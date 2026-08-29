Tarjeta de partido WWE NXT Heatwave 2026, vista previa y predicciones

WWE NXT Heatwave culminará un día salvaje de lucha libre profesional el domingo.

Cuatro partidos de campeonato y un partido de sumisión se presentarán en la cartelera mientras Heatwave se lleva a cabo en el Bert Ogden Arena en Edinburg, Texas.

El evento marca el primer combate individual para el recién llegado Zilla Fatu, quien irrumpió en la escena de NXT a principios de este mes. Fatu inmediatamente persiguió al campeón de NXT Tony D’Angelo y se vio envuelto en una lucha fatal a cuatro bandas con el título en juego.

Es una de las coincidencias más destacadas de la tarjeta. Lea a continuación para ver la cartelera completa, una vista previa y predicciones.

COBERTURA COMPLETA DE LUCHA PROFESIONAL EN OUTKICK

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Jaida Parker vs Nattie en un combate de sumisión

Es una estrella en ascenso versus una leyenda. Nattie retó a Jaida Parker a una lucha de sumisión para Heatwave cuando su rivalidad subió de nivel. Parker tendrá la oportunidad de demostrarle a Nattie y al resto del Universo WWE que ella es quien dice ser. Nattie tiene la oportunidad de seguir demostrando por qué es la “leyenda discreta” que cambia continuamente las reglas del juego en este deporte.

Predicción: Parker hace todo lo posible.

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Myles Borne (c) y Tavion Heights contra Brad Baylor y Ricky Smokes por el Campeonato en Parejas de NXT

Va a ser una noche larga para Myles Borne mientras se ocupa del Vanity Project. Primero, forma equipo con Tavion Heights para enfrentarse a Brad Baylor y Ricky Smokes. Borne y Heights solo han retenido los títulos en parejas durante tres semanas después de ganarlos contra Baylor y Smokes a principios de este mes.

Predicción: Borne y Heights aguantan para ganar los títulos en parejas.

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Myles Borne (c) vs.Jackson Drake por el Campeonato Norteamericano NXT

No pasará mucho tiempo antes de que Borne esté en otra pelea con otro miembro de Vanity Project. Jackson Drake busca su oportunidad por el oro de NXT en esta lucha por el Campeonato Norteamericano. Drake venció a Shiloh Hill con la ayuda de Naraku para ganarse la oportunidad por el título. Es posible que Brad Baylor y Ricky Smokes no puedan derrotar a Borne, pero podría terminar siendo la noche de Drake.

Predicción: Jackson Drake captura el título

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Zaria (c) vs. Wren Sinclar (c) vs. Kali Armstrong por el Campeonato Femenil NXT para unificar el Campeonato Femenil de Velocidad WWE

NXT está unificando el Campeonato Norteamericano Femenil y el Campeonato Femenil de Velocidad WWE. Pero hay un comodín: Kali Armstrong. La ex campeona femenina de Evolve tiene su primera oportunidad de ganar el oro. Será una batalla cuesta arriba ya que Zaria es una campeona digna y Sinclair ha demostrado mucho en el ring durante el último año. ¿Llegarán a su fin dos reinados?

Predicción: Kali Armstrong tiene una noche para ella misma

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Kendal Gray (c) vs. Kelani Jordan por el Campeonato Femenil NXT

Kendal Gray y Kelani Jordan podrían estar en el roster principal en este momento y poder nadar con los tiburones. Por ahora, el Campeonato Femenil NXT está en juego cuando Gray se enfrente a Jordan. Gray tiene un cohete atado a su espalda desde que vino de Evolve. Jordan se ha quejado últimamente de no tener las oportunidades adecuadas en NXT. Jordan tiene una ligera ventaja ya que Gray llega al partido con una lesión en el oído. Jordan es lo suficientemente inteligente como para usar eso a su favor en este.

Predicción: Gray gana esta en una batalla muy reñida.

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Tony D’Angelo (c) contra Grayson Waller contra Cruz Montana contra Zilla Fatu por el Campeonato NXT

Viejo NXT, nuevo NXT, un recién llegado, una cara vieja: no importa. Tony D’Angelo ha derribado a todos desde que regresó a la programación de NXT. Ahora lidera la división masculina como campeón, pero tiene una gran tarea por delante. Grayson Waller está tan hambriento como siempre. Cruz Montana tiene el impulso de su lado. Zilla Fatu busca hacer historia. D’Angelo ha mantenido el Campeonato NXT durante casi 150 días. Es el más largo campeón reinante desde Oba Femi en 2025. ¿Podrían los fans de WWE ver una sorpresa para acabar con Heatwave?

Predicción: Zilla Fatu gana el título en su primer combate individual en NXT.

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como mirar

WWE NXT Heatwave comienza a las 3 p.m. ET y se podrá ver por CW Network en Estados Unidos.