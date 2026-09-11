La 3.ª Semana de la Energía de Argentina 2026 comienza con una participación récord a medida que Argentina avanza del potencial a la ejecución

Londres, Reino Unido–(Newsfile Corp. – 10 de septiembre de 2026) – (El círculo Net-Zero de IN-VR) – La 3ra Semana de la Energía Argentina 2026 se inauguró ayer, 9 de septiembre, en Buenos Aires, reuniendo a más de 200 altos tomadores de decisiones, delegaciones de 11 provincias argentinas y representación internacional de más de nueve países en el Hotel NH Collection City. Organizado por The Net-Zero Circle y The Energy Circle de IN-VR, el día 1 marcó un tono claro para los dos días siguientes: el sector energético de Argentina está pasando del potencial a la ejecución.

Argentina pasa del potencial a la ejecución

El programa se abrió con palabras de bienvenida de Stelios Papagrigoriou, CEO y cofundador de IN-VR, quien señaló un país en transición: las aplicaciones RIGI que superan los 33 mil millones de dólares, la ronda de almacenamiento de baterías AlmaGBA que otorgó 667 megavatios frente a un objetivo de 500 megavatios, y el gasoducto VMOS (Vaca Muerta Oleoducto Sur), junto con el GNL de Argentina, que convierte la cuenca en una plataforma de exportación.

“Argentina se encuentra en un momento interesante, pasando de ser un país con mucho potencial no realizado a un país que ejecuta,” dicho Stelios Papagrigoriou. “En IN-VR, nuestro papel en todo esto no ha cambiado desde que comenzamos a trabajar en Argentina: conectar países con inversionistas, tecnologías y asociaciones que desbloquean lo que ya está aquí.“

Las provincias y los mercados de capital se alinean en materia de inversión

La mañana continuó con la Mesa Gubernamental: Papel de las Provincias en el Sector Energético de Argentina, que reunió a Jimena Latorre, Ministra de Energía y Medio Ambiente de la Provincia de Mendoza; Matías Tosso, Secretario de Energía y Minería de la Provincia de La Pampa; y Sergio Mansur, Secretario de Planificación Eléctrica de la Provincia de Córdoba.

“Necesitamos crear las condiciones para que el sector privado recupere la confianza en Argentina y encuentre oportunidades de inversión sostenible en energías renovables”, dicho Jimena Latorre, Ministra de Energía y Medio Ambiente de la Provincia de Mendoza.

Luego los debates giraron en torno a los mercados de capitales, con paneles consecutivos sobre “La próxima fase del auge energético de Argentina: perspectivas de inversión” y “Financiamiento de proyectos energéticos en Argentina: RIGI y más allá”, con representantes de la Comisión Europea, la Corporación Financiera Internacional (IFC), la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) y TSX Venture Exchange, y ECM Capital Advisors. En los últimos cinco años, se han recaudado 161 mil millones de dólares canadienses en TSX y TSX Venture Exchange, que en conjunto enumeran 175 empresas de energía.

“TMX proporciona una puerta de entrada al capital norteamericano, conectando a las empresas de energía con inversores globales, liquidez y oportunidades de crecimiento.” dicho David Chelich, director de energía global e industrias diversificadas de TSX.