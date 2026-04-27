Irán reabriría el Estrecho de Hormuz, pospondría conversaciones nucleares si EE. UU. levanta el bloqueo y termina la guerra: Informes

En esta foto proporcionada por U.S. Central Command, las fuerzas de los Estados Unidos patrullan el Mar Arábigo cerca de M/V Touska el 20 de abril de 2026, después de disparar contra el buque con bandera iraní que los Estados Unidos acusaron de intentar violar el bloqueo naval de los puertos iraníes cerca del Estrecho de Ormuz. Armada de los Estados Unidos | Getty Images

Irán ha ofrecido reabrir el Estrecho de Ormuz si los Estados Unidos levantan su bloqueo de los puertos iraníes y termina la guerra, a la vez que pospone las negociaciones sobre sus ambiciones nucleares para más adelante, informaron Axios y la Associated Press el lunes.

No está claro si el presidente Donald Trump, quien ha prometido no levantar el bloqueo hasta que se complete un acuerdo con Irán al “100%,” considerará la oferta reportada para poner fin a la guerra de dos meses.

El secretario de Estado Marco Rubio en una entrevista en Fox News el lunes por la mañana pareció enfriar cualquier propuesta iraní para despejar el estratégicamente vital estrecho.

“Lo que quieren decir con abrir el estrecho es, ‘Sí, el estrecho está abierto, siempre y cuando coordines con Irán, obtengas nuestra autorización, o te volamos y nos pagas,'” dijo Rubio, cuando le preguntaron sobre la afirmación de Trump el sábado de que Irán había enviado una oferta “mucho mejor.”

“Eso no es abrir el estrecho. Esos son pasajes internacionales. No pueden normalizar, ni podemos tolerar que intenten normalizar, un sistema en el que los iraníes decidan quién puede usar un paso marítimo internacional y cuánto tienes que pagarles para usarlo,” dijo Rubio.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que informará a los reporteros a la 1 p.m. ET.

La administración Trump ha insistido repetidamente en que el objetivo central del conflicto es evitar que Irán obtenga nunca un arma nuclear.

“Todo será insignificante en comparación con eso, si alguna vez les dieran un arma nuclear,” dijo Trump el sábado por la noche cuando habló con los reporteros en la Casa Blanca después de un tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

Pero los esfuerzos por una solución diplomática parecieron topar con un obstáculo repentino durante el fin de semana.

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