¿El gobierno de Trump está importando carne contaminada de Argentina? Desempacando el reclamo

Las publicaciones que afirman que la administración del presidente estadounidense Donald Trump está importando carne vacuna contaminada de Argentina se basan en especulaciones, no en pruebas, por lo que no pueden calificarse como verdaderas o falsas en este momento.

Trump anunció en agosto de 2026 que “concluyó un acuerdo” para importar 300.000 toneladas métricas de carne de res a Estados Unidos para reducir los precios de la carne. No mencionó de qué país o países Estados Unidos importaría esta carne. Es posible que algunos usuarios de las redes sociales hayan asumido que al menos parte de esta carne importada provendría de Argentina porque la administración Trump ya aumentó las importaciones de carne vacuna argentina en febrero de 2026.

La afirmación de que la carne argentina supuestamente importada está contaminada parece surgir de un incidente ocurrido en marzo de 2026 en el que China suspendió los envíos de una sola planta empacadora de carne en Argentina porque detectó un antibiótico prohibido en ambos países en una muestra de un solo envío de carne. Si bien ha habido poco seguimiento al respecto, es evidente que esta suspensión no se aplicó a toda la carne vacuna argentina. Los principales periódicos argentinos informaron que la suspensión ni siquiera se aplicaba a otros frigoríficos propiedad de la misma empresa.

Muchas publicaciones en las redes sociales que difunden estas afirmaciones adjuntaron un video de Trump respondiendo a una pregunta sobre el bienestar de los agricultores estadounidenses ante un aumento de las importaciones de carne vacuna diciendo: “Argentina está muriendo”. Este es un video real, pero es de octubre de 2025 y no está relacionado con el anuncio más reciente de Trump.

Snopes envió un correo electrónico a la administración Trump pidiendo una aclaración sobre con qué país o países había llegado a acuerdos para aumentar las importaciones de carne vacuna. Actualizaremos esta historia si recibimos una respuesta a nuestra solicitud.

A finales de agosto de 2026, personas en las redes sociales plantearon preocupaciones sobre la carne vacuna de Argentina en relación con una reciente publicación de Truth Social del presidente estadounidense Donald Trump en la que anunciaba que había hecho acuerdos para aumentar temporalmente las importaciones de carne vacuna a Estados Unidos.

Según una publicación de Facebook (archivada), Trump dijo que Estados Unidos compraría carne vacuna argentina, específicamente. Luego, la publicación afirmó que “han circulado informes sobre un envío de 22 toneladas de carne argentina rechazado por China después de que las autoridades supuestamente detectaron rastros de un antibiótico que está prohibido según las normas chinas de seguridad alimentaria”. Muchos lectores de Snopes nos enviaron correos electrónicos preguntándonos si estas afirmaciones eran exactas.

La publicación completa de Facebook decía:

Trump dice: “Compraremos carne argentina”. Y eso plantea inmediatamente una pregunta incómoda: ¿exactamente de qué carne estamos hablando? Porque han circulado informes sobre un envío de 22 toneladas de carne argentina rechazado por China después de que las autoridades supuestamente detectaron rastros de un antibiótico prohibido según las normas chinas de seguridad alimentaria. Si ese informe es exacto, es comprensible que la gente se pregunte si los envíos rechazados podrían de alguna manera terminar siendo redirigidos a otra parte. Eso no significa que la carne de la que habla Trump esté relacionada con ese envío específico, y no hay evidencia en esta declaración por sí sola que demuestre algún vínculo. Pero el momento hace que la pregunta sea imposible de ignorar. Los consumidores estadounidenses merecen transparencia sobre el origen de la carne importada, cómo se prueba y si cumple con los estándares de seguridad estadounidenses antes de llegar a las tiendas de comestibles. Entonces sí, Argentina puede querer acceder al mercado estadounidense. Pero antes de que alguien celebre la carne más barata, tal vez deberíamos hacernos una simple pregunta: ¿Estamos comprando lo que otro ya rechazó?

