Rogers lleva a Bisons a la victoria inicial de la serie por 6-2 en Rochester

Rochester, NY – Los Buffalo Bisons anotaron cuatro carreras en la sexta entrada y Grant Rogers permitió solo dos carreras limpias en seis entradas cuando el Herd derrotó a los Rochester Red Wings 9-6 en ESL Ballpark el martes. Buffalo inició el marcador en el primero contra el abridor de Rochester, Zak Kent.

Rochester, NY – Los Buffalo Bisons anotaron cuatro carreras en la sexta entrada y Grant Rogers permitió solo dos carreras limpias en seis entradas cuando el Herd derrotó a los Rochester Red Wings 9-6 en ESL Ballpark el martes.

Buffalo inició el marcador en el primero contra el abridor de Rochester, Zak Kent. Rudy Martin Jr. recibió base por bolas, Jay Harry conectó un sencillo fuerte, luego Sean Keys y Yohendrick Piñango impulsaron carreras consecutivas para poner el marcador 2-0 en Buffalo. Lo hicieron mediante un roletazo y un sencillo, respectivamente.

Rogers abrió para Buffalo, y después de permitir un sencillo dentro del cuadro de apertura suave a Seaver King, consiguió una doble play con roletazo de Phillip Glasser, que inició una racha de 11 bateadores consecutivos retirados por Rogers.

En la parte alta de la tercera entrada, un sencillo de Josh Kasevich sacó a Kent del juego y Andry Lara lo reemplazó. En el quinto, Buffalo puso a dos hombres en contra de Lara a través de un doble de William Simoneit y una base por bolas de Martin, pero una bola de doble matanza y otro roletazo borraron la amenaza de anotación.

Al abrir la quinta para Rochester, Trey Lipscomb puso fin a la racha de Rogers con un jonrón en el campo opuesto, reduciendo la ventaja de Buffalo a 2-1. Cayden Wallace siguió con un doble, luego anotó para empatar el juego con roletazos consecutivos de Maxwell Romero Jr. y Sam Petersen.

El Herd llenó las bases sin outs con tres bases por bolas consecutivas contra el relevista de los Red Wings Matt Krook en la sexta. Lenyn Sosa luego consiguió una carrera impulsada con un sencillo que saltó de la pared en una bola que pareció colgar lo suficiente como para ser atrapada en el jardín derecho de un vistazo, poniendo el marcador 3-2 para Buffalo.

Con las bases aún llenas, Ismael Mungia bateó una bola que se le escapó al guante de Yohandy Morales en primera base por error. Hizo dos carreras más para Buffalo. El siguiente bateador, con corredores en las esquinas, Simoneit anotó al corredor desde tercera con un rodado doble play, ampliando la ventaja del Herd a 6-2.

Al final de la sexta, Rogers evitó un sencillo de King con un out para ganar otra entrada en blanco y terminar su noche. En general, Rogers permitió dos carreras limpias y cuatro hits, ninguna base por bolas y un jonrón y ponchó a cuatro. Fue su segunda apertura de calidad de la temporada y su segunda salida consecutiva de al menos seis entradas.

Joe Mantiply reemplazó a Rogers en el séptimo y registró una entrada sin anotaciones, eliminando a Romero para el segundo out después de que le dio una base por bolas.

Los Bisons llenaron las bases en la parte alta de la octava con dos outs contra Kyle Nicolas con dos sencillos y una base por bolas, pero King le quitó un hit a Kasevich, quien sofocó un roletazo e hizo una jugada cerrada en la segunda base desde su parte trasera.

Mantiply retiró a los dos primeros bateadores en la mitad de la octava de Rochester, luego Beau Philip lo reemplazó y evitó a un bateador hit para terminar una entrada en blanco.

Harry, el único miembro del Herd que registró múltiples hits el martes, conectó un doblete por la línea del jardín derecho en la novena entrada, pero no logró anotar. Empató a Carlos Mendoza en el cuarto lugar del equipo con su decimocuarto doblete de la temporada.

A Pat Gallagher se le dio la oportunidad de terminar el juego para Buffalo, pero con un out, una base por bolas y un par de sencillos pusieron el marcador 6-3 y llevaron la carrera del empate al plato. Se recuperó con un ponche de Romero y un roletazo forzado a terminar el juego.

Los Bisons y Red Wings jugarán el segundo juego de este conjunto de seis juegos el miércoles en ESL Ballpark en Rochester a la 1:05 pm RHP Josh Stephan subirá al montículo para el Herd. Puede escuchar la acción en The Bet 1520 AM, la aplicación Audacy y bisons.com a partir de las 12:45 p. m. con Pat Malacaro.