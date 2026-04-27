Imagen capturada de un video publicado en Telegram por el Ministerio de Defensa de Rusia el 14 de abril de 2026. El video muestra a un equipo de soldados preparando un Molniya-2 para apuntar a posiciones ucranianas en la región de Kharkiv. Los drones y los sistemas contra drones han desempeñado un papel central en el campo de batalla de Rusia-Ucrania. Actualmente, Rusia está aumentando su uso de drones debido a las restricciones en la artillería, que tradicionalmente ha sido el componente principal de sus operaciones. Mientras tanto, las defensas contra drones ucranianas han aumentado y se han vuelto cada vez más efectivas, en parte por el uso generalizado de drones interceptores. En respuesta, Rusia ha intensificado su producción y uso del dron Molniya-2. Junto con su bajo costo, el sistema incorpora una serie de características simples y de baja tecnología que le permiten operar de manera más efectiva contra estas defensas.

El dron Molniya-2 es un sistema no tripulado de alas fijas ruso diseñado como una plataforma de bajo costo y fácil de producir en masa para misiones de ataque y reconocimiento. Desarrollado por Atlant Aero, está construido con materiales económicos como espuma, contrachapado, plástico y compuestos ligeros, con informes que indican un costo por unidad tan bajo como $ 300. El dron tiene una envergadura de 1.5 metros y capacidad de carga de 5 kg. Está propulsado por motores eléctricos, con una velocidad máxima de aproximadamente 120 km/h, una autonomía de aproximadamente 40 minutos y un alcance de entre 40 y 60 km dependiendo de la configuración. Las primeras versiones usaban un solo motor y cámaras de estilo FPV para la guía terminal, mientras que las variantes más nuevas introducen motores gemelos, una fuselaje rediseñado y aviónica mejorada para mejorar el rendimiento y la flexibilidad de la carga útil.

El Molniya-2 está diseñado para un montaje descentralizado y un despliegue rápido cerca del frente de batalla. En su estado desmontado, el dron cabe en mochilas para un transporte fácil al sitio de lanzamiento. Una vez allí, un equipo de lanzamiento de tres personas ensambla la estructura del aire, coloca las alas, instala los sistemas de propulsión y control, e integra la carga útil. Normalmente lanzan el dron usando un lanzamiento neumático, luego entregan el control a un operador utilizando entradas de estilo FPV. El sistema está construido para un empleo masivo, lo que permite a los equipos lanzar grandes cantidades de drones en un corto período de tiempo.

Desde su introducción en 2024, la plataforma Molniya ha evolucionado hacia varias variantes que admiten diferentes conjuntos de misiones. La variante estándar de ataque funciona como un dron de ataque de un solo sentido, transportando cabezas explosivas como cargas en forma, minas anticarro y cargas incendiarias. La variante de reconocimiento Molniya-2R reemplaza la cabeza explosiva con sensores ópticos estabilizados y computación a bordo para vigilancia e identificación de objetivos. Otra adaptación incluye una configuración diseñada para transportar y liberar drones más pequeños cerca del área objetivo, extendiendo su rango efectivo. Estas variantes se observan regularmente en el campo de batalla, con un aumento significativo de su uso en los últimos meses.

Ucrania emplea una defensa contra drones en capas que combina sistemas cinéticos, que destruyen físicamente los drones, y sistemas no cinéticos, que los interrumpen o deshabilitan electrónicamente. Las medidas no cinéticas dependen en gran medida de la guerra electrónica para romper el enlace entre un dron y su operador. Estos drones suelen ser controlados sobre bandas de frecuencia de radio específicas, con la señal debilitándose a medida que viaja desde el controlador hasta la aeronave. Para interferir en este enlace, los sistemas de guerra electrónica transmiten en la misma banda de frecuencia y entregan una señal más fuerte en el receptor del dron, abrumando la señal de control original. Cuando es eficaz, esto impide que el dron reciba órdenes, interrumpiendo su vuelo o forzándolo a entrar en un modo de seguridad.

Si bien algunas variantes de Molniya-2 utilizan cables de fibra óptica para transmitir señales de control, lo que efectivamente los hace resistentes a la interferencia, este enfoque es más costoso y reduce la capacidad de carga útil. Como resultado, se ha informado que Rusia ha adoptado un método más simple para limitar la efectividad de la guerra electrónica ucraniana. En lugar de operar en una sola frecuencia, los drones Molniya-2 están configurados para usar una gama de bandas de frecuencia. Grandes cantidades de drones están distribuidos en todo el espectro, de modo que solo un pequeño porcentaje opera en cualquier banda. Los operadores rusos también seleccionan frecuencias que no están siendo interferidas activamente. Los sistemas de guerra electrónica ucranianos emiten señales fuertes y detectables al transmitir, lo que deja claro qué bandas de frecuencia están siendo atacadas.

