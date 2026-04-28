CEO de Movistar Plus+ Daniel Domenjó saldrá en nueva reorganización del management

En el segundo cambio de dirección en poco más de un año en Movistar Plus+, el mayor operador de televisión de pago y SVOD de España, Daniel Domenjó está listo para salir como CEO.

Nombrado en marzo de 2025, Domenjó será reemplazado por Alfonso Gómez Palacio, hasta la fecha jefe de operaciones de Telefónica en América Latina, excluyendo Brasil.

La noticia de la salida de Domenjó fue reportada por primera vez ayer tarde en España por la publicación financiera El Economista. Una fuente de Movistar Plus+ se negó a hacer comentarios a Variety sobre el informe.

La salida de Domenjó provocará una nueva ola de preocupación en la industria en España, donde Movistar Plus+ es visto como un impulsor clave en la reciente explosión internacional del país.

A principios de este mes, dos originales de Movistar Plus+: “El Amado” de Rodrigo Sorogoyen, con Javier Bardem, y “La Bola Negra”, con Penélope Cruz, dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo, fueron seleccionadas para la competencia principal en el Festival de Cannes. Un tercer título, “Amargo Navidad” de Pedro Almodóvar, fue precomprado por Movistar Plus+ con un respaldo sustancial para el título, destacado en los créditos de la película.

En 2025, Alauda Ruiz de Azúa ganó el premio principal en Series Mania por “Querer” y en San Sebastián con la película “Domingos”, ambas producciones de Movistar Plus+, un doble notable.

Movistar Plus+ ahora tiene dos series en competencia principal en Canneseries: “Siempre a Veces”, una visión realista de las dificultades económicas de una madre soltera en Barcelona, y “Mucha Gente Necesita Morir”, una comedia con tintes oscuros con la estrella de “La Mesis”, Macarena García.

El éxito de estos títulos se debe en gran parte a la creación de relaciones de talento de Movistar Plus con algunos de los creadores más emocionantes de España y a una inversión mucho más sólida en películas y series que permitieron estándares de producción impecables en todos los ámbitos. Un caso notable es el sonido Atmos Dolby mezclado de “Sirviendo”, otro título de Movistar Plus+ que obtuvo una nominación al Oscar por su paisaje sonoro inmersivo.

La incursión en películas de “auteur” de eventos fue lanzada por un equipo directivo de alto nivel del entonces presidente Sergio Oslé, el jefe de contenidos Domingo Corral y la CEO Cristina Burzako, todos despedidos en marzo del año pasado.

Domenjó presentó su hoja de ruta para Movistar Plus+ a Variety en una rara entrevista en septiembre pasado. Los planes incluían “crecer en el futuro ampliando el enfoque de Movistar Plus+, apuntando a audiencias más amplias y más jóvenes y al entretenimiento.

Al anunciar sus resultados completos de 2025 a mediados de marzo, Movistar Plus+ alcanzó una adición neta de 278,000 clientes, llegando a una base de suscriptores de 3.8 millones en IPTV y OTT.

“El crecimiento de Movistar Plus+ muestra que nuestro modelo está funcionando: apostar por el mejor contenido, ya sea deportivo o talento creativo en España”, señaló Domenjó.

Veterano de Telefónica, Gómez Palacio ha ganado fama en América Latina equilibrando los libros y mejorando los márgenes mediante la enajenación de activos. La gran incógnita ahora es si un estilo de gestión más corporativo en Movistar Plus+ en España implicará un retroceso en la inversión en cine y televisión, especialmente en directores de cine/TV artísticamente ambiciosos de primer nivel que han llevado a Movistar Plus+ a escenarios internacionales.