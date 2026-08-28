Voleibol de preparación: los mejores amigos Burkhardt y Ooms todavía están uno en el rincón del otro – Nisqually Valley News

Por Zach Martin / zach@chronline.com

Continúe y marque el lunes 21 de septiembre en el calendario. Allyson Ooms de Rainier y Katen Burkhardt de Tenino ya lo han hecho.

Será la primera vez en tres años que los dos rivales del sur del condado de Thurston jugarán un concurso de voleibol fuera de la liga. Y para empezar, enfrentará a los MVP y mejores amigos de C2BL y Evergreen League que regresan entre sí.

“Siempre hemos sido muy cercanos”, afirmó Ooms. “Jugar contra ellos este año será una experiencia realmente buena, simplemente para reconectarnos”.

El capítulo final del mandato de Burkhardt para los Beavers y Ooms para los Mountaineers comienza la próxima semana. Su libro de hermandad comenzó hace seis años cuando eran compañeras de equipo en Oly Reign, un programa de club importante en el área.

Fue una conexión instantánea.

Se sentaban uno al lado del otro en los viajes en furgoneta a los torneos. Burkhardt era el armador y Ooms era el atacante externo. Por defecto, y para que Oly Reign tuviera éxito, tenían que comunicarse entre sí.

“Nos ayudamos mutuamente a crecer mucho”, dijo Burkhardt. “Cuando se trataba de voleibol, estábamos encerrados”.

Aunque tomaron caminos separados en la escuela secundaria, su vínculo nunca desapareció. Si Rainier tiene un día libre, Ooms y varios de sus compañeros de equipo vendrán a vigilar a Burkhardt y Tenino. Y viceversa.

Incluso durante el verano, cuando Ooms tenía un torneo o Burkhardt jugaba, enviaban mensajes de texto y se registraban. Cualquier poco tiempo libre sería para pasar el rato.

“El simple hecho de tener esas similitudes como personas ayuda mucho”, dijo Ooms.

A su vez, las familias están unidas por la cadera. Carrie Ooms, la entrenadora en jefe de Rainier que ingresa a su quinto año, afirmó cuánta alegría le produce ver que su relación continúa evolucionando.

“Ambas son grandes jóvenes, con una buena cabeza sobre sus hombros”, dijo el entrenador Ooms. â€œLos hizo jugadores y compaÃ±eros de equipo mÃ¡s fuertes. Todavía se apoyan mutuamente”.

Si bien las similitudes en los elogios son prominentes, su desempeño en la cancha no podría ser más opuesto. Ooms es enérgico y fogoso, mientras que Burkhardt es reservado y tranquilo. Respalda sus estilos de liderazgo, especialmente para los Ooms.

Hizo la transición al voleibol de playa a tiempo completo durante el verano y eso requiere una comunicación constante con su pareja. Para un jugador que ya se encuentra entre los mejores atletas de todas las rotaciones de la C2BL, algunos rasgos se multiplicaron por diez.

“Ha ayudado a mi verticalidad y mi actitud, es un deporte que me llena de humildad”, dijo Ooms. “Tuve que salir de mi caparazón y ser una persona vocal, lo cual no lo soy. Intento que todos se sientan cómodos”.

Uno de los rasgos que la entrenadora en jefe de Tenino, Shauna Carpenter, elogia de su capitana es su amabilidad hacia sus compañeros de equipo.

No importa si se trata de un compadre del equipo universitario o un novato del equipo universitario junior, la actitud de Burkhardt irradia dentro del vestuario.

“Ella trata a todos por igual”, dijo Carpenter.

Rainier, los campeones reinantes del Distrito 4, tuvo un torneo estatal en Yakima más corto de lo esperado. Se le dio el puesto número 1 y después de un susto de la Isla Orcas, los Mountaineers fueron eliminados por Northwest Christian (Colbert) en un thriller de cinco sets.

Luego, a la mañana siguiente, en un cuarto encuentro contra Toutle Lake, perdieron en cuatro sets.

“Pensamos en ello y fue decepcionante”, dijo Ooms. â€œRealmente necesitamos retomarlo; tenemos la habilidad y la queremos”.

Tres jugadores clave se graduaron, pero el armario está lejos de estar vacío. Lexi Beckman, de seis pies y uno, está de regreso al igual que Elyse Plowman en el medio y Courtney Eckroth reemplaza a su hermana en la armadora.

“Estoy muy emocionado”, dijo el entrenador Ooms. â€œSigo pensando que seremos realmente competitivos. Seguimos siendo un gran contendiente”.

La altura podría ser una fortaleza subyacente para Rainier. Ooms juega más alto que 5-9 y Plowman mide 5-10 y Eckroth es alto para un armador de 5-9.

Al enfrentarse a las primeras líneas de Onalaska y Toledo, los pases y el juego en la red podrían ser vitales. La entrenadora Ooms siente que esta podría ser la pizarra C2BL más profunda que haya visto.

“Los equipos ya no son lo que solían ser”, dijo. â€”No será un paseo por el parque. Puede ser el día de cualquiera. Nunca subestimes a tu oponente”.

La motivación no será un problema para los Mountaineers. Después de años consecutivos con un trofeo, regresar del SunDome del Valle de Yakima con las manos vacías no era un sentimiento que quisieran experimentar.

“Estamos asumiendo que sabemos que podemos hacerlo y que vamos a trabajar el doble de duro”, dijo Ooms.

Para Tenino no es rehuir el deseo de estar con Montesano en lo más alto de la clasificación liguera. Los Beavers terminaron terceros el otoño pasado y tuvieron sus oportunidades en el torneo Clase 1A Distrito 4 con dos juegos “en casa”.

No pudieron aprovechar.

“Estábamos bien con simplemente estar bien, pero este grupo está más motivado para ganar”, dijo Carpenter. â€œTrabajamos duro en la temporada baja para jugar relajados. Los pusimos en un campamento (que estaba) más motivado mentalmente”.

Burkhardt seguirá siendo versátil en sus rotaciones, mientras que Violet Zimmer y Kendall Bowe jugarán afuera y la estudiante de primer año Brooklyn Livermore podría deslizarse hacia el medio. Sequoia Zimmer vuelve a ser la armadora de Tenino.

Tanto Burkhardt como Carpenter sienten que la combinación de estudiantes de último año con estudiantes de primer año ha funcionado bien durante el verano y las prácticas de otoño.

“Hay mucho crecimiento por venir”, afirmó Burkhardt. “Todo el mundo es súper competitivo y estoy emocionado de ver adónde nos lleva”.

Los Beavers sienten que están listos para dar el siguiente paso y tienen la visión de jugar en Yakima en noviembre.

“Nuestro objetivo es el estado y la ubicación”, dijo Burkhardt. “Simplemente trabajando juntos y empujándonos unos a otros”.