Publicaciones en otras plataformas de redes sociales, como Reddit (archivada), hicieron la misma afirmación. Algunas publicaciones, incluidas las de Instagram (archivada) y X (archivada), también mostraban un vídeo que pretendía mostrar a Trump hablando con un periodista sobre el tema. Cuando se le preguntó si comprar carne vacuna argentina beneficia más a Argentina o a los agricultores estadounidenses, la respuesta de Trump comenzó: “Argentina está luchando por su vida”.

Determinamos que el video es auténtico, pero que la entrevista tuvo lugar en 2025, no en 2026, por lo que la declaración de Trump sobre Argentina luchando por su vida no estuvo directamente relacionada con su anuncio más reciente sobre las importaciones de carne vacuna.

Además, ni Trump ni la Casa Blanca han especificado con qué país o países Trump supuestamente hizo acuerdos de importación de carne vacuna. En ausencia de esta información, no podemos calificar esta afirmación como verdadera o falsa.

Las publicaciones también alegaban que había informes de que China había rechazado envíos de carne argentina debido a la contaminación. China rechazó un solo envío de carne vacuna argentina en febrero de 2026 después de descubrir que el producto estaba contaminado con una sustancia química prohibida tanto en China como en China. y Argentina. Pero China continuó importando carne vacuna de Argentina, lo que indica que el país que detectó la contaminación y rechazó el envío en primer lugar no percibe que se trate de un problema continuo o generalizado con la carne argentina.

A continuación, desglosamos lo que hemos aprendido de nuestra investigación sobre cada afirmación hecha por las publicaciones:

El anuncio de Trump sobre la importación de carne vacuna

El 21 de agosto de 2026, Trump publicó en Truth Social (archivado) que había llegado a un acuerdo para reducir el precio de la carne molida para los estadounidenses mediante la importación de hasta 300.000 toneladas métricas. La publicación, en su totalidad, decía:

Hoy concluí un acuerdo para reducir sustancialmente el precio de la carne molida para las familias trabajadoras estadounidenses. Como todo el mundo sabe, bajo el presidente Biden, los precios de la carne de vacuno se dispararon a su ritmo más rápido y el rebaño de carne estadounidense cayó a su tamaño más pequeño en la historia moderna. Mientras trabajamos para reconstruir este rebaño y ayudar a nuestros ganaderos, durante los próximos 90 días, Estados Unidos permitirá que se importen hasta 300.000 toneladas métricas de producto de carne molida sin aranceles fuera de cuota. Tenemos el compromiso de que esta carne se venderá a un 25 por ciento menos que los precios actuales del mercado. Este acuerdo reducirá los precios para los estadounidenses y, al mismo tiempo, dará espacio para que nuestro gran rebaño de carne estadounidense vuelva a crecer. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DONALD J. TRUMP

En particular, Trump no nombró con qué países había “cerrado un acuerdo” y de dónde importaría la carne, ni de cuántos países Estados Unidos importaría esta carne.

Snopes se acercó a la Casa Blanca por correo electrónico para solicitar una lista de países de los cuales Estados Unidos importaría carne vacuna y no recibió respuesta antes de la publicación. Actualizaremos esta historia si recibimos la información.

Hasta el 25 de agosto, la administración Trump aún no ha emitido ninguna orden ejecutiva ni ha anunciado detalles del plan más allá de lo que Trump publicó. Hasta que la administración publique tales detalles, no sabremos exactamente de dónde vendrá el aumento planeado en las importaciones de carne vacuna.

Por qué Argentina podría ser una apuesta popular para las importaciones

Trump ya aumentó las importaciones de un producto cárnico en particular de Argentina a principios de 2026.

El 6 de febrero, la administración Trump emitió una proclama que aumentaba las importaciones de recortes de carne magra de Argentina en 80.000 toneladas métricas para 2026.

De manera muy similar al razonamiento que Trump citó en su publicación de agosto de Truth Social, la administración argumentó que el aumento de las importaciones en febrero era necesario para reponer el rebaño de ganado estadounidense y reducir los precios de la carne para los consumidores.

Un envío de carne vacuna argentina rechazado por China

Para esta afirmación en particular, es importante vincular el único incidente de contaminación mencionado anteriormente con el contexto más amplio del comercio de carne vacuna entre Argentina y China.

En marzo de 2026, China suspendió las importaciones de carne vacuna de una sola instalación propiedad del frigorífico argentino ArreBeef después de detectar el antibiótico cloranfenicol en un contenedor de 22 toneladas, según los dos periódicos más importantes de Argentina, Clarín y La Nación. Las personas en las redes sociales notaron correctamente que el uso del antibiótico está prohibido en animales criados para el consumo de carne.

Muchas publicaciones sociales omitieron el hecho de que el antibiótico ha sido prohibido por completo en Argentina desde 1995. Las autoridades argentinas investigaron el incidente y rastrearon el origen de la carne, dejando abierta la posibilidad de que la prueba que encontró el antibiótico haya sido un falso positivo.

Si bien Snopes no pudo descubrir los hallazgos de esa investigación, parece que hubo pocos o ningún contratiempo en las importaciones chinas de carne argentina debido al incidente. China suspendió las importaciones de carne vacuna de la única planta de ArreBeef de la que el país todavía importaba carne vacuna. Sin embargo, continuó aceptando importaciones de carne vacuna de otro frigorífico de ArreBeef. En julio de 2026, China autorizó envíos desde nuevos frigoríficos argentinos y aceptó su primer envío en agosto.

No ha habido informes de una prohibición china más amplia sobre las importaciones de carne vacuna argentina.

El video de Trump diciendo ‘Argentina está muriendo’ es de 2025

El video de Trump diciéndole a un periodista “Argentina está muriendo” cuando se le preguntó sobre el bienestar de los agricultores estadounidenses es genuino, pero tiene casi un año en el momento de escribir este artículo y no tiene relación con el anuncio más reciente de Trump sobre el aumento de las importaciones de carne vacuna.

En octubre de 2025, mientras hablaba con periodistas en el Air Force One, Trump dijo que su administración estaba pensando en llegar a un acuerdo para aumentar las importaciones de carne vacuna, específicamente de Argentina, con el fin de reducir los precios de la carne para los consumidores estadounidenses. A los 12 segundos de un video del intercambio en YouTube de Associated Press, un periodista le pregunta a Trump: “¿Qué tiene que decirles a los agricultores estadounidenses que sienten que el acuerdo está beneficiando a Argentina más que a ellos?”

La respuesta completa de Trump, transcrita por el Proyecto de la Presidencia Estadounidense, fue:

Argentina está luchando por su vida, señorita. No sabes nada al respecto. Están luchando por su vida. Nada beneficia a la Argentina. Están luchando por su vida. ¿Entiendes lo que eso significa? No tienen dinero. No tienen nada. Están luchando muy duro para sobrevivir. Si puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre, resulta que me agrada el presidente de Argentina. Creo que está tratando de hacer lo mejor que puede. Pero no hagas que parezca que lo están haciendo muy bien. Se están muriendo. ¿De acuerdo? Se están muriendo.

Como se indicó anteriormente en este artículo, Trump anunció varios meses después que su administración, de hecho, estaba aumentando las importaciones de relaves de carne magra de Argentina para 2026.

Para obtener más información, Snopes investigó recientemente un informe que afirma que la administración Trump está permitiendo la venta de caballos salvajes protegidos a mataderos. Algunas personas en las redes sociales han intentado vincular los informes sobre los caballos vendidos a los mataderos con los planes de Trump de importar 300.000 toneladas métricas de carne vacuna.