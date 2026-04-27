Salah haciendo todo lo posible para participar en la despedida de Anfield, dice Van Dijk

Salah haciendo todo lo posible para participar en la despedida de Anfield,...

Virgil van Dijk expresó que Mohamed Salah está haciendo todo lo posible para terminar su carrera en el Liverpool con un adiós en Anfield, a pesar de haber sufrido una lesión en el tendón de la corva.

Salah fue reemplazado por Jeremie Frimpong en el minuto 59 de la victoria 3-1 del Liverpool sobre el Crystal Palace el sábado, después de estirarse incómodamente por el balón en el borde del área.

El egipcio abandonó el campo bajo una ovación y parecía absorber hasta el último segundo de aplausos mientras se alejaba lentamente del campo y hacia el túnel.

Liverpool está a la espera de los resultados del escáner para determinar la extensión del daño, aunque existe la posibilidad de que la victoria de los Reds sobre el Palace haya sido el último partido de Salah para el club.

Sería un final decepcionante para la etapa del jugador de 33 años en Merseyside, habiendo anunciado que pondría fin a su exitoso periodo de nueve años en el Liverpool al final de la temporada.

Salah ha disputado 440 partidos en todas las competiciones para los Reds, anotando 257 goles y proporcionando 119 asistencias, además de ganar nueve títulos importantes, que incluyen dos títulos de la Premier League y la Champions League de 2018-19.

El último partido de liga del Liverpool se disputa contra el Brentford en Anfield el 24 de mayo, y Van Dijk dijo que incluso si Salah no pudiera participar en el partido, aún recibiría la despedida que su tiempo en el club merece.

“Sé que está haciendo todo lo posible para regresar al campo lo antes posible”, dijo Van Dijk.

“Si te lesionas en esta etapa de la temporada, especialmente en la situación en la que está, solo quedan dos partidos en casa más para él”.

“Es una combinación de sentimientos que pasan por tu mente. Esperemos que no sea mucho tiempo. Quizás esté de vuelta la próxima semana, quizás no. No tengo ni idea”.

“Igualmente recibirá la despedida. No creo que esa sea la cuestión en este momento, no deberíamos pensar demasiado adelante”.

“Conociendo a Mo, es un sanador rápido y con las personas adecuadas a su alrededor, veremos”.

En caso de que el telón ya se haya cerrado en el tiempo lleno de trofeos de Salah en el Liverpool, lo terminó de manera apropiada al marcar en el primer derbi de Merseyside en el estadio Hill Dickinson el 19 de abril.

En lo que fue su último partido contra el rival Everton, un juego que el Liverpool ganó 2-1 gracias al cabezazo del minuto 100 de Van Dijk, Salah igualó los nueve goles de Steven Gerrard para convertirse en el máximo goleador conjunto en los derbis de la Premier League en Merseyside.