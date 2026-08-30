Tormenta en el parque, estabilidad en el ranking: Pajari sigue líder en Paraguay

Sami Pajari, líder anoche del Rally de Paraguay con 11″9, amplió su ventaja a lo largo de esta segunda jornada. Ha demostrado un gran dominio para alcanzar un margen de 24″1 sobre su más inmediato perseguidor, Hayden Paddon, sólido ante una competencia diezmada en gran medida desde el principio. Primeras ofertas especiales del fin de semana.

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Después de la acumulación de problemas con los neumáticos ayer, el sábado se desató una terrible tormenta. El parque de asistencia apenas despertaba cuando fue azotado por fuertes vientos cargados de lluvia y granizo. Los daños fueron numerosos, especialmente en las estructuras de los equipos pequeños, incluido M-Sport, que tuvo que reinstalar su zona de asistencia en una tienda alquilada para la ocasión.

Sorprendentemente, las etapas prácticamente se salvaron, con la única excepción de Trinidad, donde quedaron algunos rastros de humedad. Por lo tanto, las previsiones que predecían fuertes lluvias habían animado innecesariamente a los equipos a ajustar los coches a las carreteras mojadas.

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Si bien las condiciones de agarre en constante cambio seguían siendo complicadas de manejar para los pilotos, las temperaturas más frías redujeron el riesgo de delaminaciones y pinchazos, y la estabilidad de la clasificación se sintió directamente.

Puede que Pajari haya perdido parte de su alerón trasero en el TC11 después de caer en una zanja, pero regresó al parque de asistencia al mediodía con una cómoda ventaja de 22,8″ sobre Paddon, que valientemente mantuvo su lugar pero luchó por recuperar la velocidad y las sensaciones que había tenido el viernes.

El finlandés sufrió otro susto al salirse de la carretera a primera hora de la tarde. Aún así lo hizo mejor que su oponente en este TC13 y mantuvo la calma mientras la gestión de los neumáticos se volvía cada vez más decisiva.

Hayden Paddon conserva el segundo puesto esta noche. Foto : Hyundai Motorsport

“La tarde fue bastante emocionante, aunque las condiciones eran más sencillas. Todavía encontramos algunas pequeñas dificultades aquí y allá. Las condiciones cambian mucho, por lo que tenemos que reaccionar rápidamente”, explicó Sami Pajari, ahora cerca de una tercera victoria consecutiva tras las obtenidas en Estonia y Finlandia.

“Es genial y tengo que estar feliz de estar en cabeza, pero todavía veo muchas cosas que pueden salir mal. En Finlandia o Estonia, una ventaja de 25 segundos sería sólida, pero aquí, todo lo que se necesita es una etapa en malas condiciones para cometer fácilmente un pequeño error”.

“No sé exactamente cuál es el último pronóstico para el domingo, pero esperamos lluvia. Queda por ver dónde, cuándo y cuánto. Ya veremos”.

Fourmaux vuelve fuerte sobre Evans y apunta al podio

Elfyn Evans, ganador de la primera especial del día, ha demostrado la mayor regularidad ya que esta tarde se encuentra exactamente igual detrás de Sami Pajari que ayer. Su lugar en el podio, sin embargo, pende de un hilo, amenazado por un Adrien Fourmaux sobreexcitado.

El francés volvió a confirmarse como el mejor del día, con cinco rasguños en su haber. Esta tarde, su retraso respecto al líder se ha reducido a menos de un minuto y, sobre todo, sólo está 3″3 por delante del líder del campeonato, ayudado por una sorprendente mala actuación de Evans en la súper especial que cerró el día y que recortó por sí sola 9″8 el pequeño margen del galés.

“Estoy muy orgulloso y tengo que aceptar que estoy luchando contra el líder del campeonato. Así que fue muy agradable recuperarle, creo, 49 segundos, cuando sólo cometí un error”, dijo Fourmaux, refiriéndose a una pequeña intersección perdida en la SS16.

“Obviamente tenemos un coche realmente bueno para estas condiciones y los reglajes me han ayudado mucho. Anoche cambiamos algo en previsión de la lluvia, pero en realidad me vino muy bien en seco, así que mantuve esos reglajes para la tarde”.añadió el conductor de Hyundai. Su objetivo para mañanaA?A“Tercer lugar, o mejor”.

Adrien Fourmaux se lanza sobre Elfyn Evans para subir al podio. Foto: McKlein Photography / LAT Images vía Getty Images

Elfyn Evans admitió no haber logrado encontrar el ritmo necesario para competir con el francés. “Adrien tuvo un gran día y parece que fuimos demasiado cuidadosos. No pude encontrar la velocidad tan fácilmente. Eso hará que mañana sea interesante”. at-il dÃ©clarÃ©.

En las carreteras secas del día, el piloto de M-Sport Josh McErlean tuvo problemas para controlar su Puma, ajustado esta mañana para la lluvia, pero logró mantener a raya a Oliver Solberg durante mucho tiempo para conservar la quinta posición. El irlandés finalmente quedó atrapado en la súper especial después de que un deslizamiento lo hiciera chocar contra un panel publicitario, y esta tarde está a 6,3″ del piloto de Toyota.

El piloto local Diego Domínguez es séptimo en la general y lidera el WRC2A–Ay esto a pesar de que pasó parte de la mañana conduciendo sin gafas después de haberlas olvidado accidentalmente en el techo de su coche.A!AFue necesario todo el ingenio de su mujer para conseguirle un par de repuesto en una óptica durante la asistencia del mediodía.A!

Jon Armstrong subió al octavo lugar y está por delante de otros pilotos de WRC2 esta noche, Gus Greensmith y Fau Zaldívar, que completan el top 10. En cuanto a los tres pilotos de Rally1 que se retiraron ayer, están realmente reiniciados e intentarán aspirar a puntos en el Super Sunday y el Power Stage del domingo. Este es especialmente el caso de Sébastien Ogier, que hoy ha ganado dos especiales.

Ya sólo quedan cinco especiales en el programa de esta jornada, que se ha reducido ligeramente a 66,35 km y sigue amenazado por la lluvia.

Rally de Paraguay – Clasificación tras el TC17

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– El equipo de Motorsport.com