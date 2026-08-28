El 52% de los inversores de la Generación Z han redirigido su dinero a apuestas deportivas

Las apuestas deportivas se han vuelto bastante omnipresentes en los EE. UU. desde que la Corte Suprema levantó una prohibición federal sobre la práctica en 2018. Más de una cuarta parte (27%) de los estadounidenses y más de la mitad (52%) de los hombres de entre 18 y 49 años dicen tener una cuenta activa de apuestas deportivas en línea, según una encuesta de Siena de febrero. Muchos apostadores deportivos jóvenes están haciendo lo que los profesionales financieros consideran una apuesta particularmente arriesgada: que sus predicciones deportivas ayudarán a financiar su futuro. Más de la mitad (52%) de los inversores de la Generación Z (los nacidos entre 1997 y 2007) han redirigido el dinero destinado a invertir en apuestas deportivas, según una encuesta de Betterment realizada a 1.000 inversores. “La preocupación no es que los adultos jóvenes disfruten de los deportes o que ocasionalmente hagan una apuesta. La preocupación es cuando el juego comienza a competir con el dinero destinado a la creación de riqueza a largo plazo, y cuando el entretenimiento comienza a disfrazarse de estrategia de inversión”, dice Andrew Lendnal, director de bienestar financiero de Wealthspire, una firma de gestión patrimonial. La generación de adultos más jóvenes tiende a tener buenos hábitos de inversión: comenzar antes y diversificar sus activos a tasas más altas que las generaciones mayores. Si bien existen apostadores deportivos responsables, los inversores jóvenes deben comprender los riesgos y costos de combinar sus apuestas con sus planes financieros a largo plazo.

Negociar estrategia a largo plazo para obtener ganancias a corto plazo

Según Betterment, aproximadamente una cuarta parte de los inversores de la Generación Z creen que las apuestas deportivas deberían considerarse parte de su estrategia financiera a largo plazo. Esto puede deberse a que algunos jóvenes apostadores deportivos creen que tienen el conocimiento necesario para generar ganancias consistentes, dice Steven Wang, de 24 años, fundador de la aplicación de inversión Dub. “Cuando hablo con mis amigos, [they say] ‘Oh, conozco este equipo de fútbol, ​​así que probablemente ganaré dinero [on a bet]”, dice. “Realmente hacen la apuesta de una manera que creen que van a ganar, pero sabemos por todas las estadísticas que eso generalmente no es cierto”. Para saber por qué, vale la pena tener un conocimiento básico de cómo las casas de apuestas establecen las cuotas. Para cualquier apuesta determinada, las casas de apuestas tienen una ventaja sobre los apostadores porque incluyen una tarifa, conocida como vig, en sus precios. En una apuesta que aparentemente tiene un resultado 50/50, por ejemplo, normalmente tienes que arriesgar $110 para ganar $100. Multiplique esto por millones de apuestas y no será difícil ver cómo la baraja está en contra de los jugadores. Si recibe $100 cada vez que gana y paga $110 cada vez que pierde, se arruinará ganando el 50% de las veces. Durante el último siglo, el mercado de valores ha promediado un rendimiento ponderado anual de alrededor del 10%, según una investigación de Hendrik Bessembinder, profesor de la Carey School of Business de la Universidad Estatal de Arizona. Suponiendo que el mercado continúe en esa trayectoria, una inversión de 10.000 dólares podría convertirse en más de 452.000 dólares en el transcurso de 40 años. Las apuestas deportivas pueden ofrecer un rendimiento inmediato del 100 % o más si se gana, pero a largo plazo generalmente producen un rendimiento esperado mucho menor; de hecho, una pérdida neta en la mayoría de los casos. Incluso si no estás desviando dinero de tus inversiones para hacerlo, el juego puede generar problemas financieros. La legalización de las apuestas deportivas ha coincidido con un aumento de las tasas de morosidad y quiebras, informa la Reserva Federal de Nueva York. Una cuarta parte de los apostadores deportivos dicen que no han pagado una factura debido a las apuestas y el 30% dice que se han endeudado debido a sus apuestas, según una encuesta de US News and World Report realizada en 2025. Usar dinero que de otro modo estaría invirtiendo para su futuro podría agravar esos problemas.

Un ‘problema de toma de decisiones’

La Generación Z tiene acceso prácticamente ilimitado a información que podría ayudarles a construir mejores futuros financieros. Las redes sociales, por ejemplo, están plagadas de consejos sobre finanzas personales. Pero a menudo los buenos consejos de profesionales certificados y expertos capacitados se mezclan con contenido de creadores mal informados o intencionalmente engañosos. “Los adultos jóvenes no tienen un problema de información. Tienen un problema de calidad de la información, confianza y toma de decisiones”, dice Lendnal. Eso puede llevar a los consumidores jóvenes a preferir movimientos de dinero rápidos y emocionantes a los aburridos, pero fundamentalmente sólidos, dice. Al desplazarse por TikTok, es posible que encuentre un video de un educador financiero que destaca los beneficios de invertir temprano en una cartera diversificada y dejar que su dinero crezca durante décadas gracias al interés compuesto y la trayectoria histórica ascendente del mercado de valores de EE. UU. Sin embargo, el siguiente vídeo puede ser un creador (o incluso un anuncio) que promociona la idea de que puedes convertir 100 dólares en 1.000 dólares en el transcurso de un partido de fútbol utilizando una casa de apuestas en línea. Además de parecer un camino más rápido hacia la riqueza, las apuestas deportivas pueden dar a las personas una “ilusión de control”, dice Michael Platt, experto en neurociencia y psicología que enseña en la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania. Los apostadores pueden pensar que sus conocimientos deportivos les dan una mejor oportunidad de ganar dinero en los juegos que si investigaran los mercados o informaran sobre la Reserva Federal. “Tengo una mejor idea acerca de [sports] que alguna acción o fondo indexado del que realmente no sé mucho”, dice Platt que puede pensar un apostador deportivo.

Entretenimiento versus inversión

Las apuestas deportivas pueden ser divertidas y algunos jugadores (aunque sean una proporción muy pequeña) ganan dinero. Pero es importante que los apostadores vean la diferencia entre apostar por entretenimiento y ver sus apuestas como inversiones, dice Lendnal. Como tal, es aconsejable considerar cualquier dinero que estés apostando como dinero que puedes permitirte perder, dice Lednal. Si no tienes un fondo de emergencia o una cuenta de jubilación activa, probablemente sea una buena idea posponer las apuestas hasta que tengas esa base, dice. También sería inteligente priorizar el pago de deudas de tarjetas de crédito con altas tasas de interés, ya que cualquier saldo que tenga crece a una tasa compuesta. “Una verdadera prueba es [asking] ‘¿Puedo permitirme esto? ¿A qué estoy renunciando para hacer esto? [bet]? ¿Y estoy usando dinero que debería destinarse a deudas, ahorros de emergencia o ahorros a largo plazo? y esa es realmente la distinción importante”, dice Lendnal.