaterales firmados por Chile y Argentina en 1881 y 1984.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, también rechazó los comentarios y dijo que no había “nada que discutir” sobre la soberanía de la vía fluvial.

La Cancillería argentina reafirmó su compromiso con los vínculos bilaterales con Chile tras la controversia, destacando el “valor estratégico” de la cooperación entre ambos países.

Destacó la importancia de la cooperación entre las fuerzas armadas de ambos países y dijo que las relaciones deben continuar basándose en el diálogo, la coordinación y el respeto a la soberanía de cada país.

El Tratado de Límites de 1881 resolvió las disputas territoriales entre Chile y Argentina. Los dos países firmaron el Tratado de Paz y Amistad de 1984.

El acuerdo de 1984 resolvió una serie de disputas territoriales y reafirmó el compromiso de los países de resolver las diferencias por medios pacíficos.