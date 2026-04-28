Muere el cineasta argentino Adolfo Aristarain a los 82 años – Buenos Aires Herald

Adolfo Aristarain, quizás el último director clásico del cine argentino, falleció el domingo a los 82 años.

Ya sea a través de sus primeras comedias ligeras, cine negro o películas reflexivas basadas en personajes, la sólida narración de Aristarain siempre transmitió una postura política determinada, ya sea abierta o encubiertamente, a través de los tropos de su querido cine clásico de Hollywood.

Nacido en Parque Chas, Buenos Aires, Aristarain inició su carrera a principios de los años 1960 como asistente de dirección. En ese rol trabajó en populares películas argentinas como Daniel Tinayre. la maria and Emilio Vieyra’s La gran aventurapero también con directores de renombre como el español Mario Camus y la leyenda del spaghetti western Sergio Leone en Érase una vez en Occidente (1968).

En 1978 dirigió su primera película, La parte del leónuna película negra ambientada en Buenos Aires sobre un hombre normal que lucha por triunfar (interpretado por Julio de Grazia) que tropieza con un botín en efectivo escondido y se ve perseguido por los dos criminales que cometieron el robo. Interpretado por Julio Chávez y Ulises Dumont, Aristarain basó al dúo en los asesinos del clásico original de Robert Siodmak. Los asesinos.A

En 1980 dirigió dos comedias de verano (La playa del amor y La discoteca del amor) protagonizada por un jovencísimo Ricardo Darín que presentaba fragmentos musicales, destinados a promocionar a los artistas de la discográfica Microfón. Dentro de estas películas aparentemente de tono ligero, Aristarain logró empezar a introducir comentarios sociales en las historias.

Tiempo de venganza

En Tiempo de venganzaestrenada en 1981 durante la dictadura militar, Aristarain utilizó la historia de Pedro Bengoa (interpretado por su protagonista habitual, Federico Luppi), un ex delegado sindical que se enfrenta a una gran corporación después de que un accidente laboral lo dejó sin poder hablar, para reflejar la represión estatal en ese momento. El silencio y la resistencia moral de Bengoa pasaron desapercibidos para las autoridades como una alegoría de la censura, el miedo y la complicidad corporativa durante la dictadura.

En 1982 lo volvió a hacer en su adaptación de la novela de José Pablo Feinmann. Últimos días de la víctima. La película presenta a un sicario retirado (Luppi) que es contratado para seguir y matar a un hombre. Publicado en 1979, el libro, una visión del poder paranoico y la vigilancia constante, había logrado escapar de la censura de la dictadura militar.

Entre Argentina y España

También trabajó en la televisión española y dirigió un thriller de habla inglesa para Columbia Pictures titulado El extrañoantes de lo que se convertiría en una de sus películas más populares, Un lugar en el mundo (Un lugar en el mundo) en 1992.

Nuevamente protagonizada por Luppi junto a Cecilia Roth y José Sacristán, la película muestra a una familia de ex activistas que intentan administrar una escuela rural y una cooperativa de lana junto con una monja progresista en la provincia de San Luis.

La película, que coescribió con Alberto Lecchi y su esposa uruguaya Kathy Saavedra, fue presentada como la candidatura de Uruguay a los Oscar de 1993.

La película estuvo incluida en las nominaciones a mejor película en lengua extranjera, pero la Academia luego retiró la nominación porque la película era considerada una producción argentina, y el país ya había presentado la película de Eliseo Subiela. El lado oscuro del corazÃ³n.A

Un lugar en el mundo La película ganó ese año el Goya a la mejor película iberoamericana.

Un lugar en el mundo (1992)

También en España, Aristarain realizó La ley de la frontera (‘La ley de la frontera’), una película de aventuras y western de 1995 al estilo de John Ford y Howard Hawks, ambientada en la Galicia de principios del siglo XX.

En ese país también rodó la mayor parte de Martín (Hacha)su película de mayor éxito, sobre la relación de un joven desorientado con su cínico padre. Una coproducción con España protagonizada por Juan Diego Botto y Federico Luppi, la película fue un éxito de taquilla en su momento, vendiendo casi 400.000 entradas en Argentina y más de 500.000 en España.

etapa final

Después de una larga pausa, Aristarin regresó a principios de la década de 2000 con dos películas crepusculares, en las que abordó temas como la vejez, el matrimonio y las ideas políticas obsoletas.

Basado en una novela del primo de Aristarain, Fernando Aristarain y coescrita por el cineasta y su esposa, el drama de 2002 Terrenos comunes describe a un profesor de literatura que se retira a la fuerza de su puesto universitario en medio de la crisis económica de Argentina.

Al no poder encontrar trabajo, él y su esposa deciden vender el apartamento de su familia y mudarse a una pequeña finca cerca de Villa Dolores para reducir sus gastos y convertirse en agricultores de lavanda. Un drama familiar de ritmo tranquilo, la película transmite sin rodeos los pensamientos de Aristarain sobre temas como la paternidad, el amor, la clase social y la historia política.

La película ganó el Goya al mejor guión adaptado.

La última película de Aristarin, romaníes (2004), era una historia casi autobiográfica sobre un escritor exitoso (José Sacristán) que intenta contar la historia de su vida a un biógrafo, interpretado por Juan Diego Botto.

José Sacristán (izquierda) y Juan Diego Botto (derecha) en ‘Roma‘

Protagonizada por Susú Pecoraro como la madre del personaje y Botto en un segundo papel como la versión más joven del escritor, la película fue a la vez la historia de la mayoría de edad de un niño y una reflexión nostálgica sobre décadas de política, cine y música argentina.

En 2022 publicó el libro. El oficio del cineque incluía algunos de sus guiones completos así como su reflexión sobre el cine y la industria audiovisual.

“El cine es una profesión despiadadamente traicionera para quien la practica”, dijo Aristarain al recibir la Medalla de Oro de la Academia de Cine Español en 2024.

“Incluso si intentas ocultar quién eres, tarde o temprano un director, sin saberlo, descubre su alma en primer plano. Vosotros sois las películas que hacéis”.