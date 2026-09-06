Muchos cambios de impulso pero ningún ganador en Argentina vs Australia en Mendoza – Americas Rugby News

Argentina y Australia empataron 28-28 el sábado. Jugado en Mendoza, el partido tuvo cambios de ritmo pero no hubo ganador. Después de que Australia ganó el primer partido de prueba 27-21 en San Salvador de Jujuy, el empate en Mendoza significa que los Wallabies obtuvieron oficialmente una primera victoria en una serie sobre Los Pumas en Argentina.

Los primeros minutos fueron equilibrados. Ambos equipos tuvieron buen balón pero las defensas se mantuvieron firmes. El punto muerto se rompió poco antes del final del primer cuarto. Wallabies NO. 8 y el capitán, Harry Wilson, salieron de un pick-and-go después de oleadas de incursiones de los Wallabies en la zona de try de los Pumas.

El impulso se mantuvo con los Wallabies. Además de volver a estar en lo profundo del territorio de Los Pumas, llegó una ventaja de un solo hombre con la tarjeta amarilla de James Doleman a Franco Molina luego de penales defensivos consecutivos. Luego, Australia se puso arriba 14-0 con un gol de Max Jorgensen.

El impulso pasó a Argentina en el minuto 33. Argentina estaba en ataque en lo profundo de la yarda 22 de los Wallabies y Jeremy Williams jugó el balón en la cancha. Recibió tarjeta amarilla. Lo que siguió fueron dos intentos rápidos para nivelar el marcador 14-14. Primero, irrumpió Pablo Matera. Segundo, a balón parado Ignacio Mendy marcó.

La segunda mitad comenzó con Australia nuevamente en cabeza. Fraser McReight continuó su excelente gira respaldando su intento en Jujuy al anotar nuevamente en Mendoza. Sin embargo, el impulso volvería a cambiar.

Argentina contraatacó ocho minutos después del gol de McReight. La presión de los delanteros culminó con Ignacio Ruiz cargando el balón para bajarlo en la línea de try. Con la conversión de Santiago Carreras el marcador volvió a nivelarse. Luego, nueve minutos después, Pablo Matera volvió a marcar al tocar el balón bajo los postes.

Los Pumas lideraban 28-21, pero el impulso cambió una vez más y los Wallabies recuperaron la ventaja. Dos pecados defensivos hicieron que Argentina perdiera a dos jugadores por tarjetas amarillas con un minuto de diferencia. Ambos fueron por nocauts intencionales y el segundo incluyó un try de penalti.

Un factor crítico en el partido como los diferentes impactos que tuvieron los respectivos reemplazos. El banquillo de Argentina demostró ser más afectivo. Esto resultó vital durante los nueve minutos en los que Los Pumas jugaron sin dos hombres.

Se acabó el tiempo cuando Argentina volvió a tener quince y tenían pelota. Los Wallabies, sin embargo, estaban dentro del Pumas 22 y los locales buscaban atacar. Los australianos se mantuvieron firmes y NicolÃ¡s Roger pateó el balón para conformarse con el empate.

Los Wallabies ahora centran su atención en Sudáfrica y Nueva Zelanda. Mientras tanto, el partido fue el último partido en casa de Los Pumas de 2026. El equipo de Felipe Contepomi jugará el próximo mes de noviembre contra Irlanda en Dublín. Será un partido por el Campeonato de Naciones y Contepomi tendrá acceso a muchos jugadores que no participaron en los partidos de prueba de julio a septiembre.

A

Australia recuperó el Trofeo Puma.

Argentina jugó con camisetas alternativas en lugar de los tradicionales aros blancos y celestes.

Australia permanece invicta con el nuevo entrenador Les Kiss. Los Wallabies derrotaron a Japón 35-32 en Osaka y 56-17 en Townsville, Australia y ganaron el fin de semana pasado 27-21 en Jujuy.

Efraín Elías hizo su primera titularidad con Los Pumas en su sexto partido de prueba con su país.

Facundo Cardozo debutó con Argentina. Es un jugador local del club Teqüe.

También debutó Mateo Soler. Es un Puma de segunda generación. Su padre, Facundo Soler, fue extremo de Pumas de 1996 a 2002.

Tom Wright jugó su partido número 50 con Australia.



ARGENTINA (28)

TRY – P Matera 2 (35, 63â€²), I Mendy (38â€²), I Ruiz (54â€²)

CON – S Carreras 4/4 (35â€², 39â€², 54â€², 64â€²)

YC – F Molina (26â€²), L Cinti (68â€²), S Carreras (69â€²)



Australia (28)

TRY – Wilson (19â€²), Jorgensen (27â€²), F McReight (46â€²), Try de penalti (69â€²)

CON: Lonergan 3/3 (20â€², 28â€², 47â€²), Sin patada (69â€²)

YC – J Williams (33â€²)

A



ARGENTINA

1 Boris Wenger, 2 Ignacio Ruiz, 3 Pedro Delgado, 4 EfraÃ­n ElÃ­as, 5 Franco Molina, 6 Pablo Matera (capt.), 7 Guido Petti (vice-capt.), 8 JoaquÃ­n Moro, 9 SimÃ³n BenÃ­tez Cruz, 10 NicolÃ¡s Roger, 11 Ignacio Mendy, 12 Faustino SÃ¡nchez Valarolo, 13 Lucio Cinti, 14 Rodrigo IsgrÃ³, 15 Santiago Carreras (vice-capt.)

Reemplazos: 16 Leonel Oviedo, 17 Mayco Vivas, 18 Francisco Moreno, 19 Tomás Lavanini, 20 Juan Martín Scelzo, 21 Facundo Cardozo, 22 Gonzalo Bertranou, 23 Mateo Soler



AUSTRALIA

1 Angus Bell, 2 Billy Pollard, 3 Taniela Tupou, 4 Josh Canham, 5 Jeremy Williams, 6 Rob Valetini, 7 Fraser McReight, 8 Harry Wilson (capitán), 9 Ryan Lonergan, 10 Ben Donaldson, 11 Filipo Daugunu, 12 Len Ikitau, 13 Joseph-Aukuso Suaalii, 14 Max Jorgensen, 15 Tom Wright

Reemplazos: 16 Josh Nasser, 17 Aidan Ross, 18 Massimo de Lutiis, 19 Lukhan Salakaia-Loto, 20 Charlie Cale, 21 Kalani Thomas, 22 Carter Gordon, 23 Issac Henry

A

A

Árbitro: James Doleman (Nueva Zelanda)

Árbitros asistentes: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda), Gianluca Gnecchi (Italia)

Oficial del partido televisivo: Glenn Newman (Nueva Zelanda)

Pantalla dividida/FPRO: Richard Kelly (Nueva Zelanda)