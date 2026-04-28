Actualizaciones en vivo: La guerra de Irán y el Estrecho de Ormuz están atrapados en el limbo mientras Trump reflexiona sobre la última oferta iraní

El jefe del Mossad de Israel elogió las operaciones “innovadoras” de la agencia de espionaje en la guerra contra Irán y Hezbollah, diciendo que adquirió inteligencia “del corazón de los secretos del enemigo”.

“En las campañas contra Irán y Hezbollah, trabajamos hombro con hombro con las FDI, tanto en defensa como en ataque”, dijo David Barnea, refiriéndose al ejército israelí.

Sus comentarios fueron pronunciados durante una ceremonia de reconocimiento en la sede del Mossad el lunes y publicados el martes.

“Adquirimos inteligencia estratégica y táctica del corazón de los secretos del enemigo”, dijo Barnea, añadiendo que el Mossad había “demostrado capacidades operativas nuevas e innovadoras en los países objetivo”.

Hasta ahora se ha mantenido un alto el fuego en la guerra con Irán, que comenzó con ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

Hezbolá, respaldado por Irán, arrastró al Líbano a la guerra el 2 de marzo disparando cohetes contra Israel en represalia por el asesinato del líder supremo de Irán, Ali Jamenei, en los ataques iniciales entre Estados Unidos e Israel.

El presidente Trump anunció un alto el fuego en el frente libanés a principios de este mes, que desde entonces se ha ampliado, aunque Hezbolá e Israel han seguido intercambiando disparos.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el lunes que los cohetes y aviones no tripulados de Hezbollah seguían siendo una amenaza clave que exigía una acción continua por parte del ejército israelí, y agregó que Israel continuaría realizando ataques.

Hezbollah ha dicho que está respondiendo a lo que considera violaciones israelíes del alto el fuego.

Barnea dijo que el ejército y el Mossad habían cambiado la “postura estratégica” de Israel y “fortalecido su poder”, pero añadió que la agencia “no se dormiría en los laureles”.

“Cuando veamos una amenaza, actuaremos con toda la fuerza”, afirmó.

CBS/AFP