Gray Media y RAJ Sports lanzan Rose City SportsNet

PORTLAND Ore. (KPTV) – Estamos cambiando la cara de la transmisión de deportes en todo el noroeste del Pacífico.

Prepárate para una nueva red local con una visión audaz del deporte, donde las mujeres lideran.

FOX 12 Plus pronto se convertirá en Rose City SportsNet.

¿Qué es Rose City SportsNet?

Rose City Sportsnet es el hogar de transmisión oficial de Portland Fire y Portland Thorns y ofrece juegos en vivo, programación original y las historias que dan forma al futuro del juego.

Construida en Portland y lanzada a través de una colaboración entre Gray Media y RAJ Sports, la red amplía la visibilidad en el cambiante panorama deportivo con los deportes femeninos a la cabeza.

Deportes de la ciudad de Rose. Donde las mujeres lideran.

Rose City SportsNet (RCSN) es una red de deportes premium con sede en Portland, Rose City, que ofrece juegos en vivo gratis, programación de estudio y narraciones originales que conectan a los fanáticos con los atletas y equipos que dan forma al futuro de los deportes.

RCSN, que actúa como sede de transmisión oficial de Portland Fire y Portland Thorns, amplía la visibilidad en todo el panorama deportivo en evolución, con el atletismo femenino a la cabeza.

¿Por qué ahora?

â€œExiste una demanda innegable de deportes femeninos y durante demasiado tiempo el acceso no ha seguido el ritmo de ese crecimiento. Rose City SportsNet está diseñado intencionalmente para crear un hogar consistente y premium para estos atletas y equipos, al mismo tiempo que establece un nuevo estándar sobre cómo se pueden ver, valorar y experimentar los deportes femeninos”.

El lanzamiento de RCSN coincide con el primer partido de pretemporada del Portland Fire el 29 de abril contra las Seattle Storm en el regreso del equipo a la WNBA. RCSN transmitirá el juego, junto con un calendario selecto de juegos adicionales del Portland Fire. Simultáneamente, el partido de los Portland Thorns contra el San Diego Wave se transmitirá por KPTV FOX 12 con una retransmisión que seguirá inmediatamente en RCSN después del partido del Fire.

“Rose City SportsNet refleja lo que Portland representa: resiliencia, creatividad e impulso, y llega en un momento en que los deportes femeninos están liderando la evolución del atletismo. Estamos orgullosos de presentar una red que eleva a los atletas y equipos a través de una cobertura premium y una conexión comunitaria significativa”.

RCSN es la última inversión de RAJ Sports en Portland, desarrollada en colaboración con Gray Media, y refuerza la posición de la ciudad como epicentro mundial del deporte femenino. En conjunto, estos esfuerzos reflejan un compromiso a largo plazo para hacer crecer el fútbol femenino a través de una mayor visibilidad, infraestructura y participación de los fanáticos durante todo el año.

â€œRose City SportsNet es el primer paso de su tipo, pero lo que es mÃ¡s importante, es sustentable. Existe una demanda real de deportes femeninos y esto nos brinda un modelo que satisface esa demanda con acceso constante y valor a largo plazo. Es bueno para nuestros equipos, nuestros socios y la comunidad de Portland en general”.

como mirar

La cobertura previa al juego del Fire del 29 de abril comenzará a las 6:30 p. m. PCT, seguida del inicio del juego a las 7 p. m. PCT con Fire Courtside Live at the Half. Los juegos serán seguidos por el programa Fire Courtside Live Postgame. Para los Thorns, la cobertura del partido comienza a las 7 p.m. en KPTV FOX 12.

Los fanáticos pueden encontrar Rose City SportsNet™ en la misma posición del canal que actualmente alberga KPDX FOX 12 PLUS: por aire en 49.1 y en la mayoría de los sistemas de cable locales, 13 o 713 (o un clic desde KPTV, FOX12 Oregon).

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