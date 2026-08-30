Filis 4-2 Angelinos (30 de agosto de 2026) Resumen del juego – ESPN (Reino Unido)

ANAHEIM, California — — Kyle Schwarber conectó un sencillo productor de la ventaja y Trea Turner tuvo un sencillo de dos carreras en una décima entrada de tres carreras en la victoria de los Filis de Filadelfia por 4-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles el sábado por la noche.

El cerrador de los Filis, Jhoan Durán (2-4), lanzó el noveno inning sin permitir carreras y permitió una carrera sucia en el décimo, mientras Filadelfia ganaba por duodécima vez en 14 juegos. Los Angelinos han perdido seis partidos seguidos.

La parte alta de la décima comenzó con el corredor automático Brandon Marsh siendo eliminado en tercera con un roletazo de JT Realmuto para cortar al relevista de los Angelinos Trevor Martin (0-1). Justin Crawford conectó sencillo, llevando a Realmuto a tercera.

Schwarber conectó un sencillo productor entre el jardín izquierdo y el central para una ventaja de 2-1, Crawford tomó la tercera y Schwarber la segunda en el tiro. Turner evitó un roletazo por el lado derecho de un cuadro interior para un sencillo de dos carreras y una ventaja de 4-1.

El campocorto de los Angelinos, Zach Neto, coronó un turno al bate de 12 lanzamientos en el octavo con un jonrón solitario ante el relevista de los Filis, Jonathan Bowlan, empatando el marcador 1-1 y rompiendo una serie de 30 entradas consecutivas sin un hit de extrabase para los Angelinos.

El jonrón número 23 de Neto arruinó un excelente comienzo del zurdo de los Filis, Cristopher Sánchez, quien permitió dos hits, ponchó a ocho (llevando su total de temporada a 202) y dio una base por bolas en siete entradas para reducir su efectividad a 2.52.

Los Filis desperdiciaron una oportunidad de aprovechar una ventaja de 1-0 en la octava, una entrada que comenzó con un sencillo de Turner, una base robada y una base por bolas de Harper. Turner fue atrapado en la bolsa de segunda base y eliminado.

Harper tomó segunda y tercera con un lanzamiento descontrolado, pero Luis Arráez conectó rodado a primera, Harper aguantó. Harper fue declarado seguro en un atrevido robo de home ante Martin, pero la decisión fue anulada en la repetición, poniendo fin a la entrada.

El abridor de los Angelinos, Ryan Johnson, logró permitir una carrera en cinco entradas a pesar de conceder cuatro de sus cinco bases por bolas y realizar 60 de sus 88 lanzamientos en las dos primeras entradas. Los Filis tomaron una ventaja de 1-0 en el segundo cuando Alex Bohm conectó un sencillo, Bryson Stott recibió base por bolas y Marsh conectó un sencillo productor.

A continuación

El LD de los Filis Zack Wheeler (10-5, 3.40 de efectividad) se enfrentaría al LZ de los Angelinos Yusei Kikuchi (0-4, 6.25) el domingo en la final de la serie.

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