La Bolmaro Manía se apodera de Argentina: “Un arma que ha vuelto a dominar” – Sportando

Argentina está cada vez más entusiasmada con Leandro Bolmaro. Tras la victoria sobre Puerto Rico, que efectivamente aseguró la clasificación de Argentina para la Copa Mundial FIBA ​​2027, Baloncesto Plus publicó un análisis del jugador del Olimpia Milano, describiéndolo como “un arma que ha vuelto a dominar en Argentina”.

El artículo destaca cómo se esperaba con impaciencia el regreso de Bolmaro a la selección nacional desde la derrota de Argentina ante Chile en febrero de 2024. A lo largo de los tres partidos jugados entre las ventanas de junio y agosto, el lateral no solo regresó al equipo de Pablo Prigioni, sino que rápidamente mostró su desarrollo, emergiendo como un líder en la cancha.

Contra Uruguay, Baloncesto Plus Como señala Bolmaro, ya era un jugador clave, asumiendo la responsabilidad en situaciones de uno contra uno y anotando 13 de sus 22 puntos durante el tercer cuarto en Montevideo. Contra Panamá volvió a ser decisivo, esta vez contribuyendo también como mediapunta con 13 puntos y seis asistencias.

Su siguiente paso fue contra Puerto Rico. Bolmaro terminó con 19 puntos y cuatro asistencias, logrando su mayor impacto en la segunda mitad, cuando anotó 14 puntos en los últimos 20 minutos. Fue un impacto directo de un jugador que ahora parece plenamente consciente de su importancia dentro de la selección.

El análisis argentino también destaca el desarrollo técnico y la integridad general de Bolmaro: su capacidad para derribar defensas en situaciones uno contra uno, su atletismo al atacar el aro, su juego de media distancia y su notable mejora como amenaza de tres puntos. De acuerdo a Baloncesto Plusha disparado un 78% desde la distancia de tres puntos en sus apariciones recientes, con un promedio de tres intentos por partido.

Sin embargo, lo más interesante es su defensa. Bolmaro es identificado, junto a Facundo Campazzo, como uno de los líderes defensivos de Argentina. Después de ser nombrado el mejor defensor de la liga italiana, ha mantenido ese nivel con la selección nacional, enfrentándose frecuentemente al mejor anotador del oponente y al mismo tiempo teniendo un impacto en las rotaciones de ayuda-defensa.

Ante Puerto Rico, el detalle estadístico más fuerte fueron sus tres bloqueos. El número refleja su presencia, instintos, atletismo y capacidad para impactar el juego más allá del balón, al mismo tiempo que brinda energía a todo el equipo.

La valoración final es clara: Baloncesto Plus Se ve a un Bolmaro maduro, plenamente consciente de sus capacidades y de la importancia que puede tener en el liderazgo de Argentina. Ahora es capaz de darle a la selección nacional el impacto bidireccional y la chispa ofensiva que necesita.