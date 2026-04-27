Lexie Brown Habla Entre Rumores Que la Vinculan a Klay Thompson Después de Romper con Megan Thee Stallion

Lexie Brown se está distanciando del chisme en línea ante los rumores que la vinculan a Klay Thompson, a quien Megan Thee Stallion recientemente acusó de engañarla.

En una publicación del domingo (26 de abril) en Instagram Stories, la estrella de la WNBA escribió: “He visto lo que se dice en línea, y quiero dejar claro que nada de eso es verdad”.

“Soy ajena a esta situación”, continuó. “Esta semana marca el comienzo de una temporada importante y emocionante para mí, y mi enfoque está completamente en eso”.

En el momento de la publicación, no está claro de dónde provienen las especulaciones que vinculan a Thompson con Brown. Una persona en X afirmó que la jugadora de Seattle Storm había compartido capturas de pantalla de mensajes incriminatorios entre ella y el jugador de la NBA en su Historia privada, pero Billboard no pudo verificarlo. Billboard ha contactado a Thompson para obtener comentarios.

La declaración de Brown llega un día después de que Meg llamara a Thompson -con quien salió durante poco menos de un año- por su comportamiento, escribiendo en Instagram Stories: “Engañándome, teniéndome alrededor de toda tu familia actuando como si viviéramos juntos… te entró ‘miedo'”.

La estrella del hip-hop también acusó al atleta de los Dallas Mavericks de tener “horribles cambios de humor y maltrato hacia mí durante [su] temporada de baloncesto”, agregando, “¿Ahora no sabes si puedes ser ‘monógamo’?”.

En una declaración compartida con Billboard poco después, Meg confirmó que había “tomado la decisión de terminar” las cosas con Thompson. “La confianza, la fidelidad y el respeto son innegociables para mí en una relación, y cuando esos valores se comprometen, no hay un camino real hacia adelante”, continuó.

La ruptura sorprendió a los fanáticos, ya que la exitosa cantante parecía estar muy enamorada de Thompson en los meses previos a la separación. Después de comenzar a salir en verano de 2025, los ex ahora a menudo compartían videos dulces juntos, como Meg filmando su rutina de entrenamiento en pareja (ahora eliminada) en un punto. Al hacer su debut juntos en la alfombra roja en julio en la Gala de la Fundación Pete & Thomas de la música, ella le dijo a Page Six: “Nunca he salido con alguien tan amable. Esta es mi primera relación en la que he estado con alguien que es genuinamente una persona agradable, y él me hace genuinamente feliz”.

[Contexto: Lexie Brown es una estrella de la WNBA y Klay Thompson es un jugador de la NBA. Megan Thee Stallion es una famosa rapera.] [Verificación de datos: La información proviene de publicaciones en Instagram Stories y declaraciones compartidas con Billboard.]