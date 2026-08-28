Chile, Argentina, Bolivia y Perú firman pacto para impulsar cooperación en minerales estratégicos

Maryam Ashalem de Andrés

Chile, Argentina, Bolivia y Perú firmaron el jueves una declaración conjunta para fortalecer la cooperación regional en minerales estratégicos, particularmente cobre y litio, informaron medios locales.

La declaración tiene como objetivo promover la inversión responsable, fortalecer las cadenas de suministro regionales y profundizar la cooperación en información geológica, regulación y desarrollo tecnológico.

Los cuatro países buscan capitalizar su riqueza mineral y fortalecer su posición como proveedores globales de recursos considerados críticos para la transición energética y otras industrias estratégicas, según los informes.

El ministro de Economía y Minería de Chile, Daniel Mas, dijo que la creciente demanda vinculada a la transición energética y la expansión de la inteligencia artificial podría aumentar la demanda global de minerales críticos entre un 400% y un 600% durante la próxima década, según medios locales.

El secretario de Minería argentino, Luis Lucero, destacó el potencial geológico de la región y dijo que los cuatro países podrían fortalecer su papel en la producción mundial de cobre a través de proyectos mineros de largo plazo.

El viceministro de Política, Regulación y Fiscalización Minera de Bolivia, Walter Landívar, dijo que el desafío regional era “transformar los recursos minerales en oportunidades para una producción de mayor valor agregado, desarrollo económico e integración técnica”.

La declaración establece mecanismos de cooperación que abarcan información geológica, políticas mineras, estándares regulatorios y criterios de supervisión, al tiempo que busca una mayor coordinación entre los cuatro países.

Los gobiernos también acordaron establecer grupos de trabajo para desarrollar iniciativas conjuntas en áreas que incluyen investigación geológica, capacitación especializada y desarrollo de capital humano para el sector minero.

El acuerdo también exige la cooperación con instituciones multilaterales para buscar apoyo técnico y financiero para proyectos relacionados con minerales estratégicos.

Chile, el mayor productor de cobre del mundo, y Argentina poseen importantes recursos de cobre, mientras que Bolivia tiene algunos de los mayores recursos de litio del mundo. Perú también se encuentra entre los principales productores de cobre del mundo.

La declaración se produce mientras los países buscan asegurar el suministro de minerales críticos necesarios para tecnologías de energía renovable, vehículos eléctricos, baterías e industrias avanzadas.

El acuerdo refleja los crecientes esfuerzos entre los países sudamericanos para coordinar políticas mineras y atraer inversiones a medida que la demanda global de cobre, litio y otros minerales estratégicos continúa aumentando.