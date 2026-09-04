Rally Paraguay 2026: TC9- Evans Scratch

REFLEJOS

Sobre terreno completamente seco, las diferencias esta mañana son pequeñas y los pilotos han podido rodar en buenas condiciones, sin correr el riesgo de pinchar.

Elfyn Evans, autor del scratch, todavía le saca cinco segundos a Hayden Paddon, pero se mantiene a cuarenta segundos de él en la general. Por su parte, Sami Pajari empezó bien esta jornada con el tercer tiempo.

Por temor a la lluvia, todos los pilotos de Rally1 optaron por la “configuración de lluvia”.

En WRC2, Diego Domínguez administró bien su ventaja frente a Gus Greensmith, frenado por un problema de frenos. En WRC3, Ghjuvanni Rossi se vio obligado a retirarse debido a un problema mecánico en su Ford Fiesta Rally3.

En la salida de esta mañana, Sami Pajari lidera la general por delante de Hayden Paddon y Elfyn Evans.

Esta primera especial del segundo día repite exactamente el recorrido del año pasado, aunque 100 metros menos.

TEXTO EN VIVO

REACCIONES DEL CONDUCTOR

Todos con seis neumáticos blandos esta mañana.

katsuta

11:22.7 Primero, gracias al equipo por arreglar el auto. Está muy seco, pero también muy resbaladizo, especialmente al frenar. A veces la carretera es muy suave y no hay agarre. Neuville

11:23.7 Hoy vamos sin objetivos. Quizás podamos trabajar en el coche para prepararnos para las condiciones de mañana. Por el momento está seco, lo cual es sorprendente. Ogier

11:14.6 Sólo queremos montar. Ayer también fuimos los más rápidos en comparación con los demás, pero los neumáticos no aguantaron. solberg

11:18.3 Claramente tengo una configuración muy orientada a la lluvia. No está tan mal, sólo estamos esperando que llueva. McLearn

11:27.1 Tomamos una configuración realmente flexible cuando vimos el clima en el parque. Fourmaux

11:12.5 Probablemente sea la etapa más sencilla del fin de semana. Viajamos con la configuración de lluvia, pero está bien. Veremos qué pasa cuando llegue la lluvia. evans

11:12.1 No sentí que fuera nuestro mejor especial. No creo que le hayamos sacado el máximo provecho, pero estaba lo suficientemente limpio. Paddón

11:17.2 Es otro día largo y sucederán muchas cosas. Esta etapa se ha desarrollado en seco, pero creo que es la calma antes de la tormenta. Domínguez Muy, muy seco. Fue bueno, muy agradable. Puede que tengamos un escenario demasiado flexible, pero vamos a cambiar las cosas. Cerámica No estuvo mal. Estaba mucho más resbaladizo de lo que esperaba; no fue tan fácil. Fue bastante decente.

PRÓXIMO ESPECIAL : SS10- Bella Vista Sur 1 (10,95 km) a partir de las 14:12 h. (sábado 29 de agosto de 2026)