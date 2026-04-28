Resumen de los playoffs: Gilgeous

El Oklahoma City Thunder envió una advertencia ominosa al resto de los equipos en los playoffs de la NBA con una demolición de la serie de los Phoenix Suns.

El Thunder, campeón defensor, fue demasiado fuerte para Phoenix, ganando el Juego Cuatro 131-122 para completar una barrida 4-0. Es el tercer año seguido que ganan 4-0 en la primera ronda.

Shai Gilgeous-Alexander fue predeciblemente el catalizador, anotando 31 puntos y agregando ocho asistencias y el MVP reinante dijo que ganar fácilmente en esta etapa es bueno para la confianza y bueno para las piernas.

“Es un sentimiento realmente bueno”, dijo. “Solo en términos de confianza, como grupo, es bueno comenzar los playoffs de esa manera. Es importante comenzar bien. Nunca sabes qué puede pasar. Por lo general, mientras más avances, mejor el equipo, por lo que las series no se ponen así. Pero quieres darte tantos días como puedas para descansar”.

“Sabemos lo buen equipo que son y lo capaces que son como jugadores. Juegan de la manera correcta. Juegan de manera agresiva. Son un equipo peligroso si los dejas ser”.

Los Suns no tuvieron respuesta para un equipo del Thunder que avanza para enfrentarse a los Los Angeles Lakers o los Houston Rockets en las semifinales de la Conferencia Oeste.

Devin Booker elogió a Gilgeous-Alexander pero admitió que eran una fuerza formidable en toda la cancha.

“Él [SGA] es el MVP de la liga y ha estado jugando el mejor baloncesto en la liga durante los últimos dos años”, dijo Booker. “Eso se combina con jugadores que conocen sus roles, algunos veteranos experimentados, y son implacables. Con esa química, la comunicación, está al 100%. Y cuando entra la banca, a veces mejoran. Es como un refuerzo, no suplentes. Tienen todas las respuestas al examen”.

Además, en el oeste, Nikola Jokic ayudó a mantener vivos a los Denver Nuggets con un triple-doble mientras vencían a los Minnesota Timberwolves 125-113.

Tras ir perdiendo 3-1, no había margen de error para el equipo local y Jokic salió de su reciente baja con 27 puntos, 16 asistencias y 12 rebotes para preparar un Juego 6 en Minneapolis el jueves.

“Jok es Jok”, dijo el entrenador de los Nuggets, David Adelman. “Estos juegos de muestra y los sustos cuando no juega bien. Sabes que va a jugar bien. Luego sus 16 asistencias. Las asistencias son difíciles de conseguir a menos que hagas tiros”.

Los Detroit Pistons, que terminaron la temporada regular en la cima de la Conferencia Este, están al borde de una eliminación en la primera ronda después de una derrota por 94-88 ante el Orlando Magic que significa que están detrás 3-1.

Detroit tiene que ganar tres seguidos para mantener viva su temporada, con el Juego 5 llegando mañana por la noche.

El centro Jalen Duran dijo: “Durante toda la serie, nos hemos estado disparando en el pie. Tenemos que limpiar eso, hombre. Sigo pensando que somos el mejor equipo, de arriba abajo. Pero no podemos seguir cavando nuestro propio hoyo. Luego, estamos luchando contra nosotros mismos, ese equipo, los árbitros… tenemos que ser mejores”.

El entrenador JB Bickerstaff añadió: “Vamos a salir golpeando. Eso te lo prometo. No nos vamos a echar atrás para nadie. Es solo un juego en casa y en eso se enfoca, tienes que ir a casa y ganar un juego. Y ahí está nuestra mentalidad”.

Desmond Bane anotó 22 puntos para Orlando y Franz Wagner sumó 19.

“Pusimos en posición de tratar de conseguir cuatro victorias, pero ahora no significa nada”, dijo el entrenador del Magic, Jamahl Mosley. “Tenemos la ventaja y ahora tenemos que asegurarnos de mantener esa ventaja”.