Cómo Boca Juniors se convirtió en el club culturalmente más relevante fuera de Europa | Goal.com

Los dos goles de Palermo contra el Madrid fueron típicos de un hombre que siempre dio la cara por Boca en los momentos más importantes.

“Martín Palermo es una auténtica leyenda del club que realmente encarna todo lo que se supone que debe ser el club: corazón, deseo y coraje por encima del talento”, dice Fryer sobre el hombre que los fanáticos de Boca llamaban ‘El Titán’. “Por la camiseta de Boca hay que sangrar y Palermo sufrió como nadie”.

Con 236 goles en 404 partidos en dos períodos en La Bombonera, Palermo es el máximo goleador de todos los tiempos de Boca y poseía una racha resistente que compensaba su falta de destreza técnica. Boca lo contrató inicialmente cuando tenía 24 años procedente de Estudiantes de la Plata en 1997, y después de un comienzo lento, Palermo se convirtió en un tirador prolífico y un favorito de los fanáticos.

No fue bendecido con gran movilidad o juego de pies, pero era rápido, fuerte y fantástico en el aire. Boca siempre pudo contar con Palermo para estar en el lugar correcto en el momento correcto y dar un ejemplo brillante con su fortaleza mental y su inquebrantable dedicación al club.

Quizás eso nunca fue más evidente que el 24 de mayo de 2000, cuando Boca venció a River por 3-0 en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Palermo había estado fuera de acción desde noviembre anterior después de romperse los ligamentos cruzados en un partido contra Colón, logrando notablemente anotar el gol número 100 de su carrera antes de retirarse cojeando.

La decisión de Bianchi de poner a Palermo en el banquillo para el partido contra River fue vista simplemente como un intento de mentalizarlos, pero lanzó al imponente delantero en el minuto 77, con Boca ganando 1-0 pero el marcador global aún empataba 2-2. Palermo estaba visiblemente rígido y por momentos parecía cojear de una pierna, pero todavía tenía la última palabra en el proceso.

Riquelme hizo el 2-0 de penalti en el minuto 84, y Palermo aseguró la victoria en el tiempo añadido. La defensa de River le permitió demasiado espacio en el área para girar, y después de aparentemente tardar una eternidad en ponerse en posición de disparar, Palermo lanzó un hermoso disparo al ángulo inferior para anotar lo que se conoció como el gol. gol de la muleta (El objetivo de la muleta). Corrió hacia las cámaras sollozando incontrolablemente y el árbitro pitó el final mientras los aficionados se abrían camino hacia el césped de la Bombonera para celebrar.

Palermo pasó a jugar en España entre 2001 y 2004, para Villarreal, Real Betis y Alavés, pero una terrible lesión le impidió disfrutar de cualquier longevidad en Europa. Mientras celebraba un gol con el Villarreal, Palermo se rompió la pierna en dos lugares cuando un muro de contención de hormigón se derrumbó sobre él y tardó casi un año en recuperarse por completo.

Cuando regresó a Boca con 30 años equivocados, algunos sintieron que era simplemente para poner fin a su carrera. Pero Palermo silenció a los escépticos al anotar dos goles en su segundo debut en la liga, y luego logró un siglo de goles para el club en la victoria de Boca por 2-0 sobre Bolívar en la final de la Copa Sudamericana de 2004.

En agosto de 2006, Palermo perdió trágicamente a su hijo recién nacido, pero pidió jugar contra Banfield el domingo siguiente. Marcó dos goles en la victoria por 3-0, rompiendo a llorar mientras celebraba ambos goles, y no hubo un ojo seco en la Bombonera cuando fue sustituido ante una conmovedora ovación de pie.

De hecho, Palermo tuvo que soportar más sufrimiento del que la mayoría de los futbolistas podrían imaginar, pero nunca permaneció abajo. El internacional argentino que jugó 15 partidos internacionales también jugó un papel importante en el éxito de Boca en la Copa Libertadores de 2007, y se retiró en el club cuatro años después después de haber ganado un total de 14 trofeos con Los Xeneizes. También agregó un gol de cabeza de 40 yardas a su épico momento destacado en un choque de 2009 con Vélez Sarsfield.

Fuera de su tierra natal, Palermo es famoso por fallar tres penales en un partido para Argentina (un empate de la Copa América de 1999 contra Colombia), pero siempre será una leyenda en Argentina. De hecho, en el país corre el chiste de que “Dios está dirigiendo su propia película biográfica y eligió a Palermo para interpretarlo”, lo que es una hermosa referencia a las cosas notables que le han sucedido y los momentos profundos que ha vivido en el campo.