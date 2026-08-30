Voluntarios rescatan a un escalador varado en una pequeña cornisa en la Sierra Nevada de California

LAGOS MAMMOTH, California. – Los voluntarios llevaron a cabo una operación de más de 15 horas para rescatar a un hombre que se salió de la ruta en Sierra Nevada y quedó varado en una pequeña cornisa, dijo el Equipo de Búsqueda y Rescate del Sheriff del Condado de Mono.

Un equipo de cuatro personas llevó a cabo el rescate el fin de semana pasado cerca de Mammoth Lakes, California, en un precario barranco. El desafío surgió al no tener tiempo que perder con miles de pies de exposición vertical debajo, dijo el portavoz del equipo Mitchell Quiring.

El escalador varado sólo tenía un pie completamente sobre la cornisa de 15 centímetros (6 pulgadas) y estaba sacudiendo las piernas y cambiándolas para no cansarse, dijo Quiring, quien era parte del equipo de rescate.

“Es casi seguro que cualquier caída sería fatal”, escribió el equipo en su página de Facebook.

Quiring dijo que le da crédito al escalador, Rob Martin, por tener la fuerza y ​​las ganas de vivir.

â€”Él no iba a darse por vencido. Iba a presionar hasta que hubiera una solución”, dijo Quiring. “Es para lo que entrenamos, por lo que hay mucha confianza en apoyarse en eso”.

El grupo de voluntarios lleva mucho tiempo entrenándose para realizar rescates técnicos. Los rescatistas se encuentran entre los enviados por la Oficina del Sheriff del condado de Mono en Sierra Nevada, a unas 200 millas (322 kilómetros) al este de San Francisco.

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