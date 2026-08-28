Humor Político, y otra victoria en juego para Argentina en Chile

El hijo del Señor Candy se impuso este jueves en Radio Portales, recorriendo 1.000 metros sobre la pista principal de terracería del Hipódromo de Chile.

SANTIAGO DE CHILE, Chile (Especial para Turf Diario).— La destacada forma del criado en Argentina Humor PolÃ­ticocontinúa de este lado de los Andes. Por ejemplo, emergió como uno de los artistas destacados este jueves en Hipódromo Chilecomandando el campo en el ClÃ¡sico Radio Portalescorre más de 1.000 metros en una pista principal rápida.

Con 55 kilogramos, el castaño se mostró imparable. Estuvo activo al principio de la carrera, pero fue en la recta final donde desató toda su potencia, alcanzando rápidamente El Tonino (mesir50) y alejándose con suma facilidad.

El cable encontró el Alejandro Padovani aprendiz a 2 1/4 cuerpos de distancia de ese mismo oponente, con Subestrella (Mendelssohn56) terminando tercero otro cuerpo atrás, todo en un tiempo final de 55s32/100. gran favorito Mi Amigo Coto (Girado para correr61) no logró superar su asignación de peso máximo y solo pudo lograr un octavo lugar, superando solo a un rival y terminando 8 3/4 cuerpos detrás del ganador.

Defendiendo los colores de Semental Don Bernardo, Humor PolÃ­tico fue criado por Haras La Manija y es hijo de lo prolífico Señor Candy fuera de la yegua consumada Lírico humorístico (El caramelo de Sidney)—ganador del ClÃ¡sico Francia(l) en la recta de césped de San Isidro, con una rara consanguinidad de 2 x 3 para paseo de caramelo (Montar sobre los rieles).

Lírico humorístico es media hermana de humor negro (Emperador Ricardo), quien derrotó a los machos tanto en el Gran Premio Ciudad de Buenos Aires (G1) y el ClÃ¡sico Ciudad de La Plata (G2); Humor Acido (Emperador Ricardo), héroe de la Gran Premio Ciudad de Buenos Aires (G1) y el Gran Premio Estrellas Sprint (G1); hiran(santillano), un ganador de múltiples clásicos de grado actualmente en formación; y Humorista (gobernante romano), cinco veces ganador y que ya ha producido el veloz Humor Sabatino (Simultáneamente).

Ahora un niño de 5 años, Humor PolÃ­tico cuenta con 7 victorias en Chile en 17 largadas, 3 de esas victorias en el nivel clásico, habiendo capturado previamente el ClÃ¡sico FundaciÃ³n Las Rosas y el ClÃ¡sico EnfÃ¡tico de 1.000 y 1.200 metros en el mismo recinto. Además, terminó segundo en el ClÃ¡sico DirecciÃ³n General de Fomento Equino y Remontay quinto tanto en el Clásico El Campeón y el Monin clásico.