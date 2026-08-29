Tennessee decide cambiar el nombre del Aeropuerto Internacional de Nashville en honor a Dolly Parton

El Aeropuerto Internacional de Nashville pronto podría recibir el nombre del ícono de Tennessee Dolly Parton, anunciaron el viernes el gobernador y el aeropuerto.

La querida leyenda del país y filántropo, oriundo de la zona rural de Tennessee, murió el martes a la edad de 80 años.

El aeropuerto y el gobernador de Tennessee, Bill Lee, anunciaron la intención de nombrar el aeropuerto en su honor para crear “un tributo duradero a su legado indeleble y a las generaciones de personas que inspiró en Tennessee y en todo el mundo”, dijeron en un comunicado de prensa.

La propuesta para cambiar el nombre del aeropuerto se abordará en la reunión de la Autoridad del Aeropuerto Metropolitano de Nashville el 17 de septiembre. Archivo Seth Herald/Getty Images

Lee habló con el equipo de Parton sobre la propuesta esta semana y expresaron “su agradecimiento”, dijo el gobernador.

“La extraordinaria vida de Dolly Parton está para siempre entretejida en la estructura de nuestro estado”, dijo Lee. â€œDesde su hogar rural en las montaÃ±as del este de Tennessee hasta los escenarios globales, Dolly llevÃ³ consigo el espÃritu de voluntariado. En un lugar donde Tennessee da la bienvenida al mundo, es apropiado que el Aeropuerto Internacional de Nashville lleve el nombre de la hija favorita de nuestro estado y reciba a los viajeros con el legado perdurable de la música, la generosidad, la fe y la bondad de Dolly”.

La propuesta para cambiar el nombre del aeropuerto se abordará en la reunión de la Autoridad del Aeropuerto Metropolitano de Nashville el 17 de septiembre.

Una petición para cambiar el nombre del aeropuerto en honor a Parton, que se inició más de un año antes de su muerte, cuenta con más de 160.000 firmas hasta el viernes por la noche y también obtuvo respuestas de apoyo de un miembro del Concejo Municipal de Nashville y un representante del estado de Tennessee.

La “Reina del País” murió rodeada de sus seres queridos luego de una breve batalla contra el cáncer. Su muerte se sintió en todo el país y el mundo, e inspiró homenajes sinceros de fanáticos, celebridades y políticos por igual.

Conocida más allá de su música por sus extravagantes peinados rubios, su encanto sureño, su ingenio, su generosidad y su amabilidad, Parton fue amada por generaciones. También fue una entusiasta mujer de negocios y una devota filántropa, y creó la Fundación Dollywood para programas educativos y de ayuda a la propiedad en el este de Tennessee, así como la Biblioteca Imagination, que envía libros gratuitos por correo a niños de todo el mundo.