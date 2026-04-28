La duda de Luca Zidane de Argelia para la Copa del Mundo después de fractura de mentón y mandíbula.

La duda de Luca Zidane de Argelia para la Copa del Mundo...

El portero titular de Argel, Luca Zidane, chocó con un jugador durante un partido de liga española, rompiéndose la barbilla y la mandíbula.

El portero de Argelia, Luca Zidane, está en duda para la Copa del Mundo después de sufrir una fractura en la mandíbula mientras jugaba para su club Granada en la segunda división de fútbol de España.

El hijo del ex gran jugador francés Zinedine Zidane fue retirado con una conmoción cerebral después de chocar con un oponente durante la derrota por 4-2 de su equipo ante Almería el domingo.

“El jugador, en consulta con el personal médico del club, decidirá en las próximas horas el tratamiento a seguir”, dijo el club en un comunicado el lunes por la noche.

Informes en los medios españoles indican que el jugador de 27 años se sometió a numerosas pruebas después de sufrir una conmoción cerebral por la colisión. Las pruebas confirmaron “una fractura en su mandíbula y barbilla”, según el periódico deportivo español Marca.

Se espera que el jugador se pierda el resto de la temporada y podría estar fuera aún más tiempo si necesita cirugía.

Luca Zidane es el portero titular de Argelia, y sus opciones de respaldo, Anthony Mandrea y Melvin Mastil, también están actualmente lesionados.

Zidane es el último jugador en haber sufrido una lesión en la antesala de la Copa del Mundo, que comienza el 11 de junio.

La campaña de la Copa del Mundo de Argelia comienza el 16 de junio contra los actuales campeones, Argentina.