Pablo ‘Bebote’Â Ãlvarez, the historic leader of Independiente’s buena barrabanda de hooligans de fútbol, ​​fue detenida en Buenos Aires el viernes como parte de una investigación sobre una banda internacional acusada de contrabandear éxtasis a Argentina desde España.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, dijo en un post que X Álvarez está acusado de pertenecer a una “organización narcocriminal” que trafica drogas desde Europa.

A a second Independiente barra El miembro también fue arrestado.

Álvarez fue capturado en la propiedad donde vivía bajo arresto domiciliario con una tobillera electrónica, medida vinculada a un caso anterior derivado de una guerra territorial entre facciones rivales de Independiente. barraPara el control de las terrazas.

“Tiempo completo para Bebote”, escribió Monteoliva en X el viernes, en un post acusando a Álvarez de “pertenecer a una organización narcocriminal que traficaba con drogas de diseño desde España”.

El secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto, dijo a la televisión LN+ que el caso comenzó en junio con el hallazgo en el aeropuerto internacional de Ezeiza, en Buenos Aires, de “12 litros de éxtasis líquido escondidos en latas de aceite de oliva” provenientes de Barcelona.

Esa cantidad de éxtasis líquido puro, o MDMA, podría usarse para producir miles de pastillas de la droga.

El hallazgo desencadenó una investigación judicial que, en su primera etapa, derivó en 27 allanamientos en Buenos Aires y la norteña provincia de Salta, en los que fueron detenidas 11 personas y se incautaron más estupefacientes y pruebas relevantes para la investigación.

El viernes se realizaron cinco allanamientos más, en los que Álvarez y otro Independiente barra integrante identificado como Raúl’Bruja’Manzone fueron arrestados.

Ambos hombres “también estarían involucrados en operaciones para importar cantidades muy importantes de cocaína desde Bolivia”, dijo Ferlauto, en referencia a la investigación en curso.

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– TIMES/AFP