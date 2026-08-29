Nueva Iglesia de Recuperación se abrirá en La Plata, ofreciendo fe y apoyo a las adicciones – The BayNet

Fuente de la foto: DÍA UNO Iglesia de Recuperación Facebook

LA PLATA, MD. — Este sábado se inaugurará oficialmente en La Plata una nueva iglesia centrada en la fe y la recuperación, que brindará a las personas afectadas por la adicción un lugar para adorar, conectarse y encontrar apoyo.

Day One Recovery Church realizará su lanzamiento de 7 a 8:30 pm en The Dome, ubicado en 9690 Shepherds Creek Place en La Plata.

Según el sitio web de Day One Recovery Church, su lema es “Fe para todos los días”. Sobriedad de por vida”.

La pastora de la Iglesia Day One Recovery, Corri Cusimano, dijo que la iglesia ha estado en proceso durante aproximadamente dos años, pero la idea ha estado en su corazón por mucho más tiempo.

“Queremos convertirnos en un espacio donde todos los que participan en la comunidad de recuperación, ya sea alguien que trabaja en la comunidad de recuperación, o si está en recuperación, o tal vez aún no ha encontrado la recuperación, encuentre un espacio donde pueda ser transformado y encontrar libertad a través de Jesucristo”, dijo Cusimano.

El pastor detrás del primer día

Para Cusimano, la misión detrás de Day One Recovery Church tiene sus raíces en su propia experiencia con la adicción y la pérdida.

Cusimano dijo que luchó contra la adicción y el alcoholismo durante 35 años. Hace once años, perdió a su hijo por una sobredosis.

“Estaba destrozado”, dijo Cusimano.

Dijo que la pérdida se convirtió en un punto de inflexión en su vida y la llevó a concentrarse en ayudar a otras personas que luchan contra la adicción.

“Aquí estoy haciendo algo que me encanta, que es ayudar a las personas que tienen adicción”, dijo. “Aunque mi hijo nunca recibió la ayuda que necesitaba, ha sido combustible para el fuego”.

Cusimano dijo que cree que la adicción a menudo está relacionada con el dolor y que las personas pueden usar sustancias para sentir algo o evitar sentirlo.

“Yo digo que hay dos razones por las que la gente consume”, dijo. “Es sentir algo o no sentir nada en absoluto”.

Sus experiencias han dado forma al tipo de comunidad que espera construir desde el primer día.

“Quiero que las personas que están en esto sepan que no están solas, que hay curación para el dolor que los impulsa a consumir y que hay una comunidad que quiere rodearlos y amarlos”, dijo.

Cómo empezó el primer día

Fuente de la foto: DÍA UNO Iglesia de Recuperación Facebook

Cusimano sabía la misión que quería ayudar a realizar, pero el nombre le llegó en un momento inesperado.

Después de hablar en un evento en la Iglesia NEWLIFE sobre su recuperación y lo que creía que Dios había hecho en su vida, Cusimano regresó a casa y continuó pensando en la posibilidad de crear una iglesia centrada en la recuperación. También había estado orando por los Centros de Recuperación de Estados Unidos y las formas en que podía ayudar a las personas que luchaban contra la adicción en el proceso.

Al día siguiente, Cusimano estaba hablando con un miembro del personal de NEWLIFE llamado Ashley. Cuando Ashley levantó la mano hacia Cusimano en un gesto de choca esos cinco, dijo: “Día uno”.

Cusimano dijo que ambos inmediatamente comenzaron a llorar. Sabía que había encontrado el nombre de la iglesia.

“Ese fue el nacimiento del Día Uno de Recuperación”, dijo.

Un lugar para la recuperación

Fuente de la foto: DÍA UNO Iglesia de Recuperación Facebook

Day One Recovery Church planea ofrecer más que servicios de adoración semanales.

La iglesia ayuda a las personas a encontrar reuniones de recuperación, incluidas Celebrate Recovery, Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos. También planea ofrecer grupos pequeños, clases de discipulado y viernes junto al fuego, donde las personas pueden reunirse y construir relaciones.

Cusimano dijo que quiere que la gente se sienta cómoda al cruzar las puertas.

“Queremos hacer de este un lugar donde la gente pueda venir y no sentir que tienen que fingir ser otra persona”, dijo.

Fuente de la foto: DÍA UNO Iglesia de Recuperación Facebook

Day One también se ha asociado con Jude House. Las ganancias de las ventas de mercancías de la iglesia se destinarán a un fondo de becas para personas que hayan estado en recuperación durante al menos un año.

Cusimano dijo que las becas ayudarán a los beneficiarios a tomar una clase a través de Jude House para convertirse en especialistas certificados en recuperación de pares. El objetivo es ayudarlos a regresar a la comunidad de recuperación con un trabajo de nivel inicial.

Mientras el Día Uno se prepara para su lanzamiento, Cusimano dijo que espera que la gente se vaya sabiendo que han encontrado un lugar sin juzgar.

“Espero que sientan que han entrado en un lugar donde la gente ha estado donde ellos han estado, pero que también han encontrado una salida y quieren llevarlos con ellos”, dijo. “Quiero que sepan que están seguros aquí, que hay un espacio para ellos donde no hay juicio porque hemos estado allí y hemos recorrido este camino”.

Luego del lanzamiento, los servicios se llevarán a cabo todos los sábados de 7 a 8:30 pm en el mismo lugar.

Para obtener más información, consulte el sitio web de Day One Recovery Church.

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