Esto crea un desafío de escala para las defensas ucranianas. Para contrarrestar drones operando en muchas frecuencias, los sistemas de interferencia deben cubrir una parte más amplia del espectro. A medida que la potencia de interferencia se distribuye en más bandas, la fuerza de la señal en cualquier banda disminuye, reduciendo el alcance efectivo. Mantener una cobertura efectiva en un amplio espectro requiere significativamente más potencia y coordinación.

Ucrania también emplea una mezcla de defensas cinéticas en el borde táctico, combinando sistemas basados en tierra con una creciente dependencia de drones interceptores. Sistemas como el Gepard y Skynex se utilizan contra drones de vuelo bajo, apoyados por sistemas portátiles como el FIM-92 Stinger. Las ametralladoras pesadas proporcionan protección local, mientras que los rifles con balas fragmentarias y escopetas se utilizan a muy corta distancia. Más recientemente, Ucrania ha recurrido cada vez más a drones interceptores FPV, como los desarrollados por el colectivo Wild Hornets, que persiguen y destruyen drones entrantes en vuelo.

El Molniya-2 opera de manera diferente a los drones FPV cuadricópteros pequeños y a los drones bombarderos para los que las defensas basadas en tierra están diseñadas principalmente para derrotar. Como sistema de alas fijas, vuela a unos 90-120 km/h y opera desde altitudes bajas hasta varios cientos de metros, lo que reduce la efectividad del fuego de armas ligeras y limita las ventanas de combate. Su alcance le permite ser lanzado desde posiciones más profundas, y a menudo se utiliza contra objetivos de menor valor o distribuidos que carecen de cobertura de defensa aérea dedicada. En este entorno, los drones interceptores representan la principal amenaza.

Según un milblogger ruso, los operadores de Molniya-2 han adoptado una serie de tácticas simples para reducir la efectividad de los drones interceptores ucranianos. Los vuelos siguen rutas indirectas para evitar posiciones defensivas conocidas, y las rutas varían para evitar la detección de patrones. La altitud de vuelo se ajusta a lo largo de la misión, generalmente manteniéndose baja antes de subir cerca del objetivo. En la fase terminal, los operadores introducen maniobras erráticas y no lineales para complicar la interceptación. También evitan volar sobre líneas de árboles o áreas pobladas donde los observadores puedan informar movimiento. El camuflaje reduce aún más la detección. Las superficies superiores están pintadas para combinar con el terreno, mientras que la parte inferior se mantiene clara para mezclarse con el cielo. Esto reduce la visibilidad desde arriba y abajo, lo que dificulta que los drones interceptores detecten y rastreen el Molniya-2.

Ucrania necesitará seguir adaptando tanto sus defensas de guerra electrónica como cinéticas para contrarrestar sistemas como el Molniya-2. Un milblogger ucraniano sugirió que Ucrania debería implementar capacidades similares al sistema Shtora ruso, que interrumpe la transmisión de video del dron, degradando la capacidad del operador para guiarlo en la fase terminal. Ucrania está trabajando para desarrollar tales sistemas, pero son difíciles de implementar, requiriendo acceso visual directo al operador y suficiente potencia para interferir a distancia.

Las defensas cinéticas también deberán evolucionar, especialmente mediante un mayor despliegue de drones interceptores a nivel táctico. Los drones interceptores siguen siendo cruciales para esta defensa, aunque es probable que se requieran ajustes en tácticas, sensores y perfiles de compromiso para mejorar su efectividad contra el Molniya-2. Los sistemas basados en tierra también deberán adaptarse para abordar mejor los drones pequeños de alta velocidad y altitud.

En la batalla por la supremacía de los drones contra los sistemas contra drones, ambos lados se han centrado principalmente en implementar capacidades cada vez más avanzadas, aprovechando en gran medida la tecnología comercial. El dron Molniya-2 refleja un enfoque diferente. En lugar de depender de la tecnología, utiliza un diseño de bajo costo junto con tácticas simples y adaptables para sortear las defensas ucranianas. Esto es adecuado para una guerra de desgaste, donde el costo, la escala y la velocidad de adaptación importan tanto como el rendimiento. A medida que la guerra continúa, Rusia y Ucrania aumentarán cada vez más la prioridad de sistemas de bajo costo, iteración rápida y tácticas prácticas sobre soluciones más complejas.