BID Invest respaldará la expansión del litio de Posco Argentina con hasta $700 millones

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BID Invest, el brazo del sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo, liderará el financiamiento de hasta $700 millones para una unidad de Posco Holdings de Corea del Sur (KRX: 005490) para expandir la producción de litio en su proyecto Sal de Oro en Argentina, dijo el banco el viernes.

El financiamiento reforzaría el papel de Argentina en la cadena global de suministro de baterías a medida que los fabricantes de automóviles y las empresas de tecnología compiten para asegurar el litio, una materia prima fundamental para las baterías de los vehículos eléctricos.

Se espera que el proyecto, en el noroeste, en la frontera de las provincias de Salta y Catamarca, produzca alrededor de 48.000 toneladas métricas de litio al año una vez que esté en pleno funcionamiento y cree alrededor de 620 puestos de trabajo, según un comunicado de BID Invest.

El paquete incluye un préstamo de hasta 250 millones de dólares de BID Invest, y se esperan otros 450 millones de dólares de otras instituciones financieras internacionales.

El financiamiento tiene como objetivo ampliar la capacidad de Argentina para procesar litio en materiales para baterías. Apoyará la puesta en marcha y la expansión gradual de dos plantas de Posco Argentina, una que produce hidróxido de litio y la otra, carbonato de litio.

Argentina, Chile y Bolivia conforman el llamado Triángulo del Litio, hogar de los mayores recursos de litio del mundo.

(Reporte de Lucila Sigal, escrito por Iñigo Alexander; editado por Sanjeev Miglani)