La 3.ª Semana de la Energía de Argentina 2026 comienza con una participación récord a medida que Argentina avanza del potencial a la ejecución

Londres, Reino Unido–(Newsfile Corp. – 10 de septiembre de 2026) – (El círculo Net-Zero de IN-VR) – La 3ra Semana de la Energía Argentina 2026 se inauguró ayer, 9 de septiembre, en Buenos Aires, reuniendo a más de 200 altos tomadores de decisiones, delegaciones de 11 provincias argentinas y representación internacional de más de nueve países en el Hotel NH Collection City. Organizado por The Net-Zero Circle y The Energy Circle de IN-VR, el día 1 marcó un tono claro para los dos días siguientes: el sector energético de Argentina está pasando del potencial a la ejecución.
Argentina pasa del potencial a la ejecución
El programa se abrió con palabras de bienvenida de Stelios Papagrigoriou, CEO y cofundador de IN-VR, quien señaló un país en transición: las aplicaciones RIGI que superan los 33 mil millones de dólares, la ronda de almacenamiento de baterías AlmaGBA que otorgó 667 megavatios frente a un objetivo de 500 megavatios, y el gasoducto VMOS (Vaca Muerta Oleoducto Sur), junto con el GNL de Argentina, que convierte la cuenca en una plataforma de exportación.
“Argentina se encuentra en un momento interesante, pasando de ser un país con mucho potencial no realizado a un país que ejecuta,” dicho Stelios Papagrigoriou. “En IN-VR, nuestro papel en todo esto no ha cambiado desde que comenzamos a trabajar en Argentina: conectar países con inversionistas, tecnologías y asociaciones que desbloquean lo que ya está aquí.“
Las provincias y los mercados de capital se alinean en materia de inversión
La mañana continuó con la Mesa Gubernamental: Papel de las Provincias en el Sector Energético de Argentina, que reunió a Jimena Latorre, Ministra de Energía y Medio Ambiente de la Provincia de Mendoza; Matías Tosso, Secretario de Energía y Minería de la Provincia de La Pampa; y Sergio Mansur, Secretario de Planificación Eléctrica de la Provincia de Córdoba.
“Necesitamos crear las condiciones para que el sector privado recupere la confianza en Argentina y encuentre oportunidades de inversión sostenible en energías renovables”, dicho Jimena Latorre, Ministra de Energía y Medio Ambiente de la Provincia de Mendoza.
Luego los debates giraron en torno a los mercados de capitales, con paneles consecutivos sobre “La próxima fase del auge energético de Argentina: perspectivas de inversión” y “Financiamiento de proyectos energéticos en Argentina: RIGI y más allá”, con representantes de la Comisión Europea, la Corporación Financiera Internacional (IFC), la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) y TSX Venture Exchange, y ECM Capital Advisors. En los últimos cinco años, se han recaudado 161 mil millones de dólares canadienses en TSX y TSX Venture Exchange, que en conjunto enumeran 175 empresas de energía.
“TMX proporciona una puerta de entrada al capital norteamericano, conectando a las empresas de energía con inversores globales, liquidez y oportunidades de crecimiento.” dicho David Chelich, director de energía global e industrias diversificadas de TSX.
Infraestructura, Petróleo y Gas y Tecnología completan el programa
La tarde se centró en la infraestructura y los fundamentos técnicos que sustentan el desarrollo energético de Argentina. El panel “Rewiring Argentina: Expansión de la Red, Desafíos y Oportunidades” reunió a líderes de EPEN, CAMMESA, AGEERA y Siemens Energy para discutir la capacidad de transmisión necesaria para soportar la nueva generación y la demanda industrial.
“La respuesta no es una solución única, sino una combinación de soluciones: digitalización, electrónica de potencia, baterías, generación flexible y nuevas infraestructuras de transmisión.” dicho Ezequiel Guil, Head of Business Development South Latam de Siemens Energy.
Las sesiones paralelas abordaron EPC y la ejecución logística, el marco de inversión de RIGI, la reconfiguración del mercado de petróleo y gas de Argentina y las tecnologías que darán forma a la próxima fase del sector, con la participación de líderes de Loma Negra, Vitale, Manoff & Feilbogen, Provincia de Mendoza, Petróleos Sudamericanos Energy, Bentia Energy, Quintana Energy, Martifer Energy, New Energy Argentina y Arengy Technologies, entre otros.
Mirando hacia el futuro
El día 2 de la Semana de la Energía Argentina 2026 continúa hoy en Buenos Aires. IN-VR también confirmó que la V Cumbre Argentina de Minerales Críticos regresará a Buenos Aires y Mendoza del 28 al 30 de octubre de 2026.
Acerca de IN-VR
IN-VR es una consultora internacional líder especializada en energía, minería y promoción de inversiones, que trabaja en la intersección de los gobiernos y el sector privado. IN-VR estructura oportunidades de inversión, facilita asociaciones estratégicas y ofrece plataformas de alto impacto que conectan proyectos regionales con el capital, la experiencia y los mercados internacionales necesarios para avanzar.
Consultas sobre medios y asociaciones
Alberto Cruz
Director de marketing, IN-VR
E: alberto@in-vr.co